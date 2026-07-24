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Bol u grudima jedan je od simptoma koji kod većine ljudi odmah budi sumnju na srčani udar. Iako ga zaista ne treba zanemariti, važno je znati da nije svaki bol u grudima znak bolesti srca. Jedan od najčešćih uzroka bola koji nije povezan sa srcem jeste anksioznost, odnosno odgovor organizma na stres.

- Kada smo pod jakim stresom ili osećamo anksioznost, telo aktivira prirodnu reakciju "bori se ili beži". Tada se u krv oslobađaju hormoni stresa, poput adrenalina, koji ubrzavaju rad srca, disanje i napinju mišiće. Upravo napetost mišića grudnog koša, zajedno sa ubrzanim disanjem, može da izazove bol, stezanje ili osećaj pritiska u grudima, iako je srce potpuno zdravo - kaže kardiolog dr Dibanšu Gupta.

Studije pokazuju da ubrzano disanje može da smanji nivo ugljen-dioksida u krvi, što dodatno pojačava osećaj stezanja u grudima i otežanog disanja. Iako simptomi mogu da budu veoma neprijatni, oni najčešće nisu posledica oštećenja srca.

Kako izgleda bol u grudima izazvan anksioznošću?

Kardiolog naglašava da se bol izazvan anksioznošću razlikuje od osobe do osobe.

- Neko oseća oštar ili probadajući bol, dok drugi opisuju tup bol, pritisak ili stezanje u grudima. Tegobe mogu da traju nekoliko minuta ili duže, posebno tokom perioda pojačanog stresa. Nekada se javljaju iznenada tokom napada panike, a nekada se postepeno razvijaju kako raste anksioznost - kaže dr Gupta i dodaje da pored bola u grudima, mogu da se jave i:

Tegobe mogu da traju nekoliko minuta ili duže i obično su praćene i drugim simptomima uznemirenosti Foto: Shutterstock

ubrzan ili preskakanje rada srca

otežano disanje

znojenje

vrtoglavica

drhtanje

trnjenje šaka ili stopala

osećaj da ćete se onesvestiti

intenzivan strah ili panika Po čemu se razlikuje od srčanog udara?

Problem je što simptomi anksioznosti mogu veoma da liče na simptome srčanog udara. Međutim, kod srčanih bolesti bol nastaje zbog smanjenog dotoka krvi u srčani mišić ili drugih oboljenja srca, dok je kod anksioznosti posledica napetosti mišića, promena u disanju i delovanja hormona stresa.

- Bol u grudima nikada ne treba unapred pripisivati stresu. Moguće je da osoba istovremeno ima i anksioznost i bolest srca, zbog čega svaki novi, jak ili uporan bol zahteva lekarski pregled - opominje dr Gupta.

Moguće je da osoba istovremeno ima i anksioznost i bolest srca, zbog čega je pregled obavezan Foto: Shutterstock

Kada odmah potražiti pomoć? Hitnu medicinsku pomoć treba potražiti ukoliko bol u grudima traje nekoliko minuta, širi se u levu ruku, vrat, vilicu ili leđa ili je praćen otežanim disanjem, obilnim znojenjem, mučninom ili gubitkom svesti. Ovi simptomi mogu da ukazuju na srčani udar ili drugo ozbiljno stanje.

Kako sprečiti da se bol ponavlja?

Najbolji način da se spreče bolovi u grudima izazvani anksioznošću jeste kontrola stresa. Redovna fizička aktivnost, vežbe dubokog disanja, tehnike opuštanja i dovoljno sna mogu da ublaže simptome. Korisno je i ograničiti unos kofeina, hraniti se uravnoteženo i, po potrebi, razgovarati sa psihologom ili psihijatrom. Kod pojedinih osoba kognitivno-bihejvioralna terapija, a nekada i lekovi, mogu značajno da smanje anksioznost i fizičke simptome koje ona izaziva.