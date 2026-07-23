Novo kliničko ispitivanje pokazalo je da redovne sesije plivanja mogu značajno da smanje bol, nelagodnost i stepen invaliditeta kod osoba sa hroničnim bolovima u donjem delu leđa

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Novo kliničko ispitivanje pokazalo je da redovne sesije plivanja mogu značajno da smanje bol, nelagodnost i stepen invaliditeta kod osoba sa hroničnim bolovima u donjem delu leđa. Stručnjaci ističu da je svaka fizička aktivnost korisna, ali da plivanje predstavlja odličan izbor zbog malog opterećenja kičme.

Skoro jedna od deset odraslih osoba u svetu živi sa hroničnim bolom u donjem delu leđa, zbog čega pojedini stručnjaci ovo stanje nazivaju „globalnom epidemijom“. Mnogi iz straha od pogoršanja simptoma izbegavaju vežbanje i fizičku aktivnost.

Novo istraživanje sugeriše da redovno plivanje može doneti vidljivo poboljšanje. Kako navodi vodeća autorka studije Debora Verham sa Univerziteta Makvori u Sidneju, plivanje se godinama preporučuje osobama sa bolovima u leđima, ali je do sada bilo malo kvalitetnih dokaza koji bi potvrdili njegovu efikasnost.

Plivanje uz edukaciju daje najbolje rezultate

U studiji je učestvovalo 76 osoba, starosti od 26 do 74 godine, koje su najmanje 12 nedelja imale bolove u donjem delu leđa. Polovina ispitanika prošla je edukaciju kod fizioterapeuta o prirodi bolova u leđima i značaju kretanja, dok je druga polovina, uz istu edukaciju, osam nedelja pohađala individualno prilagođen program plivanja.

Program je postepeno povećavao opterećenje, sa ciljem da učesnici do kraja treninga mogu da plivaju između 30 i 45 minuta, tri puta nedeljno.

Upola manje ograničenja zbog bolova

Posle osam nedelja, učesnici koji su plivali prijavili su smanjenje invaliditeta izazvanog bolovima za oko 50 odsto u odnosu na početno stanje. U poređenju sa grupom koja je prošla samo edukaciju, imali su manje bolova, manje funkcionalnih ograničenja i manji strah od pokreta.

Iako su se razlike između grupa vremenom smanjivale, osobe koje su plivale prijavljivale su poboljšanja i nakon šest meseci, kao i godinu dana od početka istraživanja.

Plivanje jača mišiće trupa koji stabilizuju kičmu i poboljšava funkciju donjeg dela tela Foto: Shutterstock

Zašto plivanje pomaže?

Stručnjaci objašnjavaju da voda smanjuje opterećenje kičme zahvaljujući uzgonu, što omogućava lakše i manje bolno kretanje. Istovremeno, plivanje jača mišiće trupa koji stabilizuju kičmu i poboljšava funkciju donjeg dela tela.

Posebno se ističe da stilovi poput kraula održavaju leđa u ispruženom položaju, čime se smanjuje pritisak na kičmu i nerve. Ipak, lekari naglašavaju da nije presudno upravo plivanje – svaka redovna fizička aktivnost doprinosi smanjenju hroničnog bola u donjem delu leđa.

Ograničenja istraživanja

Autori navode da je istraživanje obuhvatilo relativno mali broj ispitanika, među kojima je bilo više žena, a većina je već imala određeno iskustvo u plivanju. Zbog toga nije potpuno jasno da li bi isti efekti bili postignuti kod osoba koje nisu fizički aktivne ili ne znaju dobro da plivaju.

Takođe, nije moguće sa sigurnošću utvrditi koliki deo poboljšanja potiče od samog plivanja, a koliki od edukacije i podrške fizioterapeuta.

Foto: Shutterstock

Kako početi?

Lekari preporučuju postepen početak.

Dovoljno je isplivati jedan krug, napraviti kratku pauzu, a zatim postepeno produžavati vreme provedeno u vodi. Cilj je da se tokom nekoliko nedelja dostigne 20 do 30 minuta plivanja, a kasnije 30 do 45 minuta po treningu, tri puta nedeljno.