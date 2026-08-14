Kombinovanje alkohola sa pojedinim lekovima može smanjiti efikasnost terapije, pojačati neželjene efekte i povećati rizik od ozbiljnih zdravstvenih komplikacija

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Kombinovanje alkohola i lekova je tema o kojoj se često raspravlja, ali mnogim ljudima nije jasno šta to tačno znači. Da li je u redu popiti čašu vina uz terapiju, da li alkohol treba potpuno izbegavati i koji su lekovi posebno rizični kada se kombinuju sa alkoholom? Lekari objašnjavaju kako alkohol može uticati na efikasnost lekova i zašto su upozorenja na pakovanjima ključna za bezbednost, piše EatingWell.

Ne treba kombinovati ove lekove sa alkoholom

Čaša vina uz večeru ili piće sa prijateljima uobičajen je deo svakodnevnog života za mnoge, ali ako uzimate lekove, alkohol može biti mnogo veći problem nego što se čini. Stručnjaci upozoravaju da kombinovanje alkohola sa određenim lekovima može smanjiti efikasnost terapije, povećati neželjene efekte ili izazvati ozbiljne zdravstvene probleme.

- Alkohol i lekovi međusobno deluju na različite načine, u zavisnosti od vrste leka i fiziologije pojedinca - objašnjava dr Tomas Pontinen. Dodaje da mnogi lekovi mogu postati manje efikasni kada se uzimaju sa alkoholom, jer alkohol utiče na sposobnost organizma da pravilno apsorbuje i razgradi lekove.

Alkohol i lekovi međusobno deluju na različite načine, u zavisnosti od vrste leka i fiziologije pojedinca Foto: Shutterstock

Stručnjaci izdvajaju nekoliko grupa lekova sa kojima je posebno važno biti oprezan.

Lekovi protiv bolova

Jedna od najčešćih kombinacija na koju treba obratiti pažnju jesu alkohol i lekovi protiv bolova. To se posebno odnosi na paracetamol i nesteroidne antiinflamatorne lekove, kao što su ibuprofen i aspirin.

- Kombinovanje alkohola sa lekovima protiv bolova može izazvati oštećenje jetre i povećati rizik od krvarenja u digestivnom sistemu - objašnjava farmaceutkinja Keti Dubinski.

Jetra razgrađuje i alkohol i veliki broj lekova, pa njihovo istovremeno unošenje može dodatno opteretiti ovaj organ, naročito kod osoba koje već imaju probleme sa jetrom.

Antidepresivi

Alkohol može uticati na dejstvo antidepresiva i kod nekih ljudi pogoršati simptome depresije ili anksioznosti. To se posebno odnosi na SSRI i SNRI antidepresive, koji se često propisuju za lečenje depresije i anksioznih poremećaja.

Pored mogućeg slabijeg dejstva terapije, kombinacija sa alkoholom može izazvati pojačanu pospanost, vrtoglavicu i lošu koordinaciju.

Antibiotici

Nisu svi antibiotici podjednako osetljivi na alkohol, ali sa određenim lekovima kombinacija može izazvati neprijatne reakcije.

Poseban oprez savetuje se kod antibiotika kao što je metronidazol, jer alkohol može izazvati mučninu, povraćanje, glavobolju, crvenilo lica i ubrzan rad srca.

Pored toga, alkohol može doprineti dehidraciji, što dodatno otežava oporavak tokom infekcije.

Nisu svi antibiotici podjednako osetljivi na alkohol, ali sa određenim lekovima kombinacija može izazvati neprijatne reakcije Foto: Shutterstock

Antipsihotici

Alkohol može pojačati sedativno dejstvo antipsihotika i uticati na mentalne i fizičke sposobnosti.

Mogu se javiti izražena pospanost, problemi sa ravnotežom, nizak krvni pritisak, otežano disanje, a u težim slučajevima i ozbiljne komplikacije poput gubitka svesti.

Lekovi za anksioznost i tablete za spavanje

Poseban oprez potreban je kod sedativa iz grupe benzodiazepina, uključujući lekove sa aktivnim sastojkom alprazolam (na primer, Xanax). U kombinaciji sa alkoholom mogu izazvati izrazitu pospanost, usporene reakcije, probleme sa koordinacijom, gubitak pamćenja i opasno usporeno disanje.

Zbog toga stručnjaci upozoravaju da osobe koje uzimaju ovu terapiju ne bi trebalo da konzumiraju alkohol bez prethodnog saveta lekara.

Lekovi za dijabetes

Kod osoba sa dijabetesom alkohol može uticati na nivo šećera u krvi, posebno kada se kombinuje sa određenim lekovima.

Rizik zavisi od vrste terapije i količine popijenog alkohola. Kod nekih ljudi može doći do opasnog pada nivoa šećera u krvi, što izaziva znojenje, drhtavicu, ubrzan rad srca, konfuziju i slabost.

Lekovi za razređivanje krvi

Antikoagulansi, odnosno lekovi koji sprečavaju stvaranje krvnih ugrušaka, zahtevaju poseban oprez.

- Konzumiranje alkohola može ometati dejstvo varfarina i drugih lekova za razređivanje krvi, što povećava rizik od krvarenja ili stvaranja ugrušaka - upozorava farmaceut Dubinski.

Istovremena konzumacija alkohola i pojedinih lekova može dodatno opteretiti jetru i povećati rizik od njenog oštećenja Foto: Shutterstock

Alkohol i lekovi mogu imati nepredvidive posledice

Stručnjaci upozoravaju da rizik ne zavisi samo od vrste leka, već i od zdravstvenog stanja osobe, godina, drugih lekova koje uzima i količine alkohola koju konzumira.

Mogući neželjeni efekti uključuju promene krvnog pritiska, nesvesticu, mučninu, povraćanje, vrtoglavicu, glavobolju, promene u ponašanju i lošu koordinaciju. Vožnja i rukovanje mašinama mogu biti posebno opasni, jer alkohol i lekovi zajedno mogu značajno usporiti reakcije.

Najbezbednije je da se pre konzumiranja alkohola posavetujete sa lekarom ili farmaceutom kako biste proverili da li postoji rizik u kombinaciji sa terapijom koju uzimate.

Ako nakon kombinovanja alkohola i lekova osetite jaku pospanost, otežano disanje, bol u stomaku, vrtoglavicu, mučninu ili izgubite svest, odmah (vi ili neko pored vas) potražite medicinsku pomoć.