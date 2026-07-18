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Novo istraživanje upozorava da napitak s kojim pijete lekove može uticati na to koliko će oni biti delotvorni

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Novo istraživanje upozorava da napitak s kojim pijete lekove može uticati na to koliko će oni biti delotvorni. Naučnici su otkrili da alkalna mineralna voda može da oslabi zaštitni omotač pojedinih tableta, zbog čega se lek oslobađa prerano i možda neće delovati onako kako je predviđeno.

Alkalna voda može da promeni način na koji deluju lekovi

Istraživanje objavljeno u stručnom časopisu Pharmaceutics pokazalo je da uzimanje pojedinih lekova sa alkalnom mineralnom vodom može da ošteti njihov zaštitni omotač (enterički premaz) i izazove prerano oslobađanje aktivne supstance. To može da umanji efikasnost terapije.

Zašto pojedine tablete imaju zaštitni omotač?

Mnogi lekovi, poput omeprazola i većine preparata aspirina, imaju enterički omotač koji ih štiti od jake želudačne kiseline. Taj zaštitni sloj je napravljen tako da se rastvara tek kada tableta stigne u tanko crevo, gde je pH viši.

Na taj način lek dospeva na mesto gde treba da se oslobodi i deluje.

Šta su naučnici ispitivali?

Glavna autorka studije, dr Nikolett Kalai-Sabo sa Univerziteta Semelvajs u Mađarskoj, objasnila je da su istraživači želeli da utvrde da li različiti napici i njihove pH vrednosti mogu da utiču na zaštitni omotač lekova.

U laboratoriji su tablete sa enteričkim omotačem potapali u:

* vodu sa česme

* filtriranu vodu

* sok od jabuke

* nekoliko vrsta alkalne mineralne vode različite pH vrednosti

Rezultati: Alkalna voda najbrže oštećuje zaštitni sloj

Rezultati su pokazali da je upravo alkalna mineralna voda najbrže oslabila zaštitni omotač tableta.

Posle samo pet minuta u jednoj vrsti alkalne mineralne vode, oslobodilo se više od 90 odsto aktivne supstance iz leka.

S druge strane, voda sa česme, filtrirana voda i sok od jabuke izazvali su veoma malo oslobađanje leka tokom istog vremenskog perioda.

Stručnjaci se slažu da su obična voda sa česme ili filtrirana voda i dalje najsigurniji izbor za uzimanje većine lekova Foto: Shutterstock

Šta to znači za pacijente?

Iako istraživanje nije sprovedeno na ljudima, već u laboratorijskim uslovima, autori smatraju da rezultati ukazuju na mogućnost da alkalna voda oslabi zaštitni omotač pojedinih lekova i dovede do njihovog preranog oslobađanja.

– To predstavlja veliki problem. U tom slučaju terapija nije dovoljno efikasna – rekla je dr Kalai-Sabo.

Farmaceutkinja dr Marina Ivanov, specijalista za inflamatorne bolesti creva na klinici Mayo Clinic Arizona, upozorava da prerano oslobađanje leka može da iritira želudac i poveća rizik od neželjenih efekata kao što su:

* mučnina

* bol u stomaku

* povraćanje

Potrebna su dodatna istraživanja

Stručnjaci naglašavaju da laboratorijski uslovi ne mogu u potpunosti da oponašaju ono što se dešava u organizmu, jer na rastvaranje leka utiču pljuvačka, varenje i brzina prolaska kroz želudac.

Ipak, smatraju da studija otvara važno pitanje o tome kojim napicima bi trebalo uzimati lekove.

– Nedostaje nam više konkretnih informacija o tome uz koje napitke treba uzimati različite lekove – rekla je dr Marina Ivanov.

Prerano oslobađanje leka može da iritira želudac i poveća rizik od neželjenih efekata Foto: Shutterstock

Uz koji napitak je najbolje popiti lek?

Stručnjaci se slažu da su obična voda sa česme ili filtrirana voda i dalje najsigurniji izbor za uzimanje većine lekova.

Ako niste sigurni da li vaš lek ima posebna pravila za uzimanje, najbolje je da se posavetujete sa lekarom ili farmaceutom.

Klinička farmaceutkinja dr Ketlin Gura iz Dečje bolnice u Bostonu poručuje: