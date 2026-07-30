Nisu sve krvne grupe međusobno kompatibilne, pa u slučaju velikog gubitka krvi možete da dobijete samo određenu krvnu grupu

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Najbolja krv za transfuziju je ona koja odgovara vašoj krvnoj grupi. Međutim, u hitnim situacijama eritrociti, crvena krvna zrnca, krvne grupe 0 negativna (0-) mogu se dati osobama bilo koje krvne grupe. Zbog toga se ova grupa često naziva „univerzalnom krvnom grupom“, iako je ima samo oko 7 odsto ljudi.

Šta čini krvnu grupu 0 negativna univerzalnim davaocem eritrocita?

Iako ljudi često nazivaju 0 negativnu „univerzalnom krvnom grupom“, preciznije je reći da je ona univerzalni davalac eritrocita. U hitnim situacijama eritrociti krvne grupe 0 negativna mogu se dati gotovo svakoj osobi jer nemaju određene markere (antigene) koji mogu da izazovu štetnu imunološku reakciju.

- Nisu sve krvne grupe međusobno kompatibilne, pa u slučaju velikog gubitka krvi možete da dobijete samo određenu krvnu grupu - objašnjava lekar porodične medicine Čarls Garven i dodaje da je krv grupe 0 negativna kompatibilna sa svim drugim krvnim grupama, osim u veoma retkim slučajevima.

Krvne grupe se određuju na osnovu toga da li eritrociti imaju određene antigene. Glavni antigeni su A, B i Rh(D).

Krvna grupa A ima antigen A.

Krvna grupa B ima antigen B.

Krvna grupa AB ima i antigen A i antigen B.

Krvna grupa 0 nema ni antigen A ni antigen B.

Krv se takođe deli na pozitivnu i negativnu:

Pozitivna krv ima Rh(D) antigen.

Negativna krv nema Rh(D) antigen.

Ukoliko putem transfuzije primite krv sa antigenima koji se ne poklapaju sa vašom krvnom grupom, vaš imuni sistem može da napadne transfuzovane krvne ćelije i ugrozi vam život. Foto: Shutterstock

Kombinacijom ovih osobina nastaje osam najčešćih krvnih grupa, a krvna grupa 0 negativna je jedina koja nema nijedan od ovih antigena.

- Ukoliko putem transfuzije primite krv sa antigenima koji se ne poklapaju sa vašom krvnom grupom, vaš imuni sistem može da napadne transfuzovane krvne ćelije i ugrozi vam život. Pošto eritrociti krvne grupe 0 negativna nemaju A, B ni Rh(D) antigene, manja je verovatnoća da će izazvati ovu opasnu imunološku reakciju - kaže dr Garven.

Zašto je važna 0 negativna krvna grupa?

Postoji još mnogo važnih činjenica o ovoj dragocenoj, ali relativno retkoj krvnoj grupi.

Nulta negativna krvna grupa posebno je važna u hitnim situacijama kada dolazi do velikog gubitka krvi.

- U ovim momentima vreme je od presudnog značaja. Nema uvek dovoljno vremena da se utvrdi krvna grupa pacijenta - navodi dr Garven.

U takvim slučajevima pacijentu se daje krv grupe 0 negativna, zbog čega je izuzetno važno da je bolnice uvek imaju na raspolaganju.

Osobe sa krvnom grupom 0 negativna mogu da prime samo krv grupe 0 negativna

Ako imate krvnu grupu 0 negativna, možete dati krv osobama svih krvnih grupa. Međutim, možete da primite krv samo od osoba koje takođe imaju krvnu grupu 0 negativna.

Jedna veoma retka krvna grupa ne može da primi krv grupe 0 negativna

Pored osam najpoznatijih krvnih grupa (A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, 0+, 0-), postoje i izuzetno retke krvne grupe koje nastaju zbog promena u drugim sistemima krvnih grupa.

Jedna od njih je Rh nul („zlatna krv“), jedna od najređih poznatih krvnih grupa na svetu. Osobe sa ovom grupom nemaju nijedan Rh antigen na eritrocitima. Veoma je malo slučajeva u svetu osoba sa ovom krvnom grupom. Zbog svoje retkosti može biti dragocena za lečenje osoba sa određenim poremećajima krvi.

Stručnjaci napominju da je važno znati da „retka“ ne znači nužno „bolja“ ili „lošija“ krvna grupa. Značaj retkih krvnih grupa dolazi do izražaja kada je nekome potrebna transfuzija, jer pronalaženje kompatibilnog davaoca može biti veoma teško.

Imati retku krvnu grupu znači da krvi nedostaje antigen koji većina ljudi ima ili da poseduje antigen koji većina ljudi nema. Retke krvne grupe javljaju se kod 0,1 odsto ili manje ljudi, a većina tih osoba ipak može primiti krv grupe 0 negativna.

Izuzetak su osobe sa Rh nul krvnom grupom, poznatom i kao „zlatna krv“. Ova krvna grupa nema nijedan Rh antigen. Procene pokazuju da je ima oko jedna osoba na šest miliona ljudi. Osobe sa ovom grupom ne mogu primiti krv 0 negativna, već samo krv od drugih osoba sa Rh nul grupom.

Dajte nekom barem jednom u životu krv Foto: Shutterstock

Krvna grupa 0 pozitivna nije potpuno univerzalna kao 0 negativna

Krvna grupa 0 pozitivna takođe je veoma tražena i može se dati osobama koje imaju pozitivan Rh faktor: osobama sa grupom 0 pozitivna, kao i osobama sa A pozitivnom, B pozitivnom i AB pozitivnom krvnom grupom.

- Svaka donacija krvi je važna jer može spasiti život. Ipak, donacije krvi grupe 0 posebno su dragocene - kaže dr Garven.

Drugi univerzalni davaoci

Eritrociti nisu jedina komponenta krvi koja može da se donira i koristi za transfuziju. Moguće je donirati i plazmu i trombocite, ali krvna grupa 0 negativna nije univerzalni davalac za ove komponente.

- Plazma omogućava protok krvi poput tečnosti i prenosi važne proteine i hemijska jedinjenja kroz organizam. Osobe svih krvnih grupa mogu primiti AB plazmu, zbog čega Američki Crveni krst ovu vrstu donacije naziva AB Elite - objašnjava dr Garven.

Trombociti pomažu zgrušavanju krvi. Iako je njihova kompatibilnost složenija nego kod eritrocita i plazme, AB negativna krvna grupa se najčešće smatra univerzalnim davaocem trombocita.