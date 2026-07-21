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Kada je reč o šećerima iz voća, oni mogu neznatno povećati nivo triglicerida, ali uglavnom samo ako se voće unosi u veoma velikim količinama

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Količina trigliceridau krvotoku prirodno raste i opada tokom dana. Nakon obilnog obroka njihov nivo može biti toliko visok da krv poprimi mlečnu nijansu. Međutim, u roku od nekoliko sati organizam ih uglavnom ukloni iz krvotoka.

Zbog toga lekari tradicionalno određuju nivo triglicerida nakon noćnog gladovanja. Na taj način rezultat nije pod uticajem hrane koja je neposredno pre toga pojedena.

Normalan nivo triglicerida u krvi natašte iznosi manje od manje od 1,7 mmol/L (150 mg/dl). Vrednost od 300 mg/dl (oko 3,4 mmol/L) svakako je povišena. Ipak, ako je analiza urađena ubrzo nakon obroka, ponavljanje testa nakon gladovanja može pokazati znatno nižu vrednost.

- Kada je reč o šećerima iz voća, oni mogu neznatno povećati nivo triglicerida, ali uglavnom samo ako se voće unosi u veoma velikim količinama, što dovodi do povećanja telesne težine - kaže dr Hauard E. Levajn, glavni medicinski urednik Harvard Health Publishing.

Međutim, oprez je potreban kod osoba koje već imaju veoma visoke trigliceride, insulinsku rezistenciju, dijabetes ili naviku da unose velike količine voćnih sokova i zaslađenih napitaka, jer takvi izvori šećera mogu nepovoljno uticati na masnoće u krvi.

Kako efikasnije sniziti trigliceride? Birajte kvalitetne ugljene hidrate

Prednost dajte namirnicama od celog zrna. Ograničite lako svarljive ugljene hidrate koji mogu povećati nivo triglicerida, poput belog hleba, belog pirinča, kukuruznih pahuljica i zaslađenih gaziranih napitaka.

Budite oprezni sa alkoholom

Umerena konzumacija alkohola može imati određene koristi za srce, ali kod pojedinih ljudi alkohol može značajno povećati nivo triglicerida.

Povišeni trigliceridi sami po sebi nisu uvek direktan uzrok srčanih bolesti, već predstavljaju pokazatelj povećanog kardiovaskularnog rizika, naročito kada su udruženi sa drugim faktorima rizika. Zato se njihov značaj uvek procenjuje zajedno sa ostalim lipidima, krvnim pritiskom, nivoom šećera u krvi i životnim navikama.

Kao i kod holesterola, povišeni trigliceridi mogu da budu nasledni - stanje se zove porodična hipertrigliceridemija Foto: Shutterstock

Kako se tumači nivo triglicerida? * Normalno (natašte): manje od 150 mg/dL (manje od 1,7 mmol/L)

* Granično povišeno: 150–199 mg/dL (1,7–2,2 mmol/L)

* Visoko: 200–499 mg/dL (2,3–5,6 mmol/L)

* Veoma visoko: 500 mg/dL i više (5,7 mmol/L i više)

Jedite više ribe

Omega-3 masne kiseline, koje se nalaze u lososu, tuni, sardinama i drugim masnim ribama, mogu doprineti snižavanju nivoa triglicerida.

Održavajte zdravu telesnu težinu

Ako imate višak kilograma, gubitak od svega 5 do 10 odsto telesne težine može pomoći u snižavanju triglicerida. Veći gubitak težine donosi još izraženije koristi.

Budite fizički aktivni

Redovna fizička aktivnost doprinosi snižavanju triglicerida, a istovremeno povećava nivo HDL („dobrog“) holesterola.

Smanjite unos zasićenih masti