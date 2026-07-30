Prirodni biološki sat utiče na to da krvni pritisak u jutarnjim satima raste

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Prirodni biološki sat utiče na to da krvni pritisaku jutarnjim satima raste kako bi se organizam pripremio za buđenje i dnevne aktivnosti. Kod osoba sa hipertenzijom taj porast može da bude izraženiji, ali način na koji započinjete dan može da doprinese boljoj kontroli pritiska. Iako jutarnje navike ne mogu da zamene terapiju koju je propisao lekar, one mogu da budu važan deo brige o zdravlju srca.

Popijte čašu vode čim ustanete

Tokom noći organizam gubi tečnost disanjem i znojenjem, pa se mnogi bude blago dehidrirani. Čaša vode odmah nakon buđenja pomaže da se nadoknadi izgubljena tečnost i organizam lakše pripremi za dnevne aktivnosti. Dovoljna hidratacija važna je i za normalno funkcionisanje krvnih sudova i cirkulacije.

U veoma retkim slučajevima preteran unos vode može da dovede do takozvane intoksikacije vodom Foto: Shutterstock

Ne posežite odmah za telefonom

Mnogi dan započinju proveravanjem poruka, mejlova i vesti, što može da poveća osećaj žurbe i stresa već u prvim minutima nakon buđenja. Ako možete, ostavite telefon po strani barem petnaestak minuta i prvo se posvetite sebi. Mirniji početak dana može da doprinese boljoj kontroli stresa, a samim tim i zdravlju srca.

Provedite nekoliko minuta napolju nakon buđenja

Ako ste u prilici, izađite na terasu, u dvorište ili kratko prošetajte. Izlaganje prirodnoj jutarnjoj svetlosti pomaže da se uskladi unutrašnji biološki sat, doprinosi budnosti i može da smanji osećaj stresa na početku dana.

Razgibajte se pre nego što krenete u obaveze

Ne morate odmah da vežbate punim intenzitetom. Nekoliko minuta istezanja, lagana joga ili kratka šetnja dovoljno su da postepeno pokrenu cirkulaciju i pripreme telo za napor. Redovna fizička aktivnost jedan je od najvažnijih saveznika u kontroli krvnog pritiska, a jutro je dobar trenutak da je pretvorite u naviku.

Redovno istezanje pomaže i da se usporiti biološki sat, čuvajući mišiće, fleksibilnost i vitalnost Foto: Shutterstock

Odvojite nekoliko minuta za duboko disanje

Sporo i duboko disanje može da pomogne organizmu da se lakše izbori sa jutarnjim naletom hormona stresa. Već nekoliko minuta mirnog disanja može da uspori rad srca i podstakne opuštanje, što povoljno utiče i na krvni pritisak.

Birajte doručak koji prija srcu

Prvi obrok može da bude prilika da unesete namirnice bogate vlaknima, kalijumom i magnezijumom, poput ovsenih pahuljica, voća, jogurta ili orašastih plodova. Istovremeno, dobro je izbegavati previše soli i industrijski prerađenu hranu, koja često sadrži velike količine natrijuma.

Kalijum je ključan za pravilan rad srca i regulaciju krvnog pritiska Foto: Shutterstock

Ne preterujte sa kafom odmah po buđenju

Kofein ne deluje jednako na sve ljude. Kod pojedinih osoba, naročito onih koje ga ne unose redovno, može privremeno da povisi krvni pritisak. Ako imate hipertenziju, obratite pažnju kako vaš organizam reaguje i izbegavajte da prvu jutarnju kafu popijete na prazan stomak.