Pijete magnezijum, kolagen ili vitamin D, a nema efekta? Ove navike umanjuju njihovo dejstvo
Magnezijum, vitamin D, kolagen, omega 3... Sve više ljudi svakodnevno uzima suplemente u želji da nadoknadi ono što nedostaje organizmu, neretko i bez prethodnog saveta stručnjaka. Diplomirani holistički nutricionista Milica na svom Instagram profilu upozorava da ni najkvalitetniji preparati neće dati očekivane rezultate ako istovremeno zadržimo navike koje umanjuju njihovo dejstvo. Evo koje greške najčešće pravimo.
Pijete magnezijum, a svakodnevno jedete mnogo slatkiša?
Ishrana bogata dodatim šećerom i ultra-prerađenom hranom ne može da se "poništi" suplementom magnezijuma. Ako se svakodnevno oslanjate na slatkiše, gazirana pića i peciva od belog brašna, mnogo je važnije da promenite način ishrane nego da povećavate dozu suplementa.
Uzimate kolagen, ali zaboravljate vitamin C
Kolagen koji unesemo hranom ili suplementima u organizmu se razlaže na manje delove, a vitamin C ima važnu ulogu u stvaranju novog kolagena. Zato uz suplementaciju vredi voditi računa da ishranom unosite dovoljno namirnica bogatih vitaminom C, poput citrusa, paprike ili kivija.
Pijete omega 3, ali na jelovniku dominiraju pržena hrana i grickalice
Omega 3 masne kiseline imaju važnu ulogu u organizmu, ali njihov efekat ne zavisi samo od kapsule koju popijete. Ishrana bogata ultra-prerađenom hranom i omega 6 mastima može da naruši ravnotežu između ovih masnih kiselina, zbog čega je važno gledati celokupnu ishranu, a ne samo suplement.
Uzimate melatonin, ali pred spavanje satima gledate u telefon
Melatonin pomaže organizmu da prepozna da je vreme za san, ali plava svetlost sa ekrana može da uspori prirodno lučenje ovog hormona. Zato suplement neće dati očekivani efekat ako svako veče provodite vreme uz telefon, tablet ili računar neposredno pre odlaska na spavanje.
Pijete vitamin D, ali ne unosite dovoljno magnezijuma
Magnezijum učestvuje u procesima koji omogućavaju aktivaciju vitamina D u organizmu. Zato je, uz suplementaciju, važno voditi računa i o dovoljnom unosu magnezijuma kroz ishranu ili, kada postoji potreba, kroz dodatke ishrani prema preporuci stručnjaka.
Izvor: Instagram milica.zdravaishrana/Zdravlje.kurir.rs
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