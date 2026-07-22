Svaka uspešna transplantacija počinje preciznom dijagnostikom. Upravo zato je Fondacija Mozzart Institutu za nuklearnu medicinu Vojnomedicinske akademije donirala gama brojač, uređaj od ključnog značaja u ispitivanjima potencijalnih donora bubrega. Za sve koji čekaju transplantaciju bubrega u našoj zemlji, među kojima je i gotovo stotinu mališana, ova donacija više je od savremene medicinske tehnologije – ona predstavlja šansu za novi život.

„Fondacija Mozzart nam je donirala gama brojač, aparat za određivanje eGFR-a iz uzorka plazme, što je obavezni deo protokola za predtransplantacionu obradu potencijalnih donora bubrega, ali ćemo aparat koristiti i za pacijente sa različitim urološkim i nefrološkim indikacijama. Ova donacija ima ogroman značaj za nas, pre svega za pacijente koji čekaju transplantaciju bubrega – one odrasle sa Vojnomedicinske akademije i drugih ustanova, ali i za najmlađe iz Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj“, istakla je dr Marija Radulović sa Instituta za nuklearnu medicinu.

Institut je deo Nacionalnog tima za transplantaciju bubrega kod dece, tako da njihovi roditelji dolaze da im se uradi ova metoda kako bi se procenila podobnost da budu donori. U najvećem broju slučajeva upravo su roditelji ti koji daruju bubreg svojoj deci, što čini ovaj uređaj ključnim za bezbednost donora i uspeh transplantacionog programa. Institut je ujedno i jedina ustanova u Srbiji gde se radi ova metoda, ali je zbog kvara prethodnog uređaja pre dve godine bila obustavljena. Zbog toga je donacija Fondacije Mozzart toliko značajna za svakodnevni rad urologa i nefrologa, kao i bezbednost pacijenata i donora i unapređenje transplantacionog programa.