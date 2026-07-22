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Ljudsko telo često šalje suptilne signale koji mogu ukazivati na promene u zdravlju, a nokti su jedan od njih. Iako se beli polumesec u korenu nokta (lunula) najčešće smatra potpuno normalnim, određene promene u njegovoj boji ili izgledu mogu biti jedan od indikatora koje vredi pomenuti tokom lekarskog pregleda.

Lunula se nalazi u osnovi nokta, odmah iznad kutikule, i predstavlja vidljivi deo područja iz kojeg nokat raste. Tu se proizvode nove ćelije, postepeno potiskujući starije ka vrhu prsta, zbog čega nam nokti stalno rastu. Nije podjednako izražena kod svih ljudi.

Ljudsko telo često šalje suptilne signale koji mogu ukazivati na promene u zdravlju, a nokti su jedan od njih Foto: Shutterstock

Kod nekih ljudi je jasno vidljiva na skoro svim noktima, dok se kod drugih može videti samo na palčevima ili je delimično skrivena ispod kutikule. Sa godinama, lunula često postaje manje primetna, što se smatra normalnim i nije razlog za zabrinutost.

Promena boje lunule

Međutim, određene promene u lunuli ponekad mogu pratiti određena medicinska stanja, mada je važno napomenuti da sama promena boje noktiju nije dovoljna za postavljanje dijagnoze. Boja polumeseca na noktima može se promeniti iz različitih razloga, a određene promene mogu biti povezane sa određenim bolestima:

Crvenkasta lunula može se javiti kod nekih sistemskih stanja, uključujući bolesti jetre, srca ili pluća.

Plavičasta lunula može biti povezana sa poremećajima kao što su Vilsonova bolest, dijabetes ili izloženost srebru (argirija).

Smeđkaste promene na noktima mogu se videti kod nekih ljudi sa hroničnom bolešću bubrega.

Izrazito beli nokti, poznati kao Terijevi nokti, mogu pratiti određene hronične bolesti, uključujući bolesti jetre, bubrega ili srca.

Žućkaste promene na noktima mogu biti povezane sa sindromom žutih noktiju ili nekim lekovima. Kada posetiti lekara?

Ako, pored promena na noktima, primetite i druge simptome kao što su produženi umor, gubitak težine, otežano disanje, otok, problemi sa varenjem ili druge neobične promene, dobra je ideja da razgovarate sa svojim lekarom.

Pored promena na noktima, primetite i druge simptome, neophodno je da se obratite lekaru Foto: Shutterstock

U mnogim slučajevima, promene na lunuli će biti potpuno bezopasne. Međutim, ako su deo šire kliničke slike, mogu pomoći lekaru da lakše identifikuje određeni zdravstveni problem i preporuči dalje ispitivanje ili lečenje, ako je potrebno.