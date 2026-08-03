Prekomeran unos dodatog šećera, koji se krije u mnogim svakodnevnim namirnicama i pićima, može povećati rizik od srčanih bolesti, upozorava kardiolog

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Mnogi ljudi veruju da su problemi sa srcem uglavnom posledica povišenog holesterola i prekomernog unosa zasićenih masti. Ipak, kardiolog dr Dmitrij Jaranov upozorava da postoji još jedan sastojak kojem bi trebalo posvetiti više pažnje – dodat šećer.

Prema njegovim rečima, upravo šećer koji se često nalazi u svakodnevnim namirnicama i napicima može imati značajan uticaj na zdravlje srca, posebno kada se unosi u većim količinama. On ističe da se ovaj sastojak ne nalazi samo u slatkišima, već i u brojnim proizvodima u kojima ga potrošači možda ne očekuju – od gaziranih pića i grickalica do sosova, gotove hrane i proizvoda koji se često predstavljaju kao zdraviji izbor.

Dr Jaranov, kardiolog koji na društvenoj mreži Instagram ima više od 400.000 pratilaca, navodi da bolesti srca nisu posledica samo jednog faktora, već kombinacije različitih životnih navika. Kako ističe, prekomeran unos dodatog šećera može doprineti razvoju upalnih procesa u organizmu, povećanju krvnog pritiska, poremećaju nivoa šećera u krvi i većem riziku od dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti.

- Kao kardiolog, vidim da srčane bolesti izaziva više od samog holesterola - naveo je Jaranov, ukazujući na značaj smanjenja unosa dodatog šećera u svakodnevnoj ishrani.

Njegova upozorenja poklapaju se sa rezultatima više istraživanja koja ukazuju na vezu između većeg unosa zaslađenih napitaka i povećanog rizika od bolesti srca. Posebno se naglašava razlika između prirodnih šećera koji se nalaze u voću, povrću i mlečnim proizvodima i dodatog šećera koji se industrijski dodaje hrani i pićima.

Prema veb-stranici NHS-a, ovo je količina slobodnih šećera koju bi trebalo da unosimo svakog dana:

Odrasli ne bi trebalo da unose više od 30 g slobodnih šećera dnevno (što je približno jednako količini od 7 kockica šećera).

Deca uzrasta od 7 do 10 godina ne bi trebalo da unose više od 24 g slobodnih šećera dnevno (oko 6 kockica šećera).

Deca uzrasta od 4 do 6 godina ne bi trebalo da unose više od 19 g slobodnih šećera dnevno (oko 5 kockica šećera).

Deca uzrasta od 2 do 3 godine ne bi trebalo da unose više od 14 g slobodnih šećera dnevno (oko 3 i po kockice šećera).

Deca uzrasta od 1 godine ne bi trebalo da unose više od 10 g slobodnih šećera dnevno (oko 2 i po kockice šećera).