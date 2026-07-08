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Nema sumnje da ono što jedete i pijete utiče na zdravlje jetre, a ovi napici i prema mišljenju hepatologa mogu da je zaštite od oštećenja

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Jetra je jedan od najvažnijih organa u ljudskom organizmu. Njena osnovna uloga jeste da filtrira toksine iz krvi, ali ovaj organ učestvuje i u proizvodnji energije, preradi hranljivih materija i brojnim drugim metaboličkim procesima. Оčuvanje zdravlja jetre zato ima veliki značaj za celokupno zdravlje. Postoji, ipak, jedan napitak koji hepatolozi gotovo bez izuzetka preporučuju svojim pacijentima. Dobra vest jeste da taj napitak mnoge osobe svakodnevno piju.

Smanjuje rizik od bolesti i raka jetre

Lekari ističu da su umerena konzumacija jednog napitka, mediteranski način ishrane i redovna fizička aktivnost najbolja kombinacija za očuvanje zdravlja jetre.

– Nema sumnje da ono što jedete i pijete utiče na zdravlje jetre – kaže dr Kenet Rotštajn, profesor gastroenterologije i hepatologije na Medicinskom fakultetu Perlman Univerziteta u Pensilvaniji.

Alkohol, rafinisani ugljeni hidrati i masna hrana mogu da opterete jetru, Foto: Shutterstock

Dok alkohol, rafinisani ugljeni hidrati i masna hrana mogu da opterete jetru, određene namirnice i napici doprinose njenom pravilnom funkcionisanju.

– Ishrana bogata povrćem, voćem i minimalno prerađenim namirnicama obezbeđuje antioksidanse i protivupalna jedinjenja koja mogu pomoći u zaštiti jetre – objašnjava dr Hatef Masumi, direktor kliničke hepatologije, transplantacioni hepatolog i gastroenterolog u zdravstvenom sistemu Montefiore Einstein.

Koji je najbolji napitak za zdravlje jetre, prema mišljenju hepatologa?

Odgovor je jednostavan: crna kafa.

– Postoje brojni dokazi da svakodnevna konzumacija kafe jača zdravlje jetre – kaže dr Rafi Karagozijan, hepatolog iz Medicinskog centra Tafts.

Studija objavljena 2021. godine u časopisu BMC Public Health obuhvatila je skoro 500.000 ljudi i pokazala da osobe koje piju kafu, bez obzira na vrstu ili količinu, imaju 21 odsto manji rizik od razvoja hronične bolesti jetre.

Postoje brojni dokazi da svakodnevna konzumacija kafe jača zdravlje jetre Foto: Robert Neumann / Panthermedia / Profimedia

Još jedno veliko istraživanje, u kojem je učestvovalo više od 2,25 miliona osoba, pokazalo je da samo jedna šolja kafe sa kofeinom dnevno smanjuje za 20 odsto rizik od razvoja hepatocelularnog karcinoma – najčešćeg oblika raka jetre.

– Čini se da kafa ima antioksidativna i protivupalna svojstva i da je u brojnim studijama povezana sa manjom učestalošću fibroze jetre, ciroze, pa čak i raka jetre – kaže dr Masumi i dodaje da su ove koristi posebno izražene kod osoba koje imaju masnu jetru.

Koliko šolja kafe je dovoljno?

Dr Rotštajn preporučuje da dnevno popijemo dve do tri šolje kafe ili čaja (po oko 240 mililitara).

– Antioksidansi iz kafe i čaja, prema svemu sudeći, štite od razvoja raka jetre, posebno hepatocelularnog karcinoma. Ipak, više je naučnih dokaza koji potvrđuju zaštitni efekat kafe u odnosu na čaj – kaže doktor.

Dr Masumi savetuje crnu kafu kao najbolji izbor, jer ona ne sadrži dodatne šećere i višak kalorija. Možete dodati malu količinu nemasnog mleka.

– Najvažnije je da ograničite unos šećera i izbegavate zaslađene dodatke za kafu i sirupe – naglašava Masumi.

Mediteranska ishrana je neizbežan deo očuvanja zdravlja jetre Foto: Shutterstock

Dr Rotštajn smatra da je ipak važnija redovna konzumacija kafe, koja ne mora da bude obična crna kafa.

– Ja dodajem malo meda, cimeta i nemasni dodatak. U suprotnom je uopšte ne bih pio. Ne volim crnu kafu – kaže dr Rotštajn.

Drugi važni načini za očuvanje zdravlja jetre

Prema mišljenju stručnjaka, redovna konzumacija kafe, uz uravnoteženu mediteransku ishranu, održavanje zdrave telesne težine i svakodnevnu fizičku aktivnost predstavlja najjednostavniju naviku koja može da bude od velike koristi za očuvanje zdravlja jetre i smanjenje rizika od ozbiljnih bolesti.

Dr Rafi Karagozijan preporučuje pridržavanje mediteranskog načina ishrane, kao i najmanje 30 minuta umerene fizičke aktivnosti svakog dana.