Jedna od četiri odrasle osobe sa dijabetesom tipa 2 ima gubitak sluha, pokazuje novo istraživanje.

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Novi pregled naučnih istraživanja navodi da je gubitak sluha skrivena, ali česta komplikacija dijabetesa. Jedna od četiri odrasle osobe sa dijabetesom tipa 2 ima gubitak sluha, pokazuje novo istraživanje. Analiza sugeriše da odrasle osobe sa dijabetesom tipa 2 imaju više nego dvostruko veći rizik od razvoja klinički značajnog gubitka sluha u poređenju sa osobama koje nemaju dijabetes. Autori studije smatraju da bi zato rutinski testovi sluha trebalo da postanu sastavni deo standardne zdravstvene zaštite osoba sa dijabetesom.

Mlađi od 60 godina su u većem riziku

Ovi nalazi zasnivaju se na pregledu 29 studija u kojima je učestvovalo više od 17.000 ispitanika. Poznato je da dijabetes povećava rizik od brojnih komplikacija, može da zahvati oči, bubrege i nerve. Međutim, novi pregled istraživanja ukazuje da bi gubitak sluha mogao da bude nedovoljno prepoznata komplikacija dijabetesa tipa 2, pri čemu mnogi ljudi nisu svesni da bolest može da utiče i na sluh. Rezultati su objavljeni u časopisuDiabetes Metabolism Research and Reviews.

Najjača povezanost između dijabetesa i gubitka sluha uočena je kod osoba mlađih od 60 godina, koje su imale gotovo tri puta veći rizik od umerenog do teškog oštećenja sluha u odnosu na vršnjake bez dijabetesa. Povećan rizik primećen je i kod osoba koje su dijabetes imale kraće od deset godina.

Pacijentima su čak potrebni slušni aparati

Glavna autorka studije, dr Mehvish Nisar, postdoktorski istraživač i saradnik Centra za istraživanje sluha Univerziteta u Kvinslendu, kaže da jedna od četiri odrasle osobe sa dijabetesom ima toliko ozbiljan gubitak sluha da otežano učestvuje u svakodnevnim razgovorima i da su joj potrebni slušni aparati.

- Ipak, provera sluha nije deo standardnih lekarskih kontrola, iako je opterećenje uporedivo sa retinopatijom ili nefropatijom, za koje se rutinski sprovodi skrining, dok se sluh i dalje ne proverava - kaže dr Nisar.

Ona savetuje da osobe sa dijabetesom ne čekaju da se gubitak sluha razvije do uznapredovale faze, niti da ga pripisuju samo starenju, već da razgovaraju sa svojim lekarom o proveri sluha, posebno ako su mlađe od 60 godina ili imaju dijabetes relativno kratko.

Provera sluha nije deo standardnih lekarskih kontrola kod dijabetesa Foto: Shutterstock

Zašto dijabetes može da utiče na čulo sluha?

Iako ova analiza nije istraživala biološke mehanizme, prethodna istraživanja nude nekoliko mogućih objašnjenja. Kao što dijabetes može da ošteti mrežnjaču oka ili periferne nerve, dugotrajno povišen nivo šećera u krvi može da ošteti sitne krvne sudove i osetljive strukture unutrašnjeg uha, smanji dotok krvi u uho i postepeno naruši sluh.

Dr Nisar objašnjava da hronično povišen nivo šećera dovodi do oštećenja malih krvnih sudova i nerava koji snabdevaju puž (kohleu) unutrašnjeg uha. Vremenom se smanjuje sposobnost uha da registruje zvukove, posebno visokih frekvencija. Problem često napreduje neprimetno jer ljudi postepeno prilagođavaju ponašanje i ne primećuju slabljenje sluha sve dok ono ne počne ozbiljno da ometa svakodnevnu komunikaciju.

Iako komplikacije obično postaju verovatnije što osoba duže živi sa dijabetesom, ova analiza pokazuje da se povećan rizik javlja već u prvih deset godina bolesti, što govori u prilog ranijem uvođenju skrininga sluha.

Koji su prvi znaci upozorenja na slabljenje čula sluha?

Prema dr Nisar, prvi simptomi uključuju:

otežano praćenje razgovora u bučnom okruženju,

često traženje da sagovornici ponove šta su rekli,

pojačavanje zvuka televizora ili telefona više nego ranije,

osećaj umora nakon razgovora zbog dodatnog napora pri slušanju.

Pošto gubitak sluha obično napreduje postepeno, mnogi ljudi se prilagođavaju i ne primećuju da imaju problem.

Ograničenja studije

Iako analiza pokazuje jasnu povezanost između dijabetesa i gubitka sluha, ona se zasniva na ranije objavljenim opservacionim studijama, a ne na novom kliničkom ispitivanju. Zbog toga ne može da dokaže uzročno-posledičnu vezu.