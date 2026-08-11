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Radni dan u trgovini, ugostiteljstvu ili zdravstvu obično se, zbog dugotrajnog stajanja, završi osećajem bola u stopalima. Osim bola i ukočenosti zglobova i kostiju stopala, može da dođe i do usporene cirkulacije, zadržavanja tečnosti i oticanja nogu.

Pored prirode posla, bolovima u stopalima doprinose i višak telesne težine, kao i promene tokom trudnoće. Neudobna obuća takođe može da doprinese ovim tegobama.

- Bol u stopalima uglavnom je posledica višesatnog stajanja ili hodanja. Pošto promena zanimanja uglavnom nije moguća, korisno je da poznajemo mere koje mogu da ublaže tegobe - kaže dr Kristina Šilero, specijalista podijatrije.

Nosite odgovarajuću obuću

Da li nosite stare i iznošene patike ili elegantnu obuću koja ne pruža dovoljnu potporu? Kvalitetne patike za hodanje ili trčanje mogu značajno da ublaže bolove u stopalima.

Birajte obuću sa mekanim uloškom, dobrom potporom za svod stopala i odgovarajućom veličinom.

- Velike i tesne cipele mogu dodatno da pogoršaju bol - upozorava dr Šilero. Ako dugo stojite na tvrdoj podlozi, od pomoći može da bude podloga koja ublažava pritisak na stopala.

Birajte obuću sa mekanim uloškom, dobrom potporom za svod stopala i odgovarajućom veličinom. Foto: Eder Paisan / Alamy / Alamy / Profimedia

Kompresivne čarape

Kompresivne čarape, poznate kao čarape za vene, poboljšavaju cirkulaciju u nogama i stopalima i smanjuju simptome otoka i bola.

Za svakodnevnu upotrebu preporučuju se modeli sa blagom kompresijom, a po potrebi i jači stepen kompresije, prema savetu lekara. Dostupne su bez recepta i proizvode se u različitim dužinama - od dokolenica do hulahopki.

Ortopedski ulošci

Ortopedski ulošci pružaju dodatnu potporu i amortizaciju stopalu. Mogu da se kupe u apotekama ili da se izrade po meri na osnovu preporuke lekara.

Istežite mišiće

Redovno istezanje opušta zategnute mišiće koji mogu biti uzrok bola u stopalima. Dr Šilero savetuje da tokom dana više puta istežete mišiće listova nogu, zadržavajući svaki položaj oko 30 sekundi.

Stanite na ivicu stepenika tako da prednji deo stopala bude oslonjen, a pete spuštene nadole.

Okrenite se ka zidu, oslonite prednji deo stopala na zid, dok peta ostaje na podu.

Sedite na pod sa ispruženom nogom, obmotajte peškir ili elastičnu traku oko prednjeg dela stopala i lagano povlačite stopalo ka sebi. Krećite se

Dugotrajno stajanje u mestu usporava cirkulaciju.

- Najbolji način da poboljšate protok krvi jeste da prošetate kad god imate priliku - savetuje dr Šilero.

Ako ne možete da napustite radno mesto, povremeno podižite kolena, podižite se na prste ili radite kratke iskorake.

Najbolji način da poboljšate protok krvi jeste da prošetate kad god imate priliku Foto: Shutterstock

Podignite noge

Podizanje nogu iznad nivoa srca pomaže da se višak tečnosti vrati iz tkiva, čime se smanjuju otok i bol. Tokom pauze ili kada dođete kući, odvojite nekoliko minuta da podignete noge i odmorite ih.

Tople ili hladne obloge

I toplota i hladnoća mogu da ublaže bolove. Savet je da koristite ono što vam više prija. Jednostavna kupka za stopala sa toplom vodom i epsom solju može pomoći da se opuste mišići.

Međutim, ukoliko imate urastao nokat, infekciju ili otvorenu ranu na stopalu, većina podijatara ne preporučuje potapanje stopala.

Masirajte stopala

Masaža poboljšava cirkulaciju i opušta bolne mišiće i zglobove. Radite ručnu masažu, koristite masažer za stopala ili jednostavno valjajte stopalom preko teniske loptice ili flaše. Kombinacija hladnoće i masaže posebno je korisna kod plantarnog fascitisa, to jest petnog trna.

Masaža poboljšava cirkulaciju i opušta bolne mišiće i zglobove. Foto: Shutterstock

Koristite noćnu udlagu

Noćna udlaga drži stopalo u savijenom položaju tokom spavanja, čime se isteže Ahilova tetiva.

- Lekar može preporučiti ovu metodu osobama kojima je dijagnostikovan plantarni fascitis ili upala Ahilove tetive - kaže dr Šilero.

Kada bol u stopalima zahteva pregled lekara?

Bol u stopalima ponekad može biti znak ozbiljnijeg zdravstvenog problema. Obratite se lekaru ukoliko je bol jak, oštar ili ne prolazi uprkos kućnim merama.

Pregled je neophodan i ako imate teškoće pri stajanju ili hodanju, ako primetite crvenilo, modrice ili promenu boje kože. Potražite stručnu pomoć i kada stopalo trne, ako je izražen otok jednog stopala ili ako imate ranu koja ne zarasta.