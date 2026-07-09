Dobra vest je da se većina ovih tegoba uspešno leči uz pravilnu medicinsku negu.

Slušaj vest

Uši su organi koji omogućavaju čulo sluha i održavanje ravnoteže. Problemi sa sluhom, bol u uhu i osećaj začepljenosti neki su od najčešćih razloga zbog kojih se pacijenti obraćaju lekaru. Dobra vest je da se većina ovih tegoba uspešno leči uz pravilnu medicinsku negu.

Nabor na ušnoj resici

Poznat i kao Frankov znak (nazvan po lekaru koji ga je prvi opisao), dijagonalni nabor na ušnoj resici može biti znak srčanih oboljenja. Naučnici još uvek ne znaju tačno šta uzrokuje ovaj nabor. Bitno je naglasiti da neće svaka osoba koja ima Frankov znak razviti srčanu bolest. Ako primetite ovakav nabor, razgovarajte sa svojim lekarom.

Udubljenja i nabori

Bekvit-Videmanov sindrom (Beckwith-Wiedemann syndrome) je stanje koje može da izazove nabore ili male rupice oko uha. Bebe sa ovim sindromom takođe mogu da budu krupnije od proseka, imaju uvećan jezik i nizak nivo šećera u krvi. Kod većine osoba ovaj sindrom ne izaziva ozbiljne zdravstvene probleme. Međutim, kako dete raste, jedna strana tela može postati veća od druge, a postoji i povećan rizik od razvoja određenih tumora.

Nisko postavljene uši

Dva najčešća stanja povezana sa nisko postavljenim ušima su Daunov sindrom i Tarnerov sindrom. Oba nastaju zbog promena na hromozomima. Osobe sa Daunovim sindromom imaju i druge karakteristične fizičke osobine i teškoće u razvoju. Tarnerov sindrom može da izazove probleme u razvoju glave i vrata, kao i poremećaje rasta i puberteta. Dva ređa stanja, Šprintzen-Goldbergov sindrom i Jakobsenov sindrom, takođe mogu da uzrokuju nisko postavljene uši i razvojne poremećaje.

Čak i mala kožna izraslina na uhu može da bude znak problema u razvoju bubrega. Foto: Shutterstock

Nedostatak spoljašnjeg uha

Iako retko, neke osobe se rađaju sa nedostatkom spoljašnjeg uha. U pitanju je anotija, urođeno stanje pri kojem spoljašnje uho nije razvijeno. Lekari nisu sigurni šta je uzrokuje, ali se smatra da određeni faktori iz okoline i uzimanje pojedinih lekova tokom trudnoće mogu da utiču na razvoj anotije. Ovo stanje može da se javi samostalno ili zajedno sa drugim genetskim poremećajima. U većini slučajeva spoljašnje uho može da se rekonstruiše plastičnom hirurgijom.

Neobičan oblik uha

Čak i mala kožna izraslina na uhu može da bude znak problema u razvoju bubrega. Uši i bubrezi razvijaju se istovremeno tokom trudnoće. Ako lekar primeti ovu promenu kod novorođenčeta, može da preporuči pregled bubrega ili ultrazvučni pregled kako bi proverio da li postoji neki problem.

Zujanje u ušima (tinitus)

Tinitus je najčešće posledica problema koji su direktno povezani sa ušima, kao što su nakupljen ušni vosak ili izloženost jakoj buci. Međutim, može biti i znak problema sa temporomandibularnim zglobom (TMZ), koji povezuje donju vilicu sa lobanjom. U nekim slučajevima zujanje u ušima posledica je povrede glave ili vrata. Ako čujete zvonjenje, zujanje, brujanje, pucketanje ili šištanje u ušima, obratite se lekaru kako biste utvrdili uzrok.

Ako čujete zvonjenje, zujanje, brujanje, pucketanje ili šištanje u ušima, obratite se lekaru kako biste utvrdili uzrok. Foto: Shutterstock

Svrab ušiju

Svrab je najčešće posledica gljivične infekcije ili neke druge iritacije uha. Mogući uzrok je i psorijaza, bolest kod koje imuni sistem greškom napada sopstvena tkiva. Psorijaza na ušima može da bude veoma bolna jer je koža ušiju veoma tanka. Javlja se i sa spoljašnje i sa unutrašnje strane uha, a nakupljanje mrtvih ćelija kože može da dovede do slabijeg sluha. Psorijaza je doživotna bolest koja ipak može uspešno da se kontroliše savremenim lekovima.

Bol u uhu