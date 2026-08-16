Moguće je da redovno peremo zube i održavamo dobru higijenu usne duplje, a da nas i dalje muči karijes.

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Trošenje zubne gleđi, odnosno postepeno oštećenje tvrdog zaštitnog sloja koji prekriva zube, sve je češći problem stanovnika savremenog sveta. Moguće je da redovno peremo zube i održavamo dobru higijenu usne duplje, a da nas i dalje muči karijes. Kisela hrana i pića, citrusno voće, gazirani napici i namirnice sa sirćetom mogu da oslabe gleđ i povećaju rizik od osetljivosti zuba, karijesa i promene boje zuba, kažu stomatolozi.

Dobra vest je da se štetni efekti mogu ublažiti pravilnim izborom hrane, usvajanjem zdravih navika i redovnim odlascima kod stomatologa. Jednostavne mere, kao što su ispiranje usta vodom nakon kisele hrane, korišćenje slamčice za kisela pića ili biranje namirnica koje ne oštećuju gleđ, mogu značajno da zaštite zdravlje zuba.

Kako kisela hrana oštećuje zubnu gleđ?

Kisela hrana i pića, poput limuna, pomorandži, paradajza, vina i gaziranih napitaka, imaju nizak pH, najčešće ispod 5,5. Kada zubi dođu u kontakt sa kiselinama, dolazi do rastvaranja hidroksiapatita - minerala koji čini najveći deo zubne gleđi. Ovaj proces naziva se demineralizacija. Zubna gleđ zato vremenom postaje sve tanja i slabija, pojačava se osetljivost zuba i raste rizik od karijesa.

Rizik je najveći kada se kisela hrana i pića često konzumiraju ili ako se zubi peru odmah nakon obroka. Tada je gleđ privremeno omekšana i lakše se oštećuje četkicom.

Pljuvačka prirodno neutrališe kiseline i pomaže obnavljanje minerala u gleđi, ali učestalo izlaganje kiselinama može da nadvlada ovaj zaštitni mehanizam. Dodatni faktor rizika je smanjeno lučenje pljuvačke, odnosno suva usta.

Namirnice čiji je pH niži od 5,5 smatraju se kiselim. To su limun i limunov sok, pomorandže i drugo citrusno voće Foto: Shutterstock

Kako prepoznati kiselu hranu i pića?

Namirnice čiji je pH niži od 5,5 smatraju se kiselim. To su limun i limunov sok, pomorandže i drugo citrusno voće, paradajz, sirće i prelivi na bazi sirćeta, gazirana pića, energetski i sportski napici i voćni sokovi.

Na deklaracijama proizvoda obratite pažnju na sastojke poput limunske kiseline, fosforne kiseline i askorbinske kiseline. Ovi sastojci ukazuju na kiselost proizvoda.

Stručnjaci napominju da čak i napici bez šećera mogu da budu štetni za gleđ jer sadrže kiseline koje izazivaju njeno trošenje.

Kako da zaštitite zubnu gleđ?

Stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih navika koje mogu da smanje štetno dejstvo kiselina.

Isperite usta vodom odmah nakon konzumiranja kisele hrane ili pića kako biste uklonili ostatke kiseline.

Kisela pića pijte na slamčicu kako bi što manje dolazila u kontakt sa zubima.

Sačekajte najmanje 30 minuta pre pranja zuba nakon konzumiranja kisele hrane ili pića.

Žvaćite žvakaću gumu bez šećera, naročito onu sa ksilitolom, jer podstiče lučenje pljuvačke.

Birajte užine koje ne oštećuju gleđ, poput banana, mleka, jogurta i sira. Ove namirnice sadrže kalcijum koji doprinosi očuvanju zuba.

Ograničite učestalost konzumiranja kisele hrane. Bolje je da pojedete voće uz jedan obrok nego da ga grickate tokom celog dana.

Koristite pastu za zube sa fluorom, jer fluor jača gleđ i povećava njenu otpornost na kiseline.

Stomatolog može da proceni stepen oštećenja i predloži odgovarajuće lečenje Foto: Shutterstock

Kada je potrebno da posetimo stomatologa?

Ako primetite da su vam zubi postali osetljivi na hladno ili toplo ili da menjaju boju, moguće je da je došlo do oštećenja gleđi.