Iako ne postoji čarobni napitak koji može da produži život, stručnjaci ističu da određena pića mogu doprineti zdravijem starenju

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Iako ne postoji čarobni napitak koji može da produži život, stručnjaci ističu da određena pića mogu doprineti zdravijem starenju. Zahvaljujući antioksidansima, probioticima i drugim korisnim jedinjenjima, ona mogu da podrže zdravlje srca, mozga i creva, a upravo su to faktori koji imaju važnu ulogu u dugovečnosti.

Evo kojih pet napitaka dijetetičari izdvajaju kao najbolji izbor.

Voda

Možda nije najzanimljiviji izbor, ali voda je jedan od najvažnijih saveznika dugovečnosti.

Dobra hidratacija neophodna je za pravilan rad gotovo svih organa – od bubrega i sistema za varenje do zglobova. Istraživanja pokazuju da osobe koje unose dovoljno tečnosti imaju manji rizik od hroničnih bolesti i prerane smrti.

Stručnjaci preporučuju da žene dnevno unesu oko devet čaša vode, a muškarci oko 13. Ako vam je teško da popijete dovoljno vode, možete dodati kriške limuna, pomorandže ili svežu nanu, kao i da uvek uz sebe nosite flašicu za vodu.

Zeleni čaj

Zeleni čaj važi za jedno od najzdravijih pića na svetu. Brojna istraživanja pokazuju da osobe koje redovno piju oko dve šolje zelenog čaja dnevno imaju manji rizik od smrti usled kardiovaskularnih bolesti, pojedinih vrsta raka i drugih zdravstvenih problema.

Njegova najveća prednost krije se u katehinima – snažnim antioksidansima koji štite ćelije od oksidativnog stresa i smanjuju upalne procese u organizmu. Posebno se izdvaja epigalokatehin galat (EGCG), jedinjenje koje se povezuje sa boljim zdravljem srca, mozga i sporijim procesom starenja.

Zeleni čaj važi za jedno od najzdravijih pića na svetu Foto: Shutterstock

Kafa

Ljubitelji jutarnje kafe imaju razlog za zadovoljstvo. Umerena konzumacija, odnosno dve do četiri šoljice nezaslađene kafe dnevno, povezuje se sa manjim rizikom od prerane smrti.

Kafa je bogata polifenolima i drugim antioksidansima koji štite ćelije od oštećenja. Takođe, istraživanja ukazuju da redovno ispijanje kafe može smanjiti rizik od dijabetesa tipa 2, bolesti srca i oboljenja jetre.

Postoje i dokazi da kafa može doprineti očuvanju mentalnog zdravlja i smanjiti rizik od kognitivnog pada, kao i neurodegenerativnih bolesti poput Alchajmerove i Parkinsonove bolesti. Ipak, naučnici naglašavaju da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se potvrdila direktna uzročno-posledična veza.

Crni čaj

Iako se razlikuje od zelenog po načinu prerade, crni čaj takođe obiluje korisnim antioksidansima.

Teaflavini i tearubigini, jedinjenja koja nastaju tokom fermentacije listova, povezuju se sa boljim zdravljem srca, krvnih sudova i crevnog mikrobioma. Velika britanska studija pokazala je da ljudi koji svakodnevno piju najmanje dve šolje crnog čaja imaju niži rizik od smrti, posebno od kardiovaskularnih bolesti.

Kefir

Kefir je fermentisani mlečni napitak bogat probioticima koji doprinose zdravlju crevnog mikrobioma.

Zdrav mikrobiom povezuje se sa boljim varenjem, jačim imunitetom i manjim rizikom od gojaznosti, dijabetesa tipa 2 i kognitivnog pada. Iako još nema mnogo istraživanja koja direktno povezuju kefir sa dugovečnošću, stručnjaci smatraju da probiotici i proizvodi fermentacije mogu pomoći u smanjenju upala i zaštiti organizma od oksidativnog stresa.

Kefir je fermentisani mlečni napitak bogat probioticima koji doprinose zdravlju crevnog mikrobioma Foto: Shutterstock

Pića koja bi trebalo ograničiti

Pored korisnih napitaka, postoje i oni koji mogu ubrzati procese starenja i povećati rizik od hroničnih bolesti.

Alkoholna pića – novija istraživanja pokazuju da ne postoji potpuno bezbedan nivo konzumiranja alkohola. Čak i umerene količine povezane su sa povećanim rizikom od više vrsta raka, uključujući rak dojke i jetre.

Gazirani i zaslađeni napici – pića sa dodatim šećerom povećavaju rizik od dijabetesa tipa 2, gojaznosti i bolesti srca.

Energetska pića – zbog visokog sadržaja kofeina i šećera mogu narušiti kvalitet sna i dodatno opteretiti kardiovaskularni sistem.

Zaključak