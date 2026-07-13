Često noćno mokrenje može biti znak različitih zdravstvenih problema, zbog čega je važno otkriti njegov uzrok

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Letnje vrućine teraju mnoge ljude da piju više vode, pa je logično da češće posećuju toalet. Međutim, ako se redovno budite noću da biste mokrili, to bi mogao biti znak zdravstvenog problema, a ne samo pune bešike, upozoravaju lekari. Stanje, medicinski poznato kao nokturija, pogađa iznenađujuće veliki broj ljudi.

Šta je nokturija?

Nokturija je medicinski termin za potrebu da se budite više puta tokom noći radi mokrenja. Iako uzrok može biti jednostavan, kao što je prekomeran unos tečnosti, ponekad može biti posledica ozbiljnijih razloga, kao što su poremećaji spavanja ili opstrukcija bešike.

Nokturija je medicinski termin za potrebu da se budite više puta tokom noći radi mokrenja Foto: Shutterstock

Koliko je to često i koga pogađa?

Potreba za mokrenjem noću postaje sve češća sa godinama. Procenjuje se da nakon 50. godine pogađa više od 50 odsto odraslih. Javlja se kod jedne od tri osobe starije od 30 godina, a pre 50. godine češća je kod žena.

- Iako se često pretpostavlja da je normalan deo starenja, nokturija može imati osnovne uzroke koji se mogu lečiti - rekla je urološkinja dr Marisa Klifton za Dejli mejl.

Mogući uzroci

Neki lekovi, poput diuretika koji se koriste za lečenje visokog krvnog pritiska, takođe mogu biti uzrok. Međutim, lekari upozoravaju da opstruktivna apneja u snu takođe može biti razlog.

To je poremećaj kod kojeg blokada ili sužavanje disajnih puteva sprečava protok vazduha tokom spavanja, što može dovesti do pada nivoa kiseonika u krvi. Zbog toga mozak prelazi u „režim preživljavanja“ i budi osobu da ponovo diše, čime se remeti obrazac spavanja.

- Ovo stanje podstiče povećano lučenje hormona, atrijalnog natriuretskog peptida, što dovodi do povećane proizvodnje urina tokom noći - objašnjava dr Klifton.

Pored toga, često mokrenje može biti znak dijabetesa. Zbog visokog nivoa glukoze u krvi, bubrezi moraju više da rade kako bi je uklonili iz tela.

Često mokrenje može biti jedan od znakova dijabetesa jer bubrezi izbacuju višak glukoze iz organizma Foto: Shutterstock

Kada potražiti medicinsku pomoć

Kao i uvek, svako ko ima bilo kakve zdravstvene probleme treba da se konsultuje sa svojim lekarom. U slučaju nokturije, preporučuje se da posetite lekara ako se budite više puta tokom noći i osećate se umorno sledećeg dana.