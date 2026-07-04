Glukozamin je amino-šećer koji se prirodno nalazi u organizmu i podstiče stvaranje i obnavljanje hrskavice, koja amortizuje zglobove

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Suplementisu popularniji nego ikada, a jedan od njih je poslednjih godina u centru pažnje — glukozamin. Milioni odraslih ga koriste svake godine kako bi poboljšali zdravlje zglobova i ublažili simptome osteoartritisa, ali nedavna studija pokazuje da bi mogao biti povezan sa ubrzanim kognitivnim propadanjem kod nekih ljudi.

Ovo otkriće ne mora nužno biti razlog da prestanete sa uzimanjem glukozamina, kažu stručnjaci, ali otvara pitanje da li njegovi potencijalni rizici nadmašuju koristi. Koliko je zapravo efikasan glukozamin?

Evo šta kaže nauka...

Šta je glukozamin i šta se smatra da radi?

Glukozamin je amino-šećer koji se prirodno nalazi u organizmu i podstiče stvaranje i obnavljanje hrskavice, koja amortizuje zglobove. Kako hrskavica sa godinama propada, a glukozamin se u hrani ne nalazi u značajnim količinama, mnogi ljudi posežu za suplementima u nadi da će poboljšati zdravlje zglobova.

Proizvođači obično dobijaju glukozamin iz školjki ili ga proizvode u laboratoriji, nakon čega se stavlja u prodaju, često u kombinaciji sa hondroitin-sulfatom — još jednom supstancom prisutnom u hrskavici — u obliku tableta ili kapsula. Na deklaracijama se navodi da ovi suplementi podržavaju zdravlje zglobova ili poboljšavaju pokretljivost i udobnost.

Proizvođači obično dobijaju glukozamin iz školjki ili ga proizvode u laboratoriji, nakon čega se stavlja u prodaju, često u kombinaciji sa hondroitin-sulfatom Foto: Shutterstock

Da li su suplementi glukozamina efikasni?

Dr Klaudette Lajam, ortoped-hirurg iz NYU Langone Orthopedic Centra i profesorka ortopedske hirurgije na NYU Grossman School of Medicine navodi da je primetila da kombinacija glukozamina i hondroitin-sulfata „izgleda da pomaže nekim ljudima sa artritisom“.

Međutim, iako može pomoći pojedinim osobama, naučni dokazi o efikasnosti glukozamina su „u najboljem slučaju prilično slabi“, kaže dr Nathan K. Endres, vanredni profesor ortopedije i rehabilitacije na Univerzitetu Vermont Larner College of Medicine.

Samo mali broj studija ispitao je uticaj glukozamina na zglobove osim kolena, uz ograničene dokaze o poboljšanju bola ili strukture zgloba, navodi Nacionalni centar za komplementarno i integrativno zdravlje. Većina istraživanja fokusirana je na osteoartritis kolena, ali rezultati su podeljeni.

Na primer, studija iz 2008. godine pokazala je da glukozamin i hondroitin-sulfat, u poređenju sa placebom, nisu doveli do „klinički značajne razlike“ u širini zglobnog prostora, dok je studija iz 2016. sugerisala da je placebo bio čak efikasniji u smanjenju bolova u kolenu.

S druge strane, meta-analiza iz 2022. godine pokazala je da su osobe sa osteoartritisom kolena koje su koristile ovu kombinaciju imale „statistički značajnu prednost“ u upitnicima koji procenjuju simptome.

Ipak, Endres naglašava:

- Čak i u studijama koje pokazuju neku korist, to nisu velike razlike.

Foto: Shutterstock

Da li je glukozamin bezbedan?

Iako su dokazi o efikasnosti slabi, glukozamin se generalno smatra bezbednim za većinu ljudi. Stručnjaci ističu da je popularan upravo zato što su neželjeni efekti obično blagi. Oni uključuju glavobolju i gastrointestinalne tegobe poput mučnine i zatvora.

U novoj studiji istraživači su uočili povezanost između upotrebe glukozamina i bržeg kognitivnog opadanja kod osoba sa blagim kognitivnim smetnjama, kao i veći rizik od smrtnosti u roku od pet godina kod pacijenata sa Alchajmerovom bolešću. Međutim, studija pokazuje samo povezanost, ne i uzročno-posledičnu vezu.

Dr Lajam objašnjava da su ljudi koji se manje kreću — a upravo oni najčešće koriste glukozamin — već u većem riziku od demencije, pa bi smanjena pokretljivost mogla biti pravi uzrok, a ne suplement. Potrebna su dodatna istraživanja.

Postoje i poznati rizici: glukozamin može povećati rizik od krvarenja kod osoba koje uzimaju varfarin, a u kombinaciji sa acetaminofenom može smanjiti efikasnost oba leka.

Pored toga, suplementi poput glukozamina nisu strogo regulisani od strane američke Agencije za hranu i lekove (FDA), pa korisnici zapravo ne mogu biti potpuno sigurni u tačan sastav i dozu proizvoda.

Ako pronađete proizvod koji vam odgovara, dr Lajam preporučuje da ostanete dosledni istom brendu.

Takođe savetuje konsultaciju sa lekarom pre početka upotrebe i praćenje bola pre uzimanja suplementa, kao i nakon 30 dana, kako bi se procenilo da li postoji stvarna korist.

Na kraju, dr Lajam ističe i jednu „nuspojavu“ glukozamina: