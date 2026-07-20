Slušaj vest

Kada se govori o zdravlju srca, najčešće se pominju holesterol, krvni pritisak i fizička aktivnost. Međutim, i vitamini imaju važnu ulogu u radu srca. Njihov nedostatak može da utiče na srčani mišić, krvne sudove, stvaranje crvenih krvnih zrnaca, pa čak i na srčani ritam.

Iako nedostatak vitamina nije među najčešćim uzrocima srčanih bolesti, dugotrajni nutritivni deficiti mogu da doprinesu razvoju pojedinih kardiovaskularnih problema. O tome govori dr Dibanšu Gupta, kardiolog iz bolnice Sarvodaja u Džalandaru (Indija).

Zašto su vitamini važni za srce?

Srce je mišić koji neprekidno radi i pumpa krv kroz organizam. Da bi pravilno funkcionisalo, potrebni su mu brojni hranljivi sastojci, uključujući vitamine i minerale. Vitamini učestvuju u:

  • stvaranju energije neophodne srčanim ćelijama
    održavanju normalne cirkulacije
    zaštiti krvnih sudova od oštećenja
    održavanju pravilnog srčanog ritma
    stvaranju zdravih crvenih krvnih zrnaca koja prenose kiseonik.

- Ako organizmu nedostaje jedan ili više vitamina, ovi procesi mogu biti narušeni, što vremenom može povećati rizik od kardiovaskularnih oboljenja - opominje dr Gupta.

Vitamin D

Vitamin D je najpoznatiji po ulozi u očuvanju kostiju, ali učestvuje i u radu srca. Studije pokazuju da su niži nivoi vitamina D povezani sa povišenim krvnim pritiskom, hroničnom upalom i većim rizikom od bolesti srca. Ipak, još nije definitivno potvrđeno da uzimanje suplemenata vitamina D direktno smanjuje rizik od infarkta ili drugih kardiovaskularnih bolesti.

tabla sa natpisom vitamin D na plaži
Organizam stvara vitamin D u koži pod uticajem UVB zraka iz sunčeve svetlosti Foto: Shutterstock

Nedostatak vitamina D češće imaju osobe koje malo borave na suncu, stariji ljudi, kao i osobe sa pojedinim hroničnim bolestima.

Vitamin B12

Vitamin B12 neophodan je za stvaranje zdravih crvenih krvnih zrnaca i pravilan rad nervnog sistema. Njegov nedostatak može da izazove anemiju, zbog koje krv prenosi manje kiseonika. Tada srce mora da radi intenzivnije kako bi obezbedilo dovoljno kiseonika svim tkivima. Osim toga, istraživanja pokazuju da manjak vitamina B12 može da poveća nivo homocisteina - aminokiseline koja se dovodi u vezu sa većim rizikom od kardiovaskularnih bolesti.

Nedostatak vitamina B12 najčešće se javlja kod starijih osoba, vegetarijanaca i vegana, kao i kod ljudi koji imaju bolesti digestivnog sistema koje otežavaju njegovu apsorpciju.

Folna kiselina (vitamin B9)

Folna kiselina zajedno sa vitaminom B12 učestvuje u stvaranju krvnih ćelija. Njen nedostatak takođe može da dovede do povećanja homocisteina. Međutim, dosadašnja istraživanja nisu pokazala da snižavanje homocisteina uz pomoć suplemenata pouzdano smanjuje rizik od infarkta ili moždanog udara.

shutterstock_1544838080.jpg
Folna kiselina zajedno sa vitaminom B12 učestvuje u stvaranju krvnih ćelija Foto: Shutterstock

Bez obzira na to, dovoljan unos folata važan je za očuvanje opšteg zdravlja.

Vitamin C

Vitamin C deluje kao antioksidans koji štiti krvne sudove od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima. Ozbiljan nedostatak može da oslabi zidove krvnih sudova i uspori zarastanje rana. Ipak, dosadašnji dokazi nisu pokazali da uzimanje visokih doza vitamina C sprečava razvoj srčanih bolesti kod zdravih ljudi.

Vitamin B1 (tiamin)

Tiamin je neophodan za stvaranje energije u organizmu. Njegov izražen nedostatak može da oslabi srčani mišić i dovede do bolesti poznate kao vlažni beri-beri, koja u težim slučajevima može izazvati srčanu slabost.

Veći rizik od nedostatka vitamina B1 imaju osobe koje dugotrajno konzumiraju alkohol, pothranjene osobe, kao i oboleli od pojedinih hroničnih bolesti.

Da li nedostatak vitamina može da izazove aritmije?

Prema dostupnim istraživanjima, pojedini ozbiljni nedostaci vitamina mogu doprineti nastanku poremećaja srčanog ritma, ali nisu njihov najčešći uzrok. Na primer, izražen nedostatak vitamina B1 ili vitamina B12 može da utiče na rad srca. Ipak, mnogo češće su sa aritmijama povezani poremećaji nivoa minerala, naročito kalijuma i magnezijuma.

srce sa otkucajima istkano od crvenog konca, detalj
Izražen nedostatak vitamina B1 ili vitamina B12 može da utiče na rad srca Foto: Shutterstock

- Osobe koje osećaju preskakanje srca, lupanje srca, vrtoglavicu ili imaju epizode gubitka svesti ne bi trebalo samostalno da uzimaju suplemente, već da se jave lekaru kako bi se utvrdio pravi uzrok tegoba - naglašava dr Gupta.

Ko je u najvećem riziku od nedostatka vitamina?

Veću verovatnoću da razviju vitaminske deficite imaju:

  • starije osobe
    vegani i vegetarijanci
    osobe sa bolestima digestivnog sistema
    ljudi koji zloupotrebljavaju alkohol
    oboleli od hroničnih bolesti bubrega ili jetre i oni koji uzimaju lekove koji otežavaju apsorpciju vitamina.

Kod osoba iz ovih grupa lekar može preporučiti laboratorijske analize kako bi se proverio nivo vitamina.

Da li suplementi štite srce?

Mnogi svakodnevno uzimaju vitamine verujući da će tako zaštititi srce, ali stručnjaci upozoravaju da suplementi ne mogu da zamene zdrav način života. Ako je laboratorijski potvrđen nedostatak određenog vitamina, suplementacija može da nadoknadi deficit i ublaži zdravstvene probleme koje on izaziva. 

vitamin D zdravlje srca shutterstock_1012472821.jpg
Suplemente bi trebalo uzimati isključivo nakon konsultacije sa lekarom Foto: Shutterstock

- Međutim, kod ljudi koji nemaju nedostatak vitamina nije dokazano da rutinsko uzimanje suplemenata sprečava infarkt, moždani udar ili druge bolesti srca. Inače, suplemente bi trebalo uzimati isključivo nakon konsultacije sa lekarom - savetuje dr Gupta.

Kako sprečiti nedostatak?

Raznovrsna ishrana bogata povrćem, voćem, integralnim žitaricama, mahunarkama, orašastim plodovima, ribom, jajima i mlečnim proizvodima uglavnom obezbeđuje dovoljan unos vitamina. Vitamin D organizam stvara pod uticajem sunčeve svetlosti, dok su suplementi potrebni samo kada ih preporuči lekar.

Kada se javiti lekaru?

Obratite se lekaru ako imate:

  • dugotrajan umor
    slabost
    otežano disanje
    vrtoglavicu
    utrnulost ili peckanje u rukama i nogama
    nepravilan rad srca
    iznenadne epizode lupanja srca.

- Ovi simptomi mogu biti posledica nedostatka vitamina, ali i brojnih drugih zdravstvenih stanja, zbog čega je važno da se uzrok utvrdi pregledom i odgovarajućim analizama - poručuje dr Gupta.

Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs

6 najboljih kombinacija vitamina i minerala za vaše srce: Pomažu u regulaciji pritiska, aritmije i anemije

Ne propustiteZdravljeDugotrajno sedenje ugrožava srce: Može li jedan sat vežbanja da pomogne, odgovar daje kardiolog
odmor
ZdravljePet brojeva koji otkrivaju zdravlje vašeg srca: Ako nisu u granicama, raste rizik od infarkta i moždanog udara
model srca sa stetoskopom i analizama na stolu lekara
Zdravlje deceOmiljeno piće iz detinjstva povezano s višim krvnim pritiskom kasnije u životu: Šta su naučnici otkrili?
dečak ispija sok sa dna čaše
ZdravljeSrce upozorava na demenciju: Šta možete da kontrolišete kako biste zaštitili mozak
srce.jpg