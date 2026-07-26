Efekat je zabeležen i kada su se preparati sa ekstraktom zelenog čaja nanosili direktno na kožu i kada su ispitanici uzimali napitak ili ekstrakt

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Zeleni čaj odavno nije poznat samo kao napitak bogat antioksidansima. Poslednjih godina naučnici sve više istražuju da li njegovi polifenoli mogu da zaštite kožu od štetnog dejstva ultraljubičastog (UV) zračenja. Dosadašnji rezultati pokazuju da bi mogli da ublaže crvenilo i pojedina oštećenja kože izazvana suncem.

Nemački istraživači utvrdili su da polifenoli zelenog čaja mogu da smanje upalnu reakciju kože nakon izlaganja UV zracima. Efekat je zabeležen i kada su se preparati sa ekstraktom zelenog čaja nanosili direktno na kožu i kada su ispitanici konzumirali napitak ili ekstrakt. U jednoj dvostruko slepoj, placebo kontrolisanoj studiji, žene koje su 12 nedelja redovno pile napitak sa polifenolima zelenog čaja imale su oko 25 odsto slabije crvenilo kože nakon kontrolisanog izlaganja UV zracima nego na početku istraživanja.

Međutim, rezultati svih istraživanja nisu potpuno ujednačeni. Iako postoje dokazi da polifenoli zelenog čaja mogu da ublaže neke posledice izlaganja suncu, za sada nema dovoljno dokaza da sami mogu da spreče opekotine od sunca ili da zamene preparate sa zaštitnim faktorom. Zato dermatolozi i dalje preporučuju izbegavanje direktnog sunca u najtoplijem delu dana, boravak u hladu i redovnu upotrebu krema sa SPF-om.

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Sličan zaštitni efekat u pojedinim istraživanjima pokazali su i likopen iz paradajza, beta-karoten iz šargarepe i lutein iz zelenog lisnatog povrća. Njihov antioksidativni efekat povezuje se sa manjim crvenilom kože posle izlaganja UV zracima, ali se razvija tek nakon nekoliko nedelja redovnog unosa.

Sličan zaštitni efekat u pojedinim istraživanjima pokazali su i likopen iz paradajza, beta-karoten iz šargarepe i lutein iz zelenog lisnatog povrća Foto: Shutterstock