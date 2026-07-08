Bol u stomaku može biti znak bezazlenih probavnih smetnji, ali i ozbiljnijih stanja, zato je važno obratiti pažnju na trajanje i jačinu simptoma i na vreme potražiti savet lekara

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Bol u stomaku, grčevi, mučnina, povraćanje ili dijareja najčešće su posledica konzumacije bakteriološki neispravnih namirnica. Iako nam u ovakvim situacijama često nije do jela, lekari upozoravaju da su telu za oporavak potrebne tečnost i hranljive materije. Određene namirnice u ovoj situaciji mogu da ublaže tegobe, ali postoje i one koje dodatno iritiraju želudac i creva i mogu da izazovu komplikacije.

Počnite sa tečnošću

Ako ne možete da zadržite čvrstu hranu, nemojte se prisiljavati da jedete. Važno je da nadoknadite izgubljenu tečnost i elektrolite. Dobri izbori su napici za rehidrataciju, bistra supa ili bujon, jer sadrže minerale poput kalijuma, kalcijuma i natrijuma.

Banane su dobar izbor

Banane se lako vare i bogate su kalijumom, mineralom koji organizam često gubi tokom povraćanja i dijareje. Ovo voće je zato korisno tokom oporavka.

Banane se lako vare i bogate su kalijumom, mineralom koji organizam često gubi tokom povraćanja i dijareje. Foto: Shutterstock

Beli pirinač

Kada imate stomačne tegobe, najbolji izbor je običan beli pirinač. Integralni, smeđi pirinač sadrže više vlakana i teže se vare, pa se u ovoj situaciji ne preporučuju. Beli pirinač može da pomogne da se stolica učvrsti i ublaži dijareju.

Kaša od jabuke

Kaša od jabuke lako se vari i sadrži pektin, vrstu rastvorljivih vlakana koja pomažu da stolica postane čvršća i mogu da ublaže neprijatnu dijareju.

Tost

Običan tost od belog hleba bolji je izbor od integralnog hleba kada imate stomačne tegobe. Integralne žitarice bogate su vlaknima, koja su korisna kada ste zdravi, ali u ovoj situaciji mogu da pogoršaju mučninu ili dijareju.

Šta da jedemo kada nam bude malo bolje?

Ako dobro podnosite ove namirnice, postepeno možete da uvedete u ishranu pečeni krompir i kuvano ili pečeno pileće belo meso bez kože. Kada prođu 24 do 48 sati bez povraćanja ili dijareje, možete polako da počnete da konzumirate voće i povrće.

Izbegavajte mlečne proizvode

Mleko, sir i sladoled mogu dodatno da opterete želudac jer se teže vare, naročito zbog većeg sadržaja masti. Običan nemasni jogurt ponekad može da bude dobar izbor, ali ga uvodite postepeno i u manjim količinama.

Ne jedite prženu hranu

Pržena hrana sadrži mnogo masti i ulja, zbog čega se sporije vari. Čak i kada ste zdravi, nije najbolji izbor, a kada imate stomačne tegobe može dodatno da pogorša simptome.

Bez gaziranih pića

Mehurići iz gaziranih pića mogu da izazovu nadimanje i dodatno opterete sistem za varenje. Pića sa mnogo šećera mogu da pogoršaju dijareju. Ako baš želite gazirani napitak, sačekajte da izgubi mehuriće i pijte ga u malim gutljajima.

Pića sa mnogo šećera mogu da pogoršaju dijareju Foto: Shutterstock

Bez začina

Ljuta i začinjena hrana dodatno opterećuje sistem za varenje i može da pojača bolove, grčeve i mučninu. Dok se ne oporavite, birajte blagu hranu.

Oprez sa sirovim voćem i povrćem

Iako su veoma zdravi, sirovo voće i povrće bogati su vlaknima koja mogu da pogoršaju dijareju i druge stomačne tegobe. Sačekajte da simptomi prođu, a zatim ih postepeno vraćajte u ishranu, počevši od kuvanog povrća i manjih količina.

Kako da očuvate zdravlje sistema za varenje?

Uravnotežena ishrana bogata voćem i povrćem doprinosi zdravlju sistema za varenje i jača imunitet. Takođe, obratite pažnju na namirnice koje mogu da izazovu tegobe, kao što su paradajz, gazirana pića ili jak stres.

Šta ako imate zapaljensku bolest creva?

Zapaljenske bolesti creva obuhvataju Kronovu bolest i ulcerozni kolitis. Reč je o hroničnim oboljenjima kod kojih imuni sistem izaziva upalu u digestivnom traktu. Ishrana nije uzrok ovih bolesti i ne postoji jedinstvena dijeta koja odgovara svim pacijentima. Ipak, vođenje dnevnika ishrane može da pomogne da prepoznate namirnice koje pogoršavaju simptome i da ih izbegavate.

Kada je potrebno da se javite lekaru?