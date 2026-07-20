Naučnici smatraju da GLP-1 lekovi utiču na delove mozga povezane sa osećajem nagrade i razvojem zavisnosti, zbog čega mogu da smanje želju za alkoholom

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Lekovi iz grupe GLP-1 agonista, poput semaglutida (Ozempic, Wegovy) i liraglutida (Victoza), već su promenili lečenje dijabetesa i gojaznosti. Nova istraživanja pokazuju da bi u budućnosti mogli da imaju važnu ulogu i u lečenju poremećaja upotrebe alkohola (AUD).

Naučnici smatraju da GLP-1 lekovi utiču na delove mozga povezane sa osećajem nagrade i razvojem zavisnosti, zbog čega mogu da smanje želju za alkoholom.

Obećavajući rezultati istraživanja

Nekoliko kliničkih studija donelo je ohrabrujuće rezultate.

Istraživanje objavljeno 2026. godine u časopisu The Lancet pokazalo je da su osobe koje su šest meseci primale semaglutid znatno smanjile broj dana sa prekomernim konzumiranjem alkohola u poređenju sa ispitanicima koji su dobijali placebo.

Slični rezultati zabeleženi su i u ranijim studijama, koje su pokazale da semaglutid može da umanji želju za alkoholom, ali i za nikotinom. Velika švedska studija objavljena 2024. godine pokazala je i manji rizik od hospitalizacije zbog poremećaja upotrebe alkohola kod osoba koje koriste GLP-1 terapiju.

Kako deluju?

GLP-1 lekovi oponašaju hormon koji reguliše apetit i nivo šećera u krvi, ali istraživači veruju da istovremeno mogu da utiču i na moždane centre odgovorne za osećaj zadovoljstva i razvoj zavisnosti. Upravo zbog toga kod pojedinih pacijenata dolazi do smanjenja želje za alkoholom.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da još nije potpuno razjašnjeno na koji način ovi lekovi ostvaruju taj efekat.

Istraživanje objavljeno 2026. godine u časopisu The Lancet pokazalo je da su osobe koje su šest meseci primale semaglutid znatno smanjile broj dana sa prekomernim konzumiranjem alkohola Foto: Shutterstock

Još nisu terapija za zavisnost od alkohola

Iako su dosadašnji rezultati ohrabrujući, GLP-1 lekovi još nisu odobreni za lečenje poremećaja upotrebe alkohola. Potrebna su dodatna, veća klinička istraživanja koja će potvrditi njihovu bezbednost i efikasnost u ovoj primeni.

Zbog toga stručnjaci ne preporučuju da pacijenti samoinicijativno traže ove lekove kao terapiju za alkoholizam.

Koje su trenutno mogućnosti lečenja?

Za lečenje poremećaja upotrebe alkohola trenutno su odobrena tri leka – naltrekson, akamprosat i disulfiram. Pored medikamentozne terapije, važnu ulogu imaju psihoterapija, savetovanje i grupe podrške, poput Anonimnih alkoholičara.