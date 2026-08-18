Kada se u želucu nakupi višak vazduha ili kada određena hrana i piće otežavaju varenje, nastaje reakcija koju nazivamo podrigivanje.

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Povremeno podrigivanje nakon obroka je uobičajena pojava. Može biti praćeno osećajem nadutosti, težine u stomaku ili nelagodnosti. Iako mnogi u prvi mah pomisle da je razlog ovih neprijatnosti hrana, stručnjaci kažu da određene namirnice imaju važnu ulogu, ali da nisu jedini uzrok podrigivanja. Iza ove neprijatnosti nekada mogu da se kriju i zdravstveni problemi.

Zašto podrigujete?

Kada se u želucu nakupi višak vazduha ili kada određena hrana i piće otežavaju varenje, nastaje reakcija koju nazivamo podrigivanje. Zbog toga se preporučuje da obratite pažnju na namirnice koje konzumirate, naročito ako se neprijatne tegobe često ponavljaju.

Jedan od najčešćih izazivača su gazirani napici, uključujući mineralnu vodu sa mehurićima, sokove i alkoholna pića. Kontrola njihovog unosa ili potpuno izbegavanje može značajno da ublaži problem.

Način na koji jedemo takođe može da ima važnu ulogu. Foto: Profimedia

Ko češće podriguje?

Način na koji jedemo takođe može da ima važnu ulogu. Osobe koje jedu brzo, gutaju hranu u žurbi ili često razgovaraju tokom obroka mogu uneti veću količinu vazduha, koji se zadržava u sistemu za varenje i kasnije dovodi do podrigivanja. Rešenje je jednostavno, jedite sporije i dobro sažvaćite svaki zalogaj.

Zdravstveni problemi

Učestalo podrigivanje ponekad može biti povezano i sa zdravstvenim problemima. Jedan od mogućih uzroka je čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu, koji nastaje kada želudačna kiselina ošteti njihovu sluzokožu. Uz odgovarajuće lečenje i promenu životnih navika, tegobe se uglavnom mogu uspešno kontrolisati.

Podrigivanje može biti i reakcija na želudačnu kiselinu koja se vraća kroz jednjak prema ustima, što je stanje poznato kao refluks. Ovaj problem češće se javlja tokom trudnoće, kod osoba sa viškom kilograma ili kod onih koji već imaju određene poremećaje varenja. Ukoliko osećate pečenje u grudima ili želucu, gorušicu ili imate česte probleme sa varenjem, preporučuje se da se posavetujete sa lekarom.

Podrigivanje je nekada i posledica intolerancije na laktozu. Ukoliko posle konzumiranja mleka i mlečnih proizvoda primećujete pojačano podrigivanje, nadutost ili druge neprijatnosti, moguće je da organizam teže vari laktozu.

Hrana i stres

Začinjena hrana, pojedini poremećaji disanja poput astme, ali i stres, takođe mogu biti razlog za pojavu podrigivanja. Napetost i emocionalni stres mogu da utiču na rad sistema za varenje i dovedu do neprijatnih simptoma.

Najbolji način da smanjite učestalost podrigivanja jeste da vodite računa o navikama u ishrani. Stručnjaci savetuju uravnoteženu ishranu, sporije konzumiranje hrane, dobro žvakanje i izbegavanje namirnica koje izazivaju tegobe.

Podrigivanje je nekada i posledica intolerancije na laktozu. Foto: Shutterstock

Lekovi

Određeni lekovi, uključujući laksative i lekove za kontrolu bolova, mogu kao neželjeno dejstvo da izazovu pojačano stvaranje gasova i podrigivanje. Proverite u uputstvu leka da li se ove tegobe navode kao moguća neželjena dejstva. Ako je to slučaj, razgovarajte sa lekarom o mogućnosti promene terapije ili izbora lekova koji ne izazivaju ove probleme.

Kako ublažiti podrigivanje?

Ukoliko primetite da često podrignete posle jela, možete pokušati da na nekoliko načina ublažite tegobe.

Prošetajte posle jela. Lagana fizička aktivnost nakon obroka može pomoći da se hrana lakše kreće kroz sistem za varenje.

Ukoliko se podrigivanje javlja zajedno sa vraćanjem kiseline iz želuca (refluksom) ili gorušicom, lekovi protiv kiseline koji se kupuju bez lekarskog recepta mogu pomoći u ublažavanju simptoma.