Uobičajene navike pored bazena mogu da nam pokvare raspoloženje, ali i ugroze zdravlje

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Gradski bazeni su najbolji način da se rashladimo kada su temperature u visokom plusu. Lekari ipak upozoravaju na neke uobičajene navike pored bazena koje mogu da nam pokvare raspoloženje, ali i ugroze zdravlje. Pre nego što uskočite u vodu, obratite pažnju na nekoliko čestih navika pored bazena i pre svega na higijenu.

Tuširanje pre ulaska u bazen

Možda deluje bespotrebno, posebno ako planirate da se istuširate nakon plivanja, ali kratko tuširanje pre ulaska u vodu važnije je nego što mislite. Kreme za sunčanje, znoj, losioni za telo, proizvodi za kosu i prirodna ulja koje luči koža mogu da stupe u interakciju sa hlorisanom vodom. Konkretno, ostatak kreme ili znoja ograničava sposobnost hlora da uništava klice, a ovakva situacija je i okidač za nusproizvode koji mogu da peckaju oči i pogoršaju probleme sa kožom.

Lekari zato savetuju tuširanje u trajanju od najmanje jednog minuta, kako bi se uklonile bakterije i drugi mikroorganizmi.

Ovo je posebno važno ako je „neko prljav ili ima pesak na sebi, kako se voda ne bi kontaminirala i kako se ne bi zapušili sistemi za filtraciju“, rekao je dr Kris Bunik, dermatolog sa Univerziteta Jejl i vanredni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta Jejl.

Lekari zato savetuju tuširanje u trajanju od najmanje jednog minuta, kako bi se uklonile bakterije i drugi mikroorganizmi. Foto: Shutterstock

Staklo u blizini bazena

Moguće je da se ostaci stakla nađu oko bazena, a ovo staklo predstavlja rizik, jer nije uvek vidljiva opasnost.

- Bilo da se nalazi na ivici bazena ili u vodi, može biti gotovo neprimetno. Kada se tome doda činjenica da su posetioci uglavnom bosi, raste mogućnost od pojave ozbiljnih posekotina. Gotovo 5 odsto ovih povreda dovoljno je duboko da zahteva bolničko lečenje i hiruršku intervenciju - rekao je dr Stiven Valasis, šef odeljenja hitne pomoći u medicinskom centru Hartford HealthCare St. Vincent.

Staklo koje završi u bazenu može da predstavlja poseban problem jer se čak i sitni komadi teško otkrivaju i uklanjaju. Ponekad je potrebno potpuno pražnjenje bazena i profesionalno čišćenje, objasnio je dr Valasis.

Ni minut ne ostavljajte dete bez nadzora

Najveća zabluda roditelja jeste verovanje da mogu da čuju ako dete počne da se utapa.

- Deca se brzo i nečujno mogu da utope, istraživanje je pokazalo da 48 odsto roditelja pogrešno veruje da bi čuli prskanje vode ili plač ako je dete u opasnosti. Nažalost, to često nije slučaj - rekao je Valasis.

Utapanje može da se dogodi za svega nekoliko sekundi, zbog čega je stalni i usredsređeni nadzor neophodan, bez obzira na to koliko dobro dete pliva.

Najveća zabluda roditelja jeste verovanje da mogu da čuju ako dete počne da se utapa. Foto: Shutterstock

Ne u bazen ako imate stomačne tegobe

Posetu bazenu najbolje je da odložimo ako se ne osećamo dobro, posebno ako imamo stomačne tegobe.

- Dodatna fizička aktivnost može da izazove mučninu, povraćanje i poveća rizik od dehidratacije i daljeg pogoršanja - rekao je dr Bunik.

Postoji i rizik od prenošenja bolesti na druge osobe kroz blizak kontakt.

- Moguća je infekcija i preko bazenske vode, jer hlor i druge hemikalije ne deluju odmah i ne zaustavljaju u jednom momentu sve infektivne uzročnike - dodao je dr Bunik.

Ne u vodu sa otvorenom ranom

Ako imate svežu ogrebotinu, duboku posekotinu ili hirurški rez, najbolje je da ta rana bude suva.

- Hlor i druge hemikalije za tretiranje vode mogu dodatno da oštete ranu i izazovu upalu. Postoji rizik od infekcije rane zbog stalnog kontakta sa vodom, a taj rizik je još veći kod plivanja u jezerima, rekama ili moru - rekao je dr Bunik.

U slučaju manje posekotine ili ogrebotine od papira, verovatno ne morate potpuno da izbegavate bazen. Dr Bunik preporučuje da ranu pre plivanja u vodi sa hlorom zaštitite odgovarajućom mašću za zarastanje i vodootpornim zavojem.

Hlor i druge hemikalije za tretiranje vode mogu dodatno da oštete ranu i izazovu upalu Foto: InFocus.ee/Shutterstock

Ipak, obratite pažnju na to mesto nakon kupanja, jer crvenilo, otok ili curenje tečnosti mogu ukazivati na infekciju koja zahteva medicinsku procenu.

Ne skačite u plitku vodu

Iako mogu da deluju malo neverovatno, doktori kažu da su i ovakve povrede češće nego što mnogi misle. Naročito su deca u opasnosti.

- Ako dete zaroni u plitak bazen i udari glavom o dno, može da dođe do povrede glave ili mozga, traume vrata i vratnog dela kičme i kičmene moždine - navodi dr Valasis.