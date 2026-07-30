Vakcina koristi ćelije iz tumora same pacijentkinje kako bi se napravila sintetička DNK za koju se očekuje da će imunoterapiju učiniti znatno efikasnijom.

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Pacijentkinja Kris Džouns iz Engleske primila je prvu na svetu personalizovanu vakcinu protiv raka pluća. Lekari se nadaju da će ova vakcina značajno unaprediti lečenje pojedinih oblika uznapredovalog raka pluća. Vakcina koristi ćelije iz tumora same pacijentkinje kako bi se napravila sintetička DNK za koju se očekuje da će imunoterapiju učiniti znatno efikasnijom.

Nada za bolje lečenje

Kris Džouns iz Hojlejka, u oblasti Viral, učestvuje u novom kliničkom ispitivanju u Centru za lečenje raka Klaterbridž u Liverpulu. Kris boluje od uznapredovalog nemikrocelularnog raka pluća, koji čini više od 80% svih slučajeva raka pluća. Iako joj je imunoterapija donekle pomogla, njen efekat nije bio dovoljno dobar.

Specijalista medicinske onkologije, dr Karles Eskriu, rekao je da se sa ovim problemom suočava oko polovine pacijenata.

- Ovi pacijenti u početku reaguju na imunoterapiju, ali vremenom rak razvije otpornost na nju. Sada želimo dodatno da podstaknemo imuni sistem, u nadi da ćemo postići dugotrajan odgovor na lečenje - kaže dr Eskriu.

Ovi pacijenti u početku reaguju na imunoterapiju, ali vremenom rak razvije otpornost na nju. Foto: Shutterstock

Vakcina napravljena posebno za Kris

Kris je pristala da učestvuje u ranoj fazi kliničkog ispitivanja koje treba da pokaže da je to moguće.

- Želim da živim duže ako je moguće. A ako ovo pomogne i drugim ljudima u budućnosti, onda je to dodatni dobitak za sve - kaže Kris, čija je ćerka preminula od metastatskog raka dojke.

- Da je tada postojalo nešto poput ovoga za nju, možda bi sve bilo drugačije - rekla je.

Ova vakcina napravljena je isključivo za Kris. Naučnici su uzeli uzorak (biopsiju) njenog tumora kako bi mapirali genetski zapis njenog raka. Na osnovu tih podataka napravili su vakcinu koristeći sintetičku DNK.

Ta DNK poznata je pod nazivom „doggybone“ (pseća kost) zbog svog neobičnog oblika. Istraživači navode da se ona proizvodi brže i jeftinije od uobičajene bakterijske DNK, što pruža mogućnost da se ovakve individualno prilagođene vakcine jednog dana lakše uvedu u zdravstveni sistem.

Injekcija bez igle

Za primenu vakcine koristi se uređaj bez igle, kojim se daje po jedna doza u svaku ruku. Nakon toga Kris prima svoju uobičajenu infuziju.

Pre nego što vakcina bude primenjena, svaku dozu pažljivo proverava istraživački medicinski tehničar Vil Mekejg, koji je zatim uz karakterističan glasan „klik“ ubrizgava u Krisinu ruku.

Dr Eskriu navodi da iza ove terapije stoji veoma složeno istraživanje koje zahteva izuzetno dobru koordinaciju i da bi veoma mali broj centara u svetu uopšte razmatrao sprovođenje ovakve studije.

Učestvuje 10 pacijenata

Kris će za šest nedelja obaviti snimanje kako bi se utvrdilo koliko je vakcina delovala. U ovoj ranoj fazi ispitivanja učestvovaće samo deset pacijenata, koji će tokom naredne 24 nedelje primiti ukupno sedam doza vakcine.

Dvoje profesora koji zajednički vode istraživanje, Kristijan Otensmajer i Natalija Saveljeva, nadaju se da će ovaj pristup poboljšati lečenje više od polovine pacijenata sa uznapredovalim rakom pluća.

Profesor Otensmajer rekao je da je cilj da se imunom sistemu pomogne da prepozna i napadne tumore koji su do sada uspevali da izbegnu njegovo otkrivanje.