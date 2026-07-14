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Pošto je vitamin B12 rastvorljiv u vodi, stručnjaci preporučuju da se uzima sa čašom vode, najbolje na prazan stomak

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Vitamin B12je jedan od najvažnijih nutrijenata za normalno funkcionisanje organizma. Učestvuje u stvaranju crvenih krvnih zrnaca, radu nervnog sistema, proizvodnji energije i sintezi DNK.

Ipak, mnogi se pitaju da li postoji idealno doba dana za njegovo uzimanje kako bi organizam imao najveću korist.

Prema rečima stručnjaka, ne postoji univerzalno najbolje vreme za uzimanje vitamina B12, ali određene navike mogu doprineti njegovoj boljoj apsorpciji.

Kada je najbolje uzimati vitamin B12?

Pošto je vitamin B12 rastvorljiv u vodi, stručnjaci preporučuju da se uzima sa čašom vode, najbolje na prazan stomak.

Dr Megan Mejer, stručnjak za naučnu komunikaciju, navodi da bi uzimanje vitamina B12 u jutarnjim ili prepodnevnim satima moglo biti korisnije.

Razlog je što pojedina istraživanja ukazuju da vitamin B12 kod nekih ljudi može da utiče na kvalitet sna, pa ga je bolje izbegavati u večernjim satima.

Ipak, registrovana dijetetičarka Talija Foladorističe da je mnogo važnije biti dosledan nego voditi računa o tačnom vremenu uzimanja.

Najvažnije je da vitamin B12 uzimate redovno i u preporučenoj dozi - naglašava ona.

Pojedina istraživanja ukazuju da vitamin B12 kod nekih ljudi može da utiče na kvalitet sna, pa ga je bolje izbegavati u večernjim satima Foto: Shutterstock

Od čega zavisi koliko će se vitamin B12 apsorbovati?

Stručnjaci objašnjavaju da na iskorišćavanje vitamina B12 mnogo više utiču drugi faktori nego samo vreme uzimanja.

To uključuje:

* oblik suplementa

* nivo želudačne kiseline

* postojeći nivo vitamina B12 u organizmu

* sposobnost tela da stvara intrinzični faktor, protein neophodan za apsorpciju vitamina B12.

Bez ovog proteina organizam ne može efikasno da iskoristi vitamin B12 iz hrane, bez obzira na to koliko ga unosite.

Kod osoba koje imaju poremećaje apsorpcije mogu biti potrebne veće doze suplemenata ili čak injekcije vitamina B12.

Kome su suplementi vitamina B12 najpotrebniji?

Stručnjaci preporučuju da se vitamin B12, kada god je moguće, unosi hranom. Prirodno ga ima u:

* ribi

* mesu

* jajima

* mlečnim proizvodima

Njime su često obogaćene i pojedine namirnice, poput žitarica za doručak, nutritivnog kvasca i biljnih napitaka.

Suplementi su najkorisniji osobama kod kojih je analizom krvi potvrđen nedostatak vitamina B12.

Veći rizik od deficita imaju:

* osobe koje se hrane vegetarijanski ili veganski

* oboleli od celijakije

* osobe sa Kronovom bolešću

* ljudi sa drugim poremećajima koji otežavaju apsorpciju hranljivih materija

Stručnjaci preporučuju da se vitamin B12, kada god je moguće, unosi hranom Foto: Shutterstock

Da li su visoke doze bezbedne?

Preporučeni dnevni unos vitamina B12 za odrasle iznosi oko 2,4 mikrograma, dok suplementi često sadrže i do 1.000 mikrograma.

Iako ta količina deluje veoma velika, stručnjaci ističu da se vitamin B12 smatra bezbednim jer je rastvorljiv u vodi. Organizam višak ne skladišti, već ga izlučuje urinom.

Zaključak