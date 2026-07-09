Da li ste znali?

Da li ste znali?

Nizak nivo oksitocina ne može se prepoznati samo na osnovu jednog simptoma, ali dugotrajne teškoće u ostvarivanju bliskih odnosa, hronični stres i određeni zdravstveni problemi mogu biti razlog za razgovor sa lekarom

Slušaj vest

Kada zagrlite voljenu osobu, pomazite psa ili se iskreno zaljubite, u vašem organizmu počinje da se oslobađa oksitocin – hormon koji stručnjaci često nazivaju hormonom ljubavi i poverenja. Iako je najpoznatiji po ulozi u trudnoći, porođaju i dojenju, njegova funkcija je mnogo šira. Oksitocin utiče na emocionalno povezivanje, osećaj sigurnosti, partnerske odnose, pa čak i na seksualno zadovoljstvo.

Prema rečima dr Sanje Toljan, autorke knjige "Čudesna moć hormona", osobe koje imaju nizak nivo oksitocina često teže uspostavljaju bliske odnose sa drugim ljudima.

– Dete sa niskim nivoom oksitocina radije će se igrati samo i neće osećati potrebu za društvom. Kod odraslih se to može ispoljiti kroz povlačenje, teškoće u uspostavljanju bliskih odnosa, izbegavanje timskog rada i osećaj neprijatnosti u svakodnevnim socijalnim kontaktima – navodi dr Toljan.

Zašto je oksitocin važan za partnerske odnose?

Smatra se da kod žena ovaj hormon učestvuje u procesu postizanja orgazma, dok kod muškaraca doprinosi većoj nežnosti, potrebi za fizičkom bliskošću i ispoljavanju emocija.

– Zahvaljujući oksitocinu muškarci postaju otvoreniji za zagrljaje, poljupce i iskazivanje osećanja. Ovaj hormon pomaže partnerima da izgrade dublju emocionalnu vezu – objašnjava dr Toljan.

Oksitocin ima važnu ulogu u stvaranju poverenja i emocionalne povezanosti među partnerima Foto: Shutterstock

Njegova uloga počinje još na porođaju

Oksitocin se prirodno oslobađa u velikim količinama tokom porođaja, kada podstiče kontrakcije materice, ali i nakon rođenja deteta, tokom dojenja, kada omogućava otpuštanje mleka. Istovremeno doprinosi stvaranju snažne emocionalne veze između majke i bebe.

Dr Toljan navodi da poremećaji u hormonskoj ravnoteži mogu uticati na ovaj proces, ali naglašava da su postporođajna depresija i teškoće u povezivanju sa bebom složena stanja na koja utiče više faktora, zbog čega je neophodna procena i lečenje pod nadzorom lekara.

Kako prirodno podstaći lučenje oksitocina?

Dobra vest je da organizam sam proizvodi oksitocin u svakodnevnim situacijama koje bude prijatna osećanja i bliskost. Stručnjaci smatraju da njegovom lučenju mogu doprineti:

* zagrljaji i dodiri sa voljenim osobama

* maženje kućnih ljubimaca

* poljupci i nežnost među partnerima

* kvalitetno provedeno vreme sa porodicom i prijateljima

* ples, smeh i zajedničke aktivnosti koje stvaraju osećaj povezanosti

– Tokom posete jednoj bolnici u Argentini iznenadilo me je što su se zaposleni svakog jutra srdačno grlili i ljubili. Takvi mali gestovi mogu doprineti osećaju pripadnosti i podstaći lučenje oksitocina, zbog čega ostavljaju snažan pozitivan utisak – priseća se dr Toljan.

Ples, smeh i zajedničke aktivnosti stvaraju osećaj povezanosti Foto: Shutterstock

Kada manjak oksitocina može biti problem?

Nizak nivo oksitocina ne može se prepoznati samo na osnovu jednog simptoma, ali dugotrajne teškoće u ostvarivanju bliskih odnosa, hronični stres i određeni zdravstveni problemi mogu biti razlog za razgovor sa lekarom. Hormonska ravnoteža je složen sistem, pa se svaka sumnja na poremećaj procenjuje individualno, uz odgovarajuće preglede.