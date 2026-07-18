Edem može da se pojavi bilo gde na telu, ali najčešće zahvata noge, članke i stopala.

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Oticanje nogu, poznato i kao edem posledica je zadržavanja viška tečnosti u tkivima. Kada se razvije edem. otežana je cirkulacija krvi iz nogu prema srcu, zbog čega se krv zadržava u venama, tečnost izlazi u okolna tkiva i dolazi do otoka.

Zašto najčešće dolazi do oticanja nogu?

Edem može da se pojavi bilo gde na telu, ali najčešće zahvata noge, članke i stopala. Stanje je često tokom visokih letnjih temperatura, kod osoba koje se malo kreću, dugo stoje u mestu ili kod trudnica. Otečene i teške noge mogu biti i posledica ishrane bogate solju ili uzimanja određenih lekova za kontrolu visokog krvnog pritiska ili bolova izazvanih oštećenjem nerava.

Dobra vest je da određene promene životnih navika mogu pomoći u ublažavanju blagih ili privremenih otoka.

Nosite čarape za vene

Lekari često preporučuju kompresivne čarape kao jednu od metoda za smanjenje otoka. Za razliku od običnih čarapa, one su elastičnije i stvaraju blagi pritisak na noge, čime podstiču povratak krvi iz donjih ekstremiteta ka srcu.

Na taj način sprečava se zadržavanje tečnosti u nogama, a istovremeno se smanjuje otok i ublažava osećaj težine ili bola.

Čarape za vene poboljšavaju limfnu drenažu, ublažavaju bol i osećaj težine u nogama Foto: Shutterstock

Podignite noge

Još jedan efikasan način za smanjenje otoka jeste da podignete noge iznad nivoa srca.

To možete uraditi tako što ćete tokom odmora staviti jedan ili dva jastuka ispod nogu. Možete i da legnete na pod i oslonite noge na zid. Ovakav položaj olakšava vraćanje viška tečnosti iz nogu ka srcu i doprinosi smanjenju otoka.

Šetajte

Otok može da uspori cirkulaciju, pa je savet da budete fizički aktivniji. Redovno hodanje ima brojne koristi za zdravlje, a jedna od najvažnijih je poboljšanje cirkulacije i jačanje srca.

Tokom hodanja aktiviraju se mišići nogu, što podstiče limfnu drenažu i pomaže da se višak tečnosti vrati prema srcu.

Masirajte noge

Blaga masaža može pomoći u smanjenju otoka.Laganim pokretima, usmerenim od stopala ka kolenima i butinama, moguće je podstaći pomeranje nakupljene tečnosti prema srcu.

Neki ljudi se odlučuju i za limfnu drenažnu masažu, koju izvodi obučen fizioterapeut ili terapeut. Tokom ovog tretmana stimulišu se limfni čvorovi, a zatim se nežnim pokretima podstiče odliv viška tečnosti iz otečenih tkiva.

Neki ljudi se odlučuju i za limfnu drenažnu masažu, koju izvodi obučen fizioterapeut ili terapeut. Foto: Shutterstock

Ograničite unos soli

Promena načina ishrane takođe može doprineti smanjenju otoka, posebno ako često jedete slanu hranu. Prekomeran unos natrijuma (soli) dovodi do zadržavanja vode u organizmu, što može izazvati ili pogoršati oticanje nogu.

Ako primetite da su vam noge često otečene, pokušajte da smanjite unos soli i obratite pažnju na deklaracije na prehrambenim proizvodima. Mnoge industrijski prerađene namirnice sadrže velike količine natrijuma, a da toga nismo ni svesni.

Kada je potrebno da potražimo lekarsku pomoć?

Iako ove promene životnih navika mogu pomoći kod blagih oblika edema, važno je da se obratite lekaru ako primetite oticanje nogu ili ako se ono pogoršava.

U pojedinim slučajevima, naročito ako otok ne prolazi uprkos kućnim merama, on može biti znak ozbiljnijeg zdravstvenog problema koji zahteva odgovarajuće lečenje.