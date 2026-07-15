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Zelena salata je posebno osetljiva jer njeni naborani listovi lako zadržavaju parazite, a pošto se uglavnom jede sirova, nema termičke obrade koja bi ih uništila

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Zelena salata mogla bi biti izvor aktuelne epidemije ciklosporijaze, parazitske infekcije koja izaziva tešku dijareju. Stručnjaci upozoravaju da je lisnato povrće posebno podložno kontaminaciji, ali naglašavaju da nema razloga da ga potpuno izbacite iz ishrane – važno je da se pridržavate pravila bezbedne pripreme hrane.Zašto je zelena salata pod najvećim rizikom?

Zdravstvene vlasti u američkoj saveznoj državi Mičigen, koja beleži najveći broj obolelih, navode da se zelena salata često pojavljuje u istragama i razgovorima sa pacijentima. Ipak, za sada nije potvrđeno da je upravo ona jedini izvor zaraze niti je identifikovan konkretan proizvođač.

Parazit Cyclospora, koji izaziva ciklosporijazu, prenosi se fekalnom kontaminacijom, najčešće preko vode za navodnjavanje ili pranje povrća. Do kontaminacije može doći i tokom berbe, prerade ili distribucije.

Zelena salata je posebno osetljiva jer njeni naborani listovi lako zadržavaju parazite, a pošto se uglavnom jede sirova, nema termičke obrade koja bi ih uništila.

Koje namirnice još mogu biti rizične?

Iako je fokus istrage na zelenoj salati, stručnjaci upozoravaju da su i ranije epidemije ciklosporijaze bile povezane sa drugim svežim namirnicama, među kojima su:

* svež korijander

* bosiljak

* maline

* šećerni grašak

* mladi luk

Još nije poznato da li svi prijavljeni slučajevi potiču iz jednog izvora ili je reč o više odvojenih epidemija.

Ranije epidemije ciklosporijaze bile povezane sa drugim svežim namirnicama, među kojima su Foto: Tiny Ivan / Alamy / Profimedia

Kako da se zaštitite?

Stručnjaci ne preporučuju da prestanete da jedete zelenu salatu, već da vodite računa o higijeni hrane.

Preporučuje se da:

* često perete ruke tokom pripreme hrane

* sveže povrće dobro isperete pod mlazom tekuće vode

* birate cele glavice salate umesto već oprane i upakovane

* odbacite spoljašnja dva do tri lista glavice salate

* unutrašnje listove temeljno operete

Važno je znati da samo pranje ne može u potpunosti ukloniti parazita, jer je Cyclospora otporna na uobičajena sredstva za dezinfekciju. Termička obrada na temperaturi od najmanje 70 °C uništava parazite.

Koji su simptomi ciklosporijaze?

Infekcija najčešće izaziva:

* obilnu vodenu dijareju

* mučninu

* grčeve u stomaku

* umor

* simptome slične gripu

Ako se simptomi pojave, potrebno je javiti se lekaru. Dijagnoza se potvrđuje analizom stolice, a bolest se uspešno leči odgovarajućim antibioticima.

Infekcija najčešće izaziva bol u stomaku, dijareju, mučninu... Foto: Shutterstock

Zašto je ovogodišnja epidemija zabrinjavajuća?

Ciklosporijaza se najčešće javlja tokom toplih i vlažnih meseci, ali stručnjaci ističu da je broj obolelih ove godine neuobičajeno visok. Mogući razlozi su široko rasprostranjena kontaminacija hrane ili izuzetno povoljni vremenski uslovi za razvoj parazita.

Dodatni problem predstavlja to što se simptomi često javljaju tek jednu do dve nedelje nakon konzumiranja kontaminirane hrane, zbog čega je teško utvrditi šta je tačno bio izvor infekcije.