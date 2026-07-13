Analna fisura i hemoroidi imaju slične simptome, ali se razlikuju po uzrocima, vrsti bola i načinu lečenja

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Da li osećate nelagodnost, bol ili krvarenje u analnom području? Ovo može delovati alarmantno i ostaviti vas u nedoumici da li je u pitanju fisura ili hemoroidi. Ova stanja se često mešaju jedno sa drugim jer oba pogađaju donji deo rektuma i dele preklapajuće simptome poput jarko crvene krvi.

Međutim, ona su strukturno različita i zahtevaju različite pristupe lečenju. Razumevanje razlika između ova dva stanja je ključno jer pogrešno dijagnostikovanje vaših simptoma može odložiti pravilno lečenje.

Da bismo razjasnili zabunu, za portal OnlyMyHelth govorio je medicinski stručnjak, dr Širin Furtado, viši konsultant za medicinsku i kozmetičku dermatologiju u bolnici Aster CMI u Bangaloru, objašnjava ključne razlike između fisure i hemoroida.

Ključne razlike

Dr Furtado kaže da je analna fisura mala pukotina na koži oko anusa, dok su hemoroidi (šuljevi) otečene i uvećane vene u ili oko anusa i donjeg rektuma.

Analna fisura je mala pukotina ili ranica na koži analnog kanala koja najčešće izaziva jak bol i krvarenje tokom ili nakon pražnjenja creva Foto: Shutterstock

- Fisura obično izaziva oštar, jak bol tokom i nakon pražnjenja stolice, zajedno sa malom količinom jarko crvenog krvarenja, dok hemoroidi često izazivaju bezbolno krvarenje, svrab, otok, nelagodnost ili kvržicu blizu anusa, iako spoljašnji hemoroidi mogu postati bolni ako se formira krvni ugrušak.

Fisure su obično uzrokovane tvrdom stolicom, zatvorom ili ponovljenom dijarejom, dok su hemoroidi povezani sa hroničnim zatvorom, naprezanjem tokom pražnjenja creva, trudnoćom, gojaznošću, produženim sedenjem i starenjem.

Razlike u simptomima

Ljudi često mešaju ova dva stanja jer im simptomi izgledaju slično. Dr Furtado kaže da simptomi ova dva stanja ponekad mogu izgledati slično, ali vrsta bola je važna razlika.

- Ljudi sa analnom fisurom često opisuju intenzivan, sekući bol koji može trajati nekoliko minuta ili čak sati nakon pražnjenja creva, zbog čega se plaše da koriste toalet.

Govoreći o simptomima hemoroida, stručnjak navodi da ljudi sa hemoroidima češće primećuju krvarenje, svrab, osećaj punoće ili meku kvržicu oko anusa. Oba stanja se mogu javiti istovremeno, tako da je pravilan lekarski pregled važan ako se simptomi nastave ili postanu jaki.“

Razlike u lečenju

Dr Furtado kaže da se većina analnih fisura i hemoroida može lečiti bez operacije povećanjem unosa vlakana u ishrani, pijenjem dovoljno vode, izbegavanjem naprezanja tokom pražnjenja creva, redovnim vežbanjem i korišćenjem toplih sedećih kupki radi smanjenja bola i poboljšanja zarastanja.

Hemoroidi su uvećane i otečene vene u ili oko anusa i donjeg dela rektuma koje mogu izazvati krvarenje, svrab, nelagodnost i bol Foto: Shutterstock

- Pacijentima se takođe mogu propisati kreme, masti, omekšivači stolice ili lekovi protiv bolova, u zavisnosti od stanja. Procedure ili operacije mogu se preporučiti ako su simptomi jaki, ponavljaju se ili se ne poboljšavaju konzervativnim lečenjem.