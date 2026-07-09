Digitalizacija u zdravstvu: kada pacijent više nije samo broj u čekaonici
Zdravstvo se ne menja samo novim aparatima i savremenim bolnicama. Sve više se menja i time koliko brzo pacijent može da dođe do informacije, termina, nalaza i lekara koji mu je potreban.
U zdravstvu se poverenje tradicionalno gradilo u ordinaciji. Danas, međutim, ono počinje mnogo ranije, u trenutku kada pacijent pokušava da zakaže pregled, pronađe odgovarajućeg specijalistu, pogleda nalaze ili razume koji je sledeći korak u lečenju. Upravo tu digitalizacija prestaje da bude tehnološki dodatak i postaje deo zdravstvene zaštite.
Digitalno zdravstvo više nije pitanje budućnosti. Ono je već postalo deo svakodnevice pacijenata koji očekuju da informacije o svom zdravlju mogu da pronađu lako, pouzdano i na jednom mestu. Umesto telefonskih poziva, papira i snalaženja kroz različite adrese, sve veći deo zdravstvenog puta može da bude organizovan kroz digitalne kanale.
Digitalizacija, naravno, ne rešava sve izazove zdravstva. Ona ne može da zameni stručnost lekara, empatiju medicinskog osoblja ili važnost fizičkog pregleda. Ali može da ukloni deo nepotrebnih prepreka koje pacijenta usporavaju: komplikovano zakazivanje, nedostupne nalaze, nepregledne informacije i nedostatak uvida u sopstveni zdravstveni put.
U tom pravcu razvija se i MediGroup portal za pacijente. MediGroup, najveći privatni zdravstveni sistem u Srbiji i deo finske Mehiläinen grupe, digitalne alate posmatra kao deo šireg iskustva pacijenta, a ne kao dodatnu uslugu. Portal danas broji više od 20.500 registrovanih korisnika, uz više od 6.500 dostupnih usluga, preko 1.200 lekara kroz 634 medicinskih specijalnosti i mrežu koja obuhvata 86 lokacija u 38 gradova širom Srbije.
Iza ovih brojeva stoji promena u načinu na koji pacijent komunicira sa zdravstvenim sistemom. Pregled se može zakazati online, uz izbor usluge, lokacije, termina i lekara, dok su medicinska dokumentacija i rezultati laboratorijskih analiza iz MediGroup sistema dostupni digitalno. Za pacijente koji prate hronično stanje, imaju više pregleda ili brinu o zdravlju članova porodice, ovakav pristup znači manje administracije i bolji uvid u kontinuitet lečenja.
Posebno važan deo ovog procesa jeste transparentnost. MediGroup uvodi mogućnost prikaza rejtinga lekara na svom sajtu, kao jedan od prvih integrisanih sistema ove vrste u okviru privatnog zdravstvenog sistema u Srbiji. Takav pristup ne znači da se medicina svodi na ocenu ili komentar, već da se iskustvo pacijenata sistemski prati, razume i koristi za unapređenje usluge.
Jer kvalitet u savremenom zdravstvu ne podrazumeva samo da je pregled obavljen. Važno je i koliko pacijent lako dolazi do lekara, da li je proces jasan, da li su informacije dostupne i da li se oseća sigurno i uvaženo.
Iskustvo Mehiläinen grupe, koja na finskom tržištu godinama razvija digitalne zdravstvene servise, pokazuje da digitalizacija može biti mnogo više od tehničkog rešenja. Ona može postati način da zdravstveni sistem bude dostupniji, povezaniji i razumljiviji pacijentu.
Na kraju, budućnost zdravstva neće se meriti samo brojem novih uređaja, savremenih sala ili otvorenih lokacija. Meriće se i time koliko je sistem sposoban da pacijenta vodi kroz proces jasno, jednostavno i sa više sigurnosti. Digitalni alati nisu zamena za lekara, ali mogu biti most između pacijenta i zdravstvene zaštite koja mu je potrebna.