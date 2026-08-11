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Dobra higijena je pola zdravlja, još jednom potvrđuju lekari. Ako ste skoro stalno bolesni, uzrok prehlada i virusnih infekcija mogu da budu i neke nesvesne navike. Mnogi predmeti koje svakodnevno dodirujemo pravi su rasadnik mikroorganizama.

Gastroenterolog dr Suprija Rao kaže da je zdrav crevni mikrobiom ključan za opšti imunitet.

- Pranje ruku je prva linija odbrane organizma. Na taj jednostavan način sprečavamo prodor štetnih bakterija poput E. coli ili salmonele u telo - objašnjava dr Rao.

Pravilno pranje ruku toplom vodom i sapunom jedna je od najjednostavnijih i najefikasnijih preventivnih mera. Dr Rao navodi tri ključna trenutka tokom dana nakon kojih je pranje ruku posebno važno za očuvanje zdravlja.

Novac

Novac koji prolazi kroz veliki broj ruku može da sakuplja različite mikroorganizme. Istraživanja su pokazala da se na novčanicama i kovanicama mogu naći brojne vrste potencijalno štetnih bakterija. Analize su otkrile prisustvo različitih mikroorganizama, uključujući bakterije poreklom iz usta, tragove DNK kućnih ljubimaca, kao i različite viruse.

Pojedine papirne novčanice mogu dugo biti u opticaju, pa se broj mikroorganizama na njima vremenom povećava. Neka istraživanja potvrdila su i prisustvo bakterija poput E. coli i salmonele.

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Neka istraživanja potvrdila su i prisustvo bakterija poput E. coli i salmonele. Foto: Shutterstock

Javni prevoz

Držači, sedišta i kvake su površine koje dodiruje veliki broj ljudi i mogu predstavljati potencijalni izvor zaraze. Istraživanja su pokazala prisustvo bakterija poput Staphylococcus aureus (uključujući MRSA sojeve), Escherichia coli (E. coli) i salmonele.

Osim bakterija, problem su i virusi. Virus gripa može preživeti na tvrdim površinama do 48 sati. Savet je da obavezno operemo ruke kada izađemo iz javnog prevoza.

krupan kadar koji prikazuje pranje ruku iznad lavaboa
Pravilno pranje ruku toplom vodom i sapunom jedna je od najjednostavnijih i najefikasnijih preventivnih mera. Foto: Shutterstock

Mobilni telefoni

Mobilni telefon skoro stalno držimo u rukama, često ga odlažemo na različite površine i stolove. Moguće je da mikroorganizmi sa ruku pređu na ekran telefona. Tokom razgovora, kada telefon prislonimo uz lice i usta, moguće je da dođe do infekcije. Štetne bakterije mogu da prodru u telo i preko ušiju, nosa i očiju. Savet je da redovno čistimo telefon i da peremo ruke posle dužeg telefoniranja.

Izvor: huffpost.com/ zdravlje. kurir.rs

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