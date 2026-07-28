Najizraženije promene uočene su u delovima mozga koji učestvuju u usmeravanju pažnje i regulaciji emocija

Slušaj vest

Nesanica, apneja u snu, mesečarenje i drugi poremećaji spavanja ne utiču samo na to da se narednog dana osećamo umorno. Novo istraživanje naučnika sa Florida International University pokazalo je da su povezani i sa strukturnim promenama u delovima mozga zaduženim za pažnju, donošenje odluka i regulaciju emocija.

Rezultati, objavljeni u časopisu Scientific Reports, predstavljaju jednu od najobuhvatnijih analiza do sada i mogli bi da doprinesu ranijem otkrivanju poremećaja spavanja i razvoju ciljane terapije.

Istraživači su analizirali rezultate 57 studija snimanja mozga kako bi utvrdili da li različiti poremećaji spavanja imaju zajedničke neurološke karakteristike. Uporedili su disomnije, u koje spadaju nesanica i opstruktivna apneja u snu, sa parasomnijama, poput mesečarenja, noćnih mora i noćnih strahova.

Šta je donela analiza?

Kod obe grupe uočene su promene u talamusu, tačnije u njegovom delu koji usmerava pažnju i učestvuje u kognitivnoj kontroli. Naučnici smatraju da bi upravo to moglo da objasni zašto osobe sa poremećajima spavanja često imaju slabiju koncentraciju, sporije reaguju, teže donose odluke i češće prave greške.

Osobe sa poremećajima spavanja često imaju slabiju koncentraciju, sporije reaguju, teže donose odluke i češće prave greške Foto: Shutterstock

Kod osoba sa parasomnijama pronađene su i promene u zadnjem cingularnom korteksu, delu mozga koji učestvuje u regulaciji emocija, motivacije idonošenju odluka. Takve promene nisu uočene kod disomnija, što ukazuje na to da različiti poremećaji spavanja mogu imati različite obrasce promena u mozgu.

Autori naglašavaju da istraživanje ne dokazuje da poremećaji spavanja izazivaju ove promene, niti da su one njihov uzrok. Za sada je potvrđeno samo da između njih postoji povezanost, a buduća istraživanja trebalo bi da pokažu da li promene nastaju kao posledica poremećaja spavanja, prethode njihovom razvoju ili je reč o kombinaciji oba procesa.