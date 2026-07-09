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Zdravstvo se ne menja samo novim aparatima i savremenim bolnicama. Sve više se menja i time koliko brzo pacijent može da dođe do informacije, termina, nalaza i lekara koji mu je potreban. U zdravstvu se poverenje tradicionalno gradilo u ordinaciji. Danas, međutim, ono počinje mnogo ranije, u trenutku kada pacijent pokušava da zakaže pregled, pronađe odgovarajućeg specijalistu, pogleda nalaze ili razume koji je sledeći korak u lečenju. Upravo tu digitalizacija prestaje da bude tehnološki dodatak i postaje deo zdravstvene zaštite.

Digitalno zdravstvo više nije pitanje budućnosti. Ono je već postalo deo svakodnevice pacijenata koji očekuju da informacije o svom zdravlju mogu da pronađu lako, pouzdano i na jednom mestu. Umesto telefonskih poziva, papira i snalaženja kroz različite adrese, sve veći deo zdravstvenog puta može da bude organizovan kroz digitalne kanale. Digitalizacija, naravno, ne rešava sve izazove zdravstva. Ona ne može da zameni stručnost lekara, empatiju medicinskog osoblja ili važnost fizičkog pregleda. Ali može da ukloni deo nepotrebnih prepreka koje pacijenta usporavaju: komplikovano zakazivanje, nedostupne nalaze, nepregledne informacije i nedostatak uvida u sopstveni zdravstveni put. U tom pravcu razvija se i MediGroup portal za pacijente. MediGroup, najveći privatni zdravstveni sistem u Srbiji i deo finske Mehiläinen grupe, digitalne alate posmatra kao deo šireg iskustva pacijenta, a ne kao dodatnu uslugu. Portal danas broji više od 20.500 registrovanih korisnika, uz više od 6.500 dostupnih usluga, preko 1.200 lekara kroz 634 medicinskih specijalnosti i mrežu koja obuhvata 86 lokacija u 38 gradova širom Srbije.

Foto: Promo

Iza ovih brojeva stoji promena u načinu na koji pacijent komunicira sa zdravstvenim sistemom. Pregled se može zakazati online, uz izbor usluge, lokacije, termina i lekara, dok su medicinska dokumentacija i rezultati laboratorijskih analiza iz MediGroup sistema dostupni digitalno. Za pacijente koji prate hronično stanje, imaju više pregleda ili brinu o zdravlju članova porodice, ovakav pristup znači manje administracije i bolji uvid u kontinuitet lečenja. Posebno važan deo ovog procesa jeste transparentnost. MediGroup uvodi mogućnost prikaza rejtinga lekara na svom sajtu, kao jedan od prvih integrisanih sistema ove vrste u okviru privatnog zdravstvenog sistema u Srbiji. Takav pristup ne znači da se medicina svodi na ocenu ili komentar, već da se iskustvo pacijenata sistemski prati, razume i koristi za unapređenje usluge.