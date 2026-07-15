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Lekari upozoravaju da niko ne bi trebalo samoinicijativno da prekine uzimanje ovih suplemenata bez prethodnog razgovora sa svojim izabranim lekarom

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Vitamin D i kalcijum godinama su među najčešće preporučivanim suplementima za očuvanje zdravlja kostiju i prevenciju preloma kod starijih osoba. Međutim, nova velika analiza objavljena u časopisu The BMJ pokazuje da kod većine zdravih starijih ljudi oni pružaju malo ili nimalo zaštite od padova i preloma.

Iako su rezultati iznenadili mnoge, stručnjaci naglašavaju da to ne znači da ove hranljive materije nisu važne za zdravlje kostiju.

Šta je pokazala nova analiza?

Istraživači su analizirali 69 randomizovanih kontrolisanih studija objavljenih između 2014. i 2025. godine u kojima je ispitivan uticaj vitamina D, kalcijuma ili njihove kombinacije na rizik od padova i preloma.

Većina učesnika bila je prosečne starosti 71 godinu, živela je samostalno i nije spadala u grupu sa visokim rizikom.

Rezultati su pokazali da:

* vitamin D sam nije značajno smanjio rizik od padova i preloma

* ni kalcijum sam nije doneo klinički značajnu korist

* kombinacija vitamina D i kalcijuma smanjila je rizik od preloma za oko 9 odsto, ali istraživači smatraju da je korist mala

Autori ističu da se ovi rezultati odnose na uglavnom zdrave starije osobe i ne moraju važiti za ljude koji imaju visok rizik od osteoporoze ili preloma.

Zašto su preporuke promenjene?

Ranije preporuke zasnivale su se uglavnom na opservacionim studijama koje su pokazivale da nizak nivo vitamina D i kalcijuma može biti povezan sa lošijim zdravljem kostiju.

Međutim, novija, kvalitetnija istraživanja nisu potvrdila da rutinsko uzimanje suplemenata značajno sprečava padove i prelome. Zbog toga su američke preventivne smernice već preporučile da se ovi suplementi ne uzimaju rutinski samo radi prevencije preloma kod većine osoba starijih od 60 godina.

Da li su vitamin D i kalcijum i dalje važni?

Da. Stručnjaci naglašavaju da su vitamin D i kalcijum i dalje ključni za očuvanje čvrstih kostiju.

Vitamin D omogućava organizmu da apsorbuje kalcijum, dok je kalcijum osnovni gradivni element kostiju. Nedovoljan unos ovih hranljivih materija može povećati rizik od gubitka koštane mase i osteoporoze.

Preporučeni dnevni unos iznosi:

* kalcijum: 1.000–1.200 mg dnevno,

* vitamin D: 600–800 internacionalnih jedinica (IJ), u zavisnosti od uzrasta i pola.

Stručnjaci savetuju da se kalcijum prvenstveno unosi hranom – mlečnim proizvodima, lisnatim zelenim povrćem, tofuom i ribom sa jestivim kostima. Vitamin D organizam najviše stvara pod uticajem sunčeve svetlosti, a ima ga i u masnoj ribi i obogaćenim namirnicama.

Ko bi ipak trebalo da uzima suplemente?

I pored novih nalaza, određene grupe ljudi i dalje mogu imati korist od suplementacije, među njima:

* osobe sa dokazanim nedostatkom vitamina D ili kalcijuma

* oboleli od osteoporoze ili oni koji primaju terapiju za osteoporozu

* stariji ljudi u ustanovama za dugotrajnu negu

* osobe sa celijakijom, inflamatornim bolestima creva ili drugim poremećajima apsorpcije

* ljudi koji su imali barijatrijsku operaciju ili dugo koriste kortikosteroide

* osobe koje se malo izlažu suncu ili imaju veoma restriktivnu ishranu

Posle 50. godine, vitamin D i B12 su ključni za energiju, kosti i mozak – redovan unos kroz jaja, ribu i mlečne proizvode čuva zdravlje Foto: New Africa/Shutterstock

Stručnjaci upozoravaju da, iako neki suplementi imaju dokazane koristi, njihova neregulisanost i nepravilna upotreba mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik Foto: Shutterstock

Lekari upozoravaju da niko ne bi trebalo samoinicijativno da prekine uzimanje ovih suplemenata bez prethodnog razgovora sa svojim izabranim lekarom.

Šta još čuva kosti u starijem dobu?

Pored dovoljnog unosa vitamina D i kalcijuma, stručnjaci preporučuju:

* dovoljan unos proteina

* vežbe snage i ravnoteže

* prestanak pušenja

* ograničavanje alkohola

* sprečavanje padova u kući

* merenje gustine kostiju nakon 65. godine, kada je skrining preporučen za većinu odraslih