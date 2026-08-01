da li ste znali

da li ste znali

Ni najkvalitetniji preparati neće dati očekivane rezultate uz loše navike

Slušaj vest

Magnezijum, vitamin D, kolagen, omega 3... Sve više ljudi svakodnevno uzima suplemente u želji da nadoknadi ono što nedostaje organizmu, neretko i bez prethodnog saveta stručnjaka. Diplomirani holistički nutricionista Milica na svom Instagram profilu upozorava da ni najkvalitetniji preparati neće dati očekivane rezultate ako istovremeno zadržimo navike koje umanjuju njihovo dejstvo. Evo koje greške najčešće pravimo.

Pijete magnezijum, a svakodnevno jedete mnogo slatkiša?

Ishrana bogata dodatim šećerom i ultra-prerađenom hranom ne može da se "poništi" suplementom magnezijuma. Ako se svakodnevno oslanjate na slatkiše, gazirana pića i peciva od belog brašna, mnogo je važnije da promenite način ishrane nego da povećavate dozu suplementa.

Magnezijum i cink već godinama su među najpopularnijim suplementima za bolji san Foto: Shutterstock

Uzimate kolagen, ali zaboravljate vitamin C

Kolagen koji unesemo hranom ili suplementima u organizmu se razlaže na manje delove, a vitamin C ima važnu ulogu u stvaranju novog kolagena. Zato uz suplementaciju vredi voditi računa da ishranom unosite dovoljno namirnica bogatih vitaminom C, poput citrusa, paprike ili kivija.

Pijete omega 3, ali na jelovniku dominiraju pržena hrana i grickalice

Omega 3 masne kiseline imaju važnu ulogu u organizmu, ali njihov efekat ne zavisi samo od kapsule koju popijete. Ishrana bogata ultra-prerađenom hranom i omega 6 mastima može da naruši ravnotežu između ovih masnih kiselina, zbog čega je važno gledati celokupnu ishranu, a ne samo suplement.

Uzimate melatonin, ali pred spavanje satima gledate u telefon

Melatonin pomaže organizmu da prepozna da je vreme za san, ali plava svetlost sa ekrana može da uspori prirodno lučenje ovog hormona. Zato suplement neće dati očekivani efekat ako svako veče provodite vreme uz telefon, tablet ili računar neposredno pre odlaska na spavanje.

Plava svetlost šalje signal vašem mozgu da je napolju još uvek dan Foto: Shutterstock

Pijete vitamin D, ali ne unosite dovoljno magnezijuma