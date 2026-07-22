ŠANSA ZA NOVI ŽIVOT: Uređaj od ključnog značaja za transplantaciju bubrega stigao na VMA
Svaka uspešna transplantacija počinje preciznom dijagnostikom. Upravo zato je Fondacija Mozzart Institutu za nuklearnu medicinu Vojnomedicinske akademije donirala gama brojač, uređaj od ključnog značaja u ispitivanjima potencijalnih donora bubrega. Za sve koji čekaju transplantaciju bubrega u našoj zemlji, među kojima je i gotovo stotinu mališana, ova donacija više je od savremene medicinske tehnologije – ona predstavlja šansu za novi život.
„Fondacija Mozzart nam je donirala gama brojač, aparat za određivanje eGFR-a iz uzorka plazme, što je obavezni deo protokola za predtransplantacionu obradu potencijalnih donora bubrega, ali ćemo aparat koristiti i za pacijente sa različitim urološkim i nefrološkim indikacijama. Ova donacija ima ogroman značaj za nas, pre svega za pacijente koji čekaju transplantaciju bubrega – one odrasle sa Vojnomedicinske akademije i drugih ustanova, ali i za najmlađe iz Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj“, istakla je dr Marija Radulović sa Instituta za nuklearnu medicinu.
Institut je deo Nacionalnog tima za transplantaciju bubrega kod dece, tako da njihovi roditelji dolaze da im se uradi ova metoda kako bi se procenila podobnost da budu donori. U najvećem broju slučajeva upravo su roditelji ti koji daruju bubreg svojoj deci, što čini ovaj uređaj ključnim za bezbednost donora i uspeh transplantacionog programa. Institut je ujedno i jedina ustanova u Srbiji gde se radi ova metoda, ali je zbog kvara prethodnog uređaja pre dve godine bila obustavljena. Zbog toga je donacija Fondacije Mozzart toliko značajna za svakodnevni rad urologa i nefrologa, kao i bezbednost pacijenata i donora i unapređenje transplantacionog programa.
Fondacija Mozzart već godinama pruža podršku Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane, pa ova donacija predstavlja samo nastavak uspešne i plodonosne saradnje.
„Želeo bih da vam zahvalim što ste nas prepoznali kao partnera i omogućili nam da budemo deo ove inicijative. Nadamo se da će ova donacija pomoći u vašem daljem radu i predanosti. Hvala vam za sve što radite, ne samo za vojno, već i celokupno zdravstvo na nivou naše zemlje, jer se zaista veliki procenat civila leči ovde“, poručio je Borjan Popović, upravitelj Fondacije Mozzart.
POMOĆ U BORBI ZA POTOMSTVO, ZA ONKOLOŠKE PACIJENTE, OBOLELE OD RETKIH BOLESTI...
Fondacija Mozzart i ove godine nastavlja da bude veran i pouzdan partner zdravstvenom sistemu Srbije. Samo tokom prethodnih nekoliko meseci vredna oprema stigla je Hitnoj službi Doma zdravlja Svilajnac, Službi onkologije Opšte bolnice u Leskovcu, Odseku za biomedicinski potpomognutu oplodnju Opšte bolnice u Valjevu i Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj, kao jednom od centara u kojima se leče deca sa retkim bolestima. Organizovani su i karavani besplatnih pregleda štitne žlezde i srca za više od 3.000 građana širom zemlje.
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