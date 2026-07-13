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Ako loš zadah traje nedeljama uprkos dobroj oralnoj higijeni ili ga prate krvarenje desni, bolovi, otoci ili drugi simptomi, potrebno je javiti se stomatologu ili lekaru

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Neprijatan zadah odmah nakon buđenja poznat je gotovo svima. Iako je u većini slučajeva potpuno bezazlen, ponekad može biti znak da nešto nije u redu sa oralnim zdravljem ili čak sa celim organizmom. Dobra vest je da postoje jednostavni načini da ga sprečite.

Mnogi ljudi primete da im je dah ujutru neprijatan, iako tokom ostatka dana nemaju taj problem. Razlog za to krije se u onome što se dešava dok spavamo.

Zašto je zadah najgori upravo ujutru?

Tokom sna luči se manje pljuvačke, posebno ako spavate otvorenih usta. Pljuvačka inače ispira bakterije iz usne duplje, pa kada je nema dovoljno, one se brže razmnožavaju i stvaraju jedinjenja neprijatnog mirisa.

Jutarnji zadah je zato u većini slučajeva sasvim normalna pojava i obično nestaje nakon pranja zuba, ispiranja usta ili doručka.

Kada loš zadah traje tokom celog dana?

Ako neprijatan miris iz usta ne prolazi ni nakon pranja zuba, uzrok može biti nešto drugo.

Najčešći razlozi su:

* loša oralna higijena

* naslage plaka i bolesti desni

* bakterije koje se zadržavaju na jeziku

* suva usta zbog određenih lekova ili nedovoljnog unosa tečnosti

* refluks želudačne kiseline

Ređe, uporan loš zadah može biti povezan sa infekcijama u ustima, sinusima ili plućima, a u pojedinim slučajevima i sa ozbiljnijim oboljenjima jetre ili bubrega.

Konzumiranje belog luka, crnog luka i pojedinih namirnica pojačava loš zadah Foto: Shutterstock

Kako da sprečite neprijatan zadah?

Stručnjaci savetuju nekoliko jednostavnih navika koje mogu značajno da pomognu:

* pijte dovoljno vode tokom dana

* perite zube najmanje dva puta dnevno i redovno koristite zubni konac

* ne zaboravite da čistite i jezik, jer se na njemu zadržava veliki broj bakterija

* žvaćite žvake bez šećera kako biste podstakli lučenje pljuvačke

* koristite antibakterijsku tečnost za ispiranje usta

* izbegavajte pušenje i duvan

* redovno odlazite na stomatološke preglede

Redovno odlazite na stomatološke preglede Foto: Shutterstock

Kada bi trebalo posetiti lekara?