Dodajte Kurir Zdravlje u vaš Google izbor

Ne treba čekati da se javi osećaj žeđi, već sa rehidratacijom treba početi odmah

Slušaj vest

Najveća opasnost kod dijareje nije samo učestala stolica, već brz gubitak tečnosti i elektrolita, koji može da dovede do dehidratacije. Najugroženiji su mala deca i starije osobe, zbog čega je važno nadoknaditi izgubljenu tečnost čim se tegobe pojave.

- Dijarejom organizam ne gubi samo vodu, već i natrijum, kalijum i druge minerale neophodne za normalno funkcionisanje. Zato je najefikasniji način nadoknade tečnosti oralni rehidratacioni rastvor (ORS), koji sadrži odgovarajući odnos vode, soli i šećera - objašnjava dr Tušar Tajal, specijalista interne medicine iz bolnice CK Birla u Gurugramu (Indija).

Prema njegovim rečima, odrasli bi posle svake tečne stolice trebalo da popiju oko 200 do 250 mililitara ORS-a ili druge odgovarajuće tečnosti. Starijoj deci preporučuje se 100 do 200 mililitara, dok mlađa deca tečnost treba da uzimaju u malim gutljajima, ali često, jer se tako smanjuje rizik od povraćanja.

Koliko tečnosti organizam može da izgubi?

Jedna tečna stolica kod odraslih može da dovede do gubitka oko 200 do 300 mililitara tečnosti. Posle četiri ili pet epizoda dijareje organizam može da izgubi između 800 mililitara i 1,5 litara tečnosti, uz značajan gubitak elektrolita.

Posle četiri ili pet epizoda dijareje organizam može da izgubi između 800 mililitara i 1,5 litara tečnosti Foto: Shutterstock

- Ne treba čekati da se javi osećaj žeđi, već sa rehidratacijom treba početi odmah. Pored ORS-a, mogu da pomognu i bistre supe, jogurt, blagi čajevi poput kamilice, dok bi trebalo izbegavati alkohol, kafu, zaslađena pića i voćne sokove, jer mogu da pogoršaju dijareju ili otežaju nadoknadu tečnosti - savetuje dr Tajal.

Kada je potreban pregled lekara?

Kod dece je posebno važno obratiti pažnju na znake dehidratacije, poput upalih očiju, izrazite pospanosti, jake žeđi ili smanjenog mokrenja. U tom slučaju, kao i ako dete odbija da pije tečnost, potrebno je odmah potražiti lekarsku pomoć.