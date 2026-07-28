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Iskren razgovor sa stomatologom, informacije o lekovima koje koristite i izbegavanje navika koje mogu da utiču na pregled pomoći će da dijagnoza bude preciznija, a lečenje uspešnije

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Redovne posete stomatologunisu važne samo zbog lepog osmeha i čistih zuba. One su jedan od najboljih načina da se na vreme otkriju karijes, bolesti desni, pa čak i rak usne duplje. Međutim, ono što radite neposredno pre pregleda može da utiče na to koliko će stomatolog uspešno proceniti stanje vaših zuba i desni.

Evo kojih sedam stvari bi trebalo da izbegavate pre odlaska kod stomatologa:

Nemojte preterano da perete zube i koristite konac

Ako dugo niste bili kod stomatologa, možda ćete želeti da u poslednjem trenutku temeljno operete zube i uklonite sve tragove naslaga. Međutim, prejako četkanje i agresivno korišćenje konca mogu da iziritiraju desni i izazovu krvarenje tokom pregleda.

Upaljene desni otežavaju stomatologu da proceni njihovo pravo stanje i mogu prikriti određene probleme.

Nemojte skrivati koje lekove koristite

Veoma je važno da stomatolog zna koje lekove uzimate, bilo da su na recept ili bez recepta.

Pojedini lekovi mogu uticati na zdravlje usne duplje ili povećati rizik od komplikacija tokom zahvata. Na primer:

* lekovi za povišen krvni pritisak mogu izazvati uvećanje desni

* lekovi za razređivanje krvi povećavaju rizik od krvarenja

* lekovi za osteoporozu mogu uticati na zarastanje kostiju

* injekcije za mršavljenje mogu biti važne prilikom planiranja stomatoloških intervencija.

Ako ste zbog zubobolje popili ibuprofen ili drugi lek protiv bolova, obavezno to recite stomatologu, jer oni mogu privremeno prikriti bol i otežati otkrivanje uzroka problema.

Pojedini lekovi mogu uticati na zdravlje usne duplje ili povećati rizik od komplikacija tokom zahvata Foto: Shutterstock

Nemojte preterivati sa kofeinom

Ako vas odlazak kod zubara čini nervoznim, kafa ili energetski napici mogu dodatno pojačati anksioznost.

Kofein povećava broj otkucaja srca, podiže krvni pritisak i može pojačati osećaj napetosti. Stručnjaci savetuju da se tri do četiri sata pre pregleda izbegava kafa ili da se količina kofeina svede na minimum.

Nemojte jesti kiselu hranu niti piti kisela pića

Kisela hrana privremeno omekšava zubnu gleđ i čini zube osetljivijim.

Pre pregleda izbegavajte:

* citrusno voće

* paradajz

* gazirana pića

* sportske napitke

* belo vino

Najbolje je da najmanje sat vremena pre pregleda ne konzumirate kiselu hranu ili piće. Ako ste ipak nešto pojeli, isperite usta vodom.

Nemojte piti alkohol

Alkohol može da razredi krv, pa tokom čišćenja zuba ili drugih stomatoloških procedura može doći do pojačanog krvarenja.

Osim toga, izaziva suvoću usta, remeti ravnotežu bakterija u usnoj duplji i može povećati rizik od razvoja karijesa.

Nemojte konzumirati hranu i pića koja boje zube

Ako idete na izbeljivanje zuba ili određivanje nijanse za fasete ili krunice, izbegavajte namirnice koje ostavljaju pigment.

To su pre svega:

* kafa

* crni čaj

* crveno vino

* bobičasto voće

* trešnje

* soja sos

One mogu privremeno promeniti boju gleđi i otežati stomatologu da odredi prirodnu nijansu zuba.

Ako idete na izbeljivanje zuba ili određivanje nijanse za fasete ili krunice, izbegavajte namirnice koje ostavljaju pigment Foto: Cavan Images, Cavan Images / Alamy / Profimedia

Nemojte prećutati simptome

Mnogi pacijenti iz stida ili straha ne pomenu sve tegobe koje imaju.

Nemojte prećutati ako imate:

* krvarenje desni

* neprijatan zadah

* ranice ili herpes u ustima

* bol u vilici

* osetljivost ili zubobolju

Upravo ove informacije mogu pomoći stomatologu da otkrije problem u ranoj fazi i odredi najbolji način lečenja.

Šta bi trebalo da zapamtite?