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Radni dan u trgovini, ugostiteljstvu ili zdravstvu obično se, zbog dugotrajnog stajanja, završi osećajem bola u stopalima. Osim bola i ukočenosti zglobova i kostiju stopala, može da dođe i do usporene cirkulacije, zadržavanja tečnosti i oticanja nogu.

Pored prirode posla, bolovima u stopalima doprinose i višak telesne težine, kao i promene tokom trudnoće. Neudobna obuća takođe može da doprinese ovim tegobama.

- Bol u stopalima uglavnom je posledica višesatnog stajanja ili hodanja. Pošto promena zanimanja uglavnom nije moguća, korisno je da poznajemo mere koje mogu da ublaže tegobe - kaže dr Kristina Šilero, specijalista podijatrije.

Nosite odgovarajuću obuću

Da li nosite stare i iznošene patike ili elegantnu obuću koja ne pruža dovoljnu potporu? Kvalitetne patike za hodanje ili trčanje mogu značajno da ublaže bolove u stopalima.

Birajte obuću sa mekanim uloškom, dobrom potporom za svod stopala i odgovarajućom veličinom.

- Velike i tesne cipele mogu dodatno da pogoršaju bol - upozorava dr Šilero. Ako dugo stojite na tvrdoj podlozi, od pomoći može da bude podloga koja ublažava pritisak na stopala.

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Birajte obuću sa mekanim uloškom, dobrom potporom za svod stopala i odgovarajućom veličinom. Foto: Eder Paisan / Alamy / Alamy / Profimedia

Kompresivne čarape

Kompresivne čarape, poznate kao čarape za vene, poboljšavaju cirkulaciju u nogama i stopalima i smanjuju simptome otoka i bola.

Za svakodnevnu upotrebu preporučuju se modeli sa blagom kompresijom, a po potrebi i jači stepen kompresije, prema savetu lekara. Dostupne su bez recepta i proizvode se u različitim dužinama - od dokolenica do hulahopki.

Ortopedski ulošci

Ortopedski ulošci pružaju dodatnu potporu i amortizaciju stopalu. Mogu da se kupe u apotekama ili da se izrade po meri na osnovu preporuke lekara.

Istežite mišiće

Redovno istezanje opušta zategnute mišiće koji mogu biti uzrok bola u stopalima. Dr Šilero savetuje da tokom dana više puta istežete mišiće listova nogu, zadržavajući svaki položaj oko 30 sekundi.

  • Stanite na ivicu stepenika tako da prednji deo stopala bude oslonjen, a pete spuštene nadole.
  • Okrenite se ka zidu, oslonite prednji deo stopala na zid, dok peta ostaje na podu.
  • Sedite na pod sa ispruženom nogom, obmotajte peškir ili elastičnu traku oko prednjeg dela stopala i lagano povlačite stopalo ka sebi.

Krećite se

Dugotrajno stajanje u mestu usporava cirkulaciju.

- Najbolji način da poboljšate protok krvi jeste da prošetate kad god imate priliku - savetuje dr Šilero.

Ako ne možete da napustite radno mesto, povremeno podižite kolena, podižite se na prste ili radite kratke iskorake.

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Najbolji način da poboljšate protok krvi jeste da prošetate kad god imate priliku Foto: Shutterstock

Podignite noge

Podizanje nogu iznad nivoa srca pomaže da se višak tečnosti vrati iz tkiva, čime se smanjuju otok i bol. Tokom pauze ili kada dođete kući, odvojite nekoliko minuta da podignete noge i odmorite ih.

Tople ili hladne obloge

I toplota i hladnoća mogu da ublaže bolove. Savet je da koristite ono što vam više prija. Jednostavna kupka za stopala sa toplom vodom i epsom solju može pomoći da se opuste mišići.

Međutim, ukoliko imate urastao nokat, infekciju ili otvorenu ranu na stopalu, većina podijatara ne preporučuje potapanje stopala.

Masirajte stopala

Masaža poboljšava cirkulaciju i opušta bolne mišiće i zglobove. Radite ručnu masažu, koristite masažer za stopala ili jednostavno valjajte stopalom preko teniske loptice ili flaše. Kombinacija hladnoće i masaže posebno je korisna kod plantarnog fascitisa, to jest petnog trna.

žena masira stopala zelenim rolerom, loptice za masažu pored na podu
Masaža poboljšava cirkulaciju i opušta bolne mišiće i zglobove. Foto: Shutterstock

Koristite noćnu udlagu

Noćna udlaga drži stopalo u savijenom položaju tokom spavanja, čime se isteže Ahilova tetiva.

- Lekar može preporučiti ovu metodu osobama kojima je dijagnostikovan plantarni fascitis ili upala Ahilove tetive - kaže dr Šilero.

Kada bol u stopalima zahteva pregled lekara?

Bol u stopalima ponekad može biti znak ozbiljnijeg zdravstvenog problema. Obratite se lekaru ukoliko je bol jak, oštar ili ne prolazi uprkos kućnim merama.

Pregled je neophodan i ako imate teškoće pri stajanju ili hodanju, ako primetite crvenilo, modrice ili promenu boje kože. Potražite stručnu pomoć i kada stopalo trne, ako je izražen otok jednog stopala ili ako imate ranu koja ne zarasta.

- Čak i manji bol u stopalima može značajno da utiče na posao i svakodnevni život. Ako kućne mere ne pomažu, obavezno se obratite lekaru kako bi se utvrdio uzrok tegoba i preporučilo odgovarajuće lečenje - zaključuje dr Kristina Šilero.

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Izvor:health.clevelandclinic.org/ zdravlje.kurir.rs

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