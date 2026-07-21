Nova studija pokazuje da ni letnje sunce nije dovoljno da mnogi ljudi nadoknade nedostatak vitamina D

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Nova studija pokazala je da se nivo vitamina D kod mnogih ljudi ne povećava čak ni tokom najsunčanijih meseci, a posebno su ugrožene starije osobe i ljudi sa tamnijom kožom.

Leto često povezujemo sa većim stvaranjem vitamina D jer ga organizam proizvodi kada je koža izložena sunčevoj svetlosti. Međutim, novo istraživanje pokazuje da samo više vremena provedenog na suncu tokom leta možda nije dovoljno da se nivo ovog vitamina vrati na optimalne vrednosti.

Studija istraživača sa Univerziteta u Njukaslu, objavljena u časopisu European Journal of Clinical Nutrition, pokazala je da je nedostatak vitamina D ostao veoma čest čak i tokom najtoplijeg dela godine.

55 odsto osoba starijih od 65 godina imalo je nizak nivo vitamina D.

Među osobama sa tamnijom kožom taj procenat bio je još veći – više od 72 odsto.

Istraživači su od decembra 2024. do avgusta 2025. analizirali uzorke krvi 299 učesnika. Posebno ih je iznenadilo to što se rezultati gotovo nisu promenili ni nakon proleća i leta.

Vitamin D omogućava organizmu da apsorbuje kalcijum i tako čuva zdravlje kostiju, ali je važan i za normalan rad mišića i imunog sistema Foto: Shutterstock

- Posebno je iznenađujuće da se nivoi vitamina D nisu poboljšali čak ni tokom letnjih meseci, kada bismo očekivali da se oporave - rekao je istraživač ishrane Bernard Korf.

Zašto je vitamin D važan?

Vitamin D omogućava organizmu da apsorbuje kalcijum i tako čuva zdravlje kostiju, ali je važan i za normalan rad mišića i imunog sistema. Neka istraživanja ukazuju i na njegovu moguću povezanost sa mentalnim zdravljem, iako se o drugim potencijalnim koristima, poput zaštite od raka ili dijabetesa, i dalje vodi naučna rasprava.

Zašto sunce nije dovoljno?

Iako koža proizvodi vitamin D pod uticajem UVB zraka, postoje grupe kod kojih taj proces nije dovoljno efikasan.

Starost

Kako starite, koža sve slabije proizvodi vitamin D, a starije osobe često manje vremena provode napolju.

Tamnija koža

Melanin, pigment koji daje boju koži, štiti od UV zračenja, ali istovremeno smanjuje stvaranje vitamina D. Zato je ljudima sa tamnijom kožom potrebno duže izlaganje suncu.

Geografska lokacija

U severnijim krajevima UVB zračenje je slabije tokom većeg dela godine. Čak i leti možda nije dovoljno za stvaranje optimalnih količina vitamina D.

Autori podsećaju da ni život u sunčanijim krajevima nije jednostavno rešenje. Na primer, istraživanje iz Valensije pokazalo je da je leti dovoljno oko sedam minuta na podnevnom suncu za stvaranje vitamina D, ali temperature tada mogu prelaziti 38 stepeni, što duže izlaganje čini rizičnim.

Vitamin D omogućava organizmu da apsorbuje kalcijum i tako čuva zdravlje kostiju, ali je važan i za normalan rad mišića i imunog sistema Foto: Shutterstock, Screenshot

Ne oslanjajte se samo na sunce

Autori studije smatraju da rezultati dovode u pitanje uvreženo mišljenje da nekoliko letnjih meseci može da nadoknadi nedostatak vitamina D.

- Za ljude koji žive u područjima poput severa Engleske, sama sunčeva svetlost možda nije dovoljna, posebno za starije osobe i pripadnike manjinskih etničkih grupa - rekao je Bernard Korf.

Zbog toga preporučuju da osobe iz rizičnih grupa ne računaju isključivo na sunce, već da sa lekarom razgovaraju o potrebi za suplementacijom vitamina D tokom cele godine.

Ograničenja istraživanja

Istraživači ističu da su svi učesnici na početku već imali nizak nivo vitamina D, dok osobe koje su uzimale suplemente nisu bile uključene u studiju. Zbog toga se rezultati ne mogu primeniti na celokupnu populaciju.

Koliko vitamina D je potrebno?

U Velikoj Britaniji preporučuje se unos od 400 IJ dnevno od oktobra do marta za osobe starije od četiri godine. U SAD preporuka iznosi 600 IJ dnevno za većinu odraslih, odnosno 800 IJ za osobe starije od 70 godina.