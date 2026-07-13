Do perioda polnog sazrevanja kod dečaka prostata gotovo ne menja svoju veličinu. Nakon toga, pod dejstvom polnih hormona i dostizanjem reproduktivnog doba, dolazi do bržeg rasta do dužine od 30 mm i širine od 20 mm. Normalan obim kod muškaraca starijih od 20 godina je 25cm³, oko 40. godine 26 cm³, a oko 60. godine 28 cm³. Do 70. godine normala je 30 cm³. Uvećanje iznad normale nosi rizik od adenoma, prostatitisa ili raka prostate. Postavljanje tačne dijagnoze moguće je samo nakon konsultacije sa urologom, ultrazvučnih i laboratorijskih ispitivanja.

Smatra se da adenom prostate postoji onda kada je uvećanje prostate praćeno urinarnim tegobama. Tegobe zahvataju donje urinarne puteve: učestali nagon za mokrenjem i otežan mlaz, potreba za mokrenjem više puta tokom noći, osećaj nepotpunog pražnjenja bešike, kao i hitnost mokrenja. U početnoj fazi bešika se prazni potpuno, te nema posledica po bubrege. U uznapredovaloj fazi se u bešici vidi prisustvo neizmokrenog urina, što predstavlja osnovu za razvoj upalnog procesa i stvaranje kamena. Najteža komplikacija je potpuna retencija urina i potreba za postavljanjem katetera. Godišnji preventivni pregled prostate nakon 50. godine može da odloži operativno lečenje.

U slučaju, da je dostignuta faza, kada je operacija neizbežna - Tulijum laser od 200 vati je najviši standard u laserskoj hirurgiji prostate. Njegova vodeća snaga i preciznost penetracije /samo 0,2 mm/ pružaju izuzetne mogućnosti za isparavanje svih obima žlezde, uključujući i posebno velike, bez rizika od oštećenja okolnih tkiva. Nakon operacije mlaz urina je snažan, kontinuiran i bistar, a muškarci koji su živeli sa kateterom trajno ga se oslobađaju.