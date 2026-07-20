Novo istraživanje sa Univerziteta u Vaterlu sugeriše da vitamin C može da prekine proces poznat kao nitrozacija, tokom kojeg se u želucu iz nitrata i nitrita stvaraju jedinjenja za koja se sumnja da mogu doprineti razvoju određenih vrsta raka

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Vitamin C, poznat po ulozi u jačanju imuniteta, mogao bi da ima još jednu važnu funkciju – da smanji stvaranje potencijalno štetnih jedinjenja u želucu koja se povezuju sa povećanim rizikom od razvoja raka.

Do ovog zaključka došli su istraživači sa Univerziteta u Vaterlu, koristeći matematički model koji prati hemijske procese tokom varenja.

Vitamin C može da ometa stvaranje štetnih jedinjenja

Novo istraživanje sa Univerziteta u Vaterlu sugeriše da vitamin C može da prekine proces poznat kao nitrozacija, tokom kojeg se u želucu iz nitrata i nitrita stvaraju jedinjenja za koja se sumnja da mogu doprineti razvoju određenih vrsta raka.

Nitrati i nitriti prirodno se nalaze u mnogim namirnicama, uključujući lisnato povrće, ali i u prerađenom mesu poput slanine, šunke i salame. Iako imaju važnu ulogu u radu kardiovaskularnog i nervnog sistema, pod određenim uslovima mogu učestvovati u stvaranju potencijalno kancerogenih jedinjenja.

Vitamin C, poznat po ulozi u jačanju imuniteta, mogao bi da ima još jednu važnu funkciju - smanji rizik od razvoja raka Foto: Shutterstock

Matematički model objasnio ranije nedoumice

Istraživači su razvili matematički model koji simulira prolazak hrane kroz pljuvačne žlezde, želudac, tanko crevo i krvotok, kako bi pratili šta se dešava sa nitratima i nitritima tokom varenja.

Rezultati pokazuju da istovremeni unos vitamina C može značajno da smanji nastanak štetnih proizvoda nitrozacije. To bi moglo da objasni zašto su prethodne studije o vezi nitrata i raka često davale oprečne rezultate.

- Od devedesetih godina istraživači proučavaju vezu između ovih jedinjenja i raka, ali su rezultati bili nedosledni. Naš rad sugeriše da prisustvo vitamina C u ishrani može objasniti deo tih razlika - rekao je dr Gordon Maknikol, prvi autor studije.

Lisnato povrće sadrži nitrate, ali je istovremeno bogato vitaminom C, koji prema modelu može da spreči stvaranje štetnih jedinjenja Foto: Shutterstock

Lisnato povrće može imati dodatnu zaštitnu ulogu

Posebno zanimljiv nalaz odnosi se na lisnato povrće, poput spanaća. Iako sadrži nitrate, ono je istovremeno bogato vitaminom C, koji prema modelu može da spreči stvaranje štetnih jedinjenja.

Simulacije su pokazale i da bi uzimanje vitamina C uz obrok ili neposredno nakon njega moglo umereno da smanji stvaranje proizvoda nitrozacije, čak i kada ishrana uključuje prerađeno meso.

Potrebna su dodatna istraživanja

Autori naglašavaju da je reč o matematičkom modeliranju, a ne o kliničkom ispitivanju na ljudima. Zbog toga rezultati predstavljaju obećavajući pravac za buduća istraživanja, ali ne dokazuju da vitamin C sprečava rak.