Većina susreta je uglavnom bezopasna, kažu stručnjaci, ali dodaju da je čovek uljez u moru i da je zato nekada potreban dodatni oprez.

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Jedan pogrešan korak u tirkizno plavom moru može da nam donese bol i neprijatnost. Meduze, riba zec i morski ježevi su domaćini u moru, a mi smo njihovi gosti. Većina susreta sa ovim morskim stanovnicima nije opasna, a ljudi različito reaguju na bol. Nekog meduza samo pecne, nekog ožari kao kopriva. Kod posebno osetljivih osoba moguće su i alergijske reakcije. Većina susreta je uglavnom bezopasna, kažu stručnjaci, ali dodaju da je čovek uljez u moru i da je zato nekada potreban dodatni oprez.

Morski jež

Morski ježevi su okrugle životinje tamne boje, najčešće crne ili tamnoljubičaste, prekrivene bodljama. Nalaze se na stenama, između kamenja i na mestima gde se peskovito dno pretvara u kamenito. Ima ih na stenovitim delovima plaža, oko stepenica i u mirnim uvalama sa bistrom vodom gde ljudi rone i plivaju blizu stena.

Kako da se zaštitimo od morskog ježa?

Nosite obuću za vodu, posebno ako ulazite u more preko kamenja. Pre ulaska pogledajte gde gazite i birajte peščane delove za ulazak. Ne penjite se po klizavim stenama prekrivenim algama, jer se upravo tu često kriju morski ježevi. Decu naučite da ne dodiruju kamenje pod vodom.

Šta ako stanete na morskog ježa?

Bodlje morskog ježa mogu da se polome i ostanu u koži, izazivajući bol i neprijatan osećaj danima. U slučaju povrede isperite mesto čistom morskom vodom. ako su bodlje površinski vidljive, pažljivo ih uklonite čistom pincetom. Nemojte duboko kopati po koži. Potopite povređeni deo u toplu vodu kada budete u mogućnosti, jer to može ublažiti bol. Održavajte ranu čistom.

Obavezno se obratite lekaru ako se pojave jače crvenilo, otok, gnoj, temperatura ili bol koji se pogoršava.

Potopite povređeni deo u toplu vodu kada budete u mogućnosti, jer to može ublažiti bol. Održavajte ranu čistom. Foto: YOUTUBE/SCREENSHOT/CLASSY FLOWERS

Meduze

Meduze se mogu pojaviti na različitim plažama, naročito nakon vetrovitih dana kada ih morske struje približe obali. Savet je da pogledate površinu vode pre nego što uđete u more, posebno ako su deca sa vama. Izbegavajte kupanje ako lokalni kupači upozoravaju na pojavu meduza. Ne dodirujte providne oblike u vodi ili na pesku – čak i odvojeni pipci mogu izazvati opekotine. Za duži boravak u vodi korisna može biti zaštitna majica za kupanje.

Šta ako nas opeče meduza?

Ubod meduze najčešće izaziva bol, peckanje, svrab i crvenilo kože. Ukoliko dođe do uboda, savet je da mirno izađete iz vode, nemojte trljati bolno mesto peškirom ili peskom, isperite kožu morskom vodom, pažljivo uklonite eventualne pipke pomoću kartice ili pincete (ne golim rukama), i stavite hladan oblog kako biste smanjili bol i otok.

Ako se jave otežano disanje, otok usana ili lica, osip po celom telu, povraćanje ili jaka vrtoglavica, potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć.

Izbegavajte kupanje ako lokalni kupači upozoravaju na pojavu meduza. Foto: YouTube/Observator News

Riba zec

Ubod ribe zeca, poznate i kao riba pauk, može da bude izuzetno bolan, a mnogi ga opisuju kao jedan od najjačih bolova koji može da se doživi u plićaku. Bol se javlja naglo, kao intenzivno pečenje ili žarenje koje se može širiti od mesta uboda kroz stopalo ili nogu. Kod nekih ljudi bol je toliko jak da otežava hodanje ili izaziva paniku.

Intenzitet bola zavisi od broja bodlji koje su prodrle u kožu, mesta uboda (ubodi u prste ili taban mogu biti posebno neprijatni), količine otrova koja je dospela u tkivo i osetljivosti osobe. Kod većine ljudi najjači bol traje od nekoliko desetina minuta do nekoliko sati, ali osetljivost, otok ili neprijatan osećaj mogu potrajati duže.

Riba zec voli plitku vodu i peščano dno, gde se zakopava i čeka plen. Foto: Shutterstock

Kako reagovat ako dođe do uboda?

Najvažnije je da se ne paniči i da se mesto uboda što pre potopi u toplu vodu (ne vrelu) oko 30–90 minuta, jer toplota može značajno ublažiti bol. Ako je bol jak, ne prolazi, rana izgleda ozbiljno ili se jave opšti simptomi poput vrtoglavice, mučnine, otežanog disanja ili slabosti, potrebno je potražiti medicinsku pomoć.

Gde se riba zec najčešće nalazi?

Riba zec voli plitku vodu i peščano dno, gde se zakopava i čeka plen. Najčešće se nalazi u plićaku gde ljudi ulaze u more, na peščanim plažama i na mestima gde se mešaju pesak i kamenje. Najveći rizik postoji kada hodate bosi po plićaku i ne vidite je ispod površine peska. Za razliku od meduze koju često možemo primetiti u vodi, riba pauk se krije u pesku i najčešće do povrede dolazi slučajnim gaženjem.