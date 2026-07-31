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Bol u grudima, otežano disanje, hladan znoj, mučnina ili iznenadna slabost mogu da budu prvi znaci ozbiljnog srčanog problema. U takvim situacijama lekar će, uz pregled i EKG, gotovo uvek tražiti i analizu krvi kako bi proverio vrednosti srčanih biomarkera - supstanci koje mogu da ukažu na oštećenje srčanog mišića.

Iako se u svakodnevnom govoru i dalje često koristi izraz srčani enzimi, danas je stručnije govoriti o srčanim biomarkerima, jer među njima nisu samo enzimi već i proteini. Najvažniji među njima je troponin, koji je postao zlatni standard u dijagnostici infarkta miokarda.

Šta su srčani biomarkeri?

Kada srčani mišić pretrpi oštećenje ili ostane bez dovoljno kiseonika, njegove ćelije oslobađaju određene supstance u krvotok. Njihovo prisustvo i koncentracija mogu da pomognu lekarima da utvrde da li je u pitanju infarkt, akutni koronarni sindrom, ishemija ili neko drugo stanje koje dovodi do oštećenja srca.

Kada dođe do oštećenja srčanog mišića, njegove ćelije oslobađaju markere koji dospevaju u krvotok Foto: Shutterstock

Ovi nalazi, međutim, nikada nisu dovoljni sami za sebe. Tumače se zajedno sa simptomima koje pacijent ima, nalazom EKG-a, a po potrebi i ultrazvukom srca ili drugim dijagnostičkim metodama.

Zašto je troponin najvažniji?

Troponin je protein koji se nalazi u ćelijama srčanog mišića. Kada dođe do njihovog oštećenja, njegove vrednosti u krvi počinju da rastu i zato predstavlja najosetljiviji i najpouzdaniji pokazatelj infarkta.

Njegov nivo ne raste trenutno. Zbog toga se analiza često ponavlja nakon nekoliko sati kako bi se pratilo da li vrednosti rastu ili opadaju. Povišen troponin može da ostane prisutan u krvi i do dve nedelje posle infarkta.

Važno je znati da povišen troponin ne znači automatski da je osoba doživela infarkt. Njegove vrednosti mogu da budu povećane i kod drugih stanja koja opterećuju ili oštećuju srce, zbog čega rezultat uvek mora da se tumači u kontekstu celokupne kliničke slike.

Da li se određuju i drugi biomarkeri?

Pored troponina, lekari u pojedinim situacijama mogu da odrede i CK-MB i mioglobin. Ovi markeri su nekada bili osnova laboratorijske dijagnostike infarkta, ali ih je troponin danas u velikoj meri potisnuo zbog veće osetljivosti i specifičnosti.

CK-MB i mioglobin su nekada bili osnova laboratorijske dijagnostike infarkta, ali ih je potisnuo troponin Foto: Shutterstock

Kod osoba sa sumnjom na srčanu slabost često se određuje i NT-proBNP, biomarker koji pokazuje koliko je srce opterećeno i koliko efikasno obavlja svoju pumpnu funkciju.

Kada se radi analiza?

Određivanje srčanih biomarkera preporučuje se kada postoji sumnja na akutno oštećenje srca, najčešće zbog bola ili pritiska u grudima, otežanog disanja, hladnog znojenja, vrtoglavice ili mučnine.