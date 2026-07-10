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važno je da znate

važno je da znate

Neka pića koja se reklamiraju kao zdrav izbor mogu sadržati skrivene količine šećera i sastojke koji nisu najbolji za zdravlje srca

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Kardiolog dr Frančesko Lo Monako upozorio je na pet vrsta pića koja se često reklamiraju kao bolji izbor za zdravlje, ali prema njegovim rečima, stvarnost nije uvek ono što reklame i ambalaža sugerišu.

Doktor iz Londona smatra da mnogi proizvodi ostavljaju utisak da čine nešto dobro za organizam, dok zapravo mogu sadržati velike količine šećera, kofeina ili drugih sastojaka koji nisu idealni za zdravlje srca.

- Neke od najštetnijih stvari koje ljudi unose dolaze u bocama koje se predstavljaju kao zdrave - rekao je dr Lo Monako.

Dijetalna gazirana pića

Iako mnogi posežu za verzijama bez šećera misleći da prave zdraviji izbor, kardiolog upozorava da ni ona nisu idealno rešenje.

- Studije su povezale visoku konzumaciju dijetalnih gaziranih pića sa višim stopama dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti - rekao je on. Dodao je da takva pića mogu produbiti naviku konzumiranja veoma slatkih ukusa, što nekim ljudima može otežati prelazak na zdravije opcije.

Studije povezuju čestu konzumaciju dijetalnih gaziranih pića sa većim rizikom od dijabetesa i bolesti srca Foto: Shutterstock

Sportska pića

Sportska pića često se povezuju sa boljim performansama tokom treninga, ali dr Lo Monako smatra da većini ljudi nisu potrebna.

- Za većinu ljudi, to su samo zaslađena bezalkoholna pića u sportskom pakovanju koja dodaju kalorije koje zapravo ne treba da nadoknađujete.

Za redovnu fizičku aktivnost voda je obično dovoljna, dok za duge i intenzivne treninge, uz obilno znojenje, mogu imati smisla elektrolitski napici bez dodatog šećera.

„Detoks“ čajevi

Proizvodi koji obećavaju čišćenje organizma i brzo poboljšanje zdravlja postali su veoma popularni poslednjih godina, ali lekar upozorava da takva obećanja često nisu potkrepljena dokazima.

- Takvi proizvodi često sadrže kombinaciju velikih količina kofeina, laksativa i biljnih sastojaka. Mogu imati neželjene efekte i ne nude pravu prečicu do zdravijeg srca“, rekao je.

Takođe je upozorio da oslanjanje na takve proizvode ponekad može dovesti do odlaganja odlaska lekaru kada postoji stvarni zdravstveni problem.

Komercijalna kombuha sa dodatim šećerom

Kombuha se često promoviše kao napitak koji koristi zdravlju sistema za varenje i imunitetu, ali problem može biti količina šećera koju neke komercijalne verzije sadrže.

Kombuha se često promoviše kao napitak koji podržava zdravlje creva i imunitet, ali neke komercijalne verzije mogu sadržati značajne količine dodatog šećera Foto: Profimedia

- Neke kombuhe kupljene u prodavnici imaju značajnu količinu dodatog šećera, pa je važno pogledati deklaraciju“, savetovao je dr Lo Monako.

Ako je pijete, preporučuje da birate proizvode sa manje šećera i da je ne tretirate kao svakodnevni napitak.

Kafa u konzervi

Gotove kafe u limenkama ili konzervama predstavljaju praktičan način da mnogi brzo unesu kofein, ali lekar upozorava da često imaju malo zajedničkog sa običnom kafom.

- Sama kafa nije problem, ali neke gotove verzije sadrže sirupe, pavlaku i velike količine šećera, što ih čini sličnijim zaslađenim napicima nego običnoj kafi - rekao je.