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Kada se velika dela postavljaju na „daske koje život znače”, velika je i važna stvar. A još su veća i značajnija dela u srcima i gestovima humanih ljudi, umetnika i fondacija, koja pronađu svoj put od pozornice do ustanova koje život znače onima koji vode najteže bitke. Upravo takva zlatna bajka o humanosti, ispričana kroz monodramu „Bašta sljezove boje”, dobila je svoj epilog donacijom vredne medicinske opreme Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj. A svoj potpis na ovu priču stavile su fondacije Mozzart i NORBS Plus, glumac Nebojša Milovanović, ali i publika koja je gledala i zavolela jednu sasvim posebnu predstavu.

Ovog februara, na sceni Fondacije Mozzart, procvetala je „Bašta sljezove boje”, retko i posebno delo, sa korenima u blagu srpske književnosti i izdancima velike i važne humanosti. Veliko delo, veliki reditelj i veliki glumac ispisali su Ćopićevu „zlatnu bajku o ljudima”, u režiji Egona Savina i maestralnoj izvedbi Nebojše Milovanovića. Svako izvođenje nosilo je posebnu emociju i težinu – umesto kupovine ulaznica, posetioci su uplaćivali donacije Fondaciji NORBS Plus za pomoć obolelima od retkih bolesti, a humanitarni fond je svojom donacijom dodatno uvećala Fondacija Mozzart.

Foto: TouchNtouch produkcija

„Draga publiko, hvala što ste nam pomogli da ispišemo zlatnu bajku o humanosti. Zahvaljujući svima koji su u Fondaciji Mozzart pogledali „Baštu sljezove boje”, klinici u Tiršovoj je uručena vredna medicinska oprema. Pokazali smo da velika dela na sceni pokreću i velika dela u stvarnom životu”, poručio je glumac Nebojša Milovanović.

Foto: TouchNtouch produkcija

Donirana oprema koristiće se za bezbedno, kontrolisano i precizno davanje kiseonika pacijentima kojima je potreban taj vid terapije – novorođenim bebama, deci, respiratornim bolesnicima, postoperativnim pacijentima... Donacija je omogućila opremanje bolničkih soba i odeljenja kiseoničnim glavama i pratećom opremom kako bi veći broj pacijenata mogao da dobije terapiju kiseonikom direktno na svom krevetu, bez dodatne mobilne opreme. Ova oprema je posebno važna za odeljenja na kojima se leče najteži pedijatrijski pacijenti i predstavlja važan segment svakodnevne terapijske podrške i nege dece.

Foto: TouchNtouch produkcija

„Zahvaljujemo Fondaciji NORBS Plus, Fondaciji Mozzart i glumcu Nebojši Milovanoviću koji je igranjem u predstavi „Bašta sljezove boje” omogućio nabavku veoma važne opreme za našu kliniku”, poručio je prof. dr Siniša Dučić, direktor Univerzitetske dečje klinike.

Foto: TouchNtouch produkcija

Saradnja Fondacije Mozzart i Fondacije NORBS Plus, krunisana Milovanovićevim glumačkim izrazom i humanošću publike, pokazala je da empatija nije i ne sme biti retka. Jer kada se saberu sve priče, iskustva, lica i porodice koje sa njima žive, retke bolesti nisu tako retke.

Foto: TouchNtouch produkcija

„Zaokružili smo humanitarnu akciju kojom smo kroz Teatar humanosti, uz podršku Fondacije Mozzart, glumca Nebojše Milovanovića i njegovog izvođenja monodrame „Bašta sljezove boje”, uspeli da prikupimo sredstva i doniramo preko potrebnu opremu Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj. Tiršovu smo izabrali zato što je to jedan od centara u kojem se leče deca sa retkim bolestima. Mi u Fondaciji NORBS Plus nastojimo da pomažemo boljem kvalitetu lečenja obolelih od retkih bolesti, ali nas posebno raduje što ćemo ovom donacijom pomoći i široj populaciji”, istakao je Stefan Živković, upravitelj Fondacije NORBS Plus.