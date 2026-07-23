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Kako najlakše oljuštiti paradajz za domaći kečap ili sok

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Sočan, ukusan i dostupan tokom cele sezone – paradajz je jedna od najvrednijih letnjih namirnica, bogata vitaminima, antioksidansima i sastojcima koji mogu doprineti zdravlju srca, kože i varenja.

Leto je idealno vreme za sveže voće i povrće, ali među brojnim zdravim izborima jedna namirnica posebno privlači pažnju stručnjaka za ishranu – paradajz.

Iako mnoge letnje namirnice obiluju vitaminima, mineralima i antioksidansima, paradajz se izdvaja zbog visokog sadržaja likopena, velike količine vode, vlakana i relativno malog udela ugljenih hidrata.

Zašto je paradajz jedna od najboljih letnjih namirnica?

Bogat je vitaminima i mineralima

Paradajz je odličan izvor vitamina C, snažnog antioksidansa koji doprinosi normalnom funkcionisanju imunskog sistema i učestvuje u stvaranju kolagena, važnog za zdravlje kože.

Jedna šolja čeri paradajza može obezbediti više od 45 odsto dnevnih potreba za vitaminom C.

Osim toga, paradajz sadrži i manje količine kalijuma i vitamina A. Kalijum je važan za ravnotežu tečnosti u organizmu i normalan rad mišića, dok vitamin A doprinosi zdravlju vida, kože i odbrambenim funkcijama organizma.

Pomaže hidrataciji tokom vrelih dana

Paradajz spada među namirnice sa veoma visokim sadržajem vode – oko 92 odsto njegove težine čini voda.

Iako je dovoljan unos tečnosti najvažniji način da se organizam zaštiti od dehidratacije tokom leta, namirnice bogate vodom, poput paradajza, mogu dodatno doprineti hidrataciji.

Paradajz spada među namirnice sa veoma visokim sadržajem vode – oko 92 odsto njegove težine čini voda Foto: Shutterstock

Pun je antioksidanasa koji štite organizam

Najpoznatiji sastojak paradajza je likopen – snažan karotenoidni antioksidans koji mu daje karakterističnu crvenu boju.

Likopen ima protivupalna svojstva i može doprineti zaštiti ćelija od oštećenja. Istraživanja ukazuju da ishrana bogata likopenom može imati povoljan uticaj na zdravlje srca i kože.

Posebno je zanimljiv tokom leta jer može doprineti prirodnoj zaštiti kože od posledica izlaganja UV zracima.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da paradajz ne može zameniti kremu sa zaštitnim faktorom. Zaštita od sunca i dalje ostaje najvažnija mera prevencije oštećenja kože.

Dobar je izvor vlakana

Paradajz sadrži vlakna koja doprinose zdravom varenju i mogu pomoći da duže osećamo sitost nakon obroka.

Jedna šolja čeri paradajza sadrži oko 3 grama vlakana, što ga čini dobrim izborom za užinu ili dodatak glavnom obroku.

U poređenju sa nekim omiljenim letnjim namirnicama, poput lubenice, ananasa i breskvi, paradajz sadrži više vlakana i manje šećera.

Paradajz sadrži vlakna koja doprinose zdravom varenju i mogu pomoći da duže osećamo sitost nakon obroka Foto: Shutterstock

Zašto je paradajz posebno dobar izbor tokom leta?

Osim što osvežava i pomaže hidrataciji, paradajz može biti koristan saveznik u periodu kada je koža više izložena suncu.

Likopen pomaže neutralisanju štetnih jedinjenja koja nastaju usled delovanja UV zračenja i može doprineti smanjenju oksidativnog stresa u organizmu.

Pored toga, zbog manjeg sadržaja ugljenih hidrata, paradajz je pogodan izbor i za osobe koje vode računa o nivou šećera u krvi, uključujući one sa predijabetesom ili dijabetesom.

Kako da unesete više paradajza u ishranu?

Paradajz se lako uklapa u različita jela, a nekoliko jednostavnih ideja su:

* dodajte ga u sendviče i tortilje

* koristite ga u svežim zelenim salatama ili salatama sa žitaricama

* napravite domaći sos od svežeg paradajza

* dodajte pečeni paradajz jelima od testenine ili žitarica

* pripremite ražnjiće od paradajza i mocarele

* jedite čeri paradajz kao zdravu užinu uz malo soli i bibera

* kombinujte paradajz sa avokadom, lubenicom, nanom ili fetom za osvežavajuće letnje salate

Paradajz se lako uklapa u različita jela Foto: Shutterstock