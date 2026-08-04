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Leto je nezamislivo bez plivanja u moru, ali uz kristalno čistu vodu i kamenite plaže, često dolaze i morski ježevi. Jedan nepažljiv korak je dovoljan da odmor pretvori u bolno iskustvo. Ubodi morskih ježeva su jedan od najčešćih razloga zbog kojih turisti tokom leta traže medicinsku pomoć.

Iako morski ježevi uglavnom nisu opasni za ljude, njihove bodlje mogu izazvati neprijatne povrede. Problem često nije sam ubod, već pogrešna reakcija nakon njega. Pokušaj uklanjanja bodlji neprikladnim predmetima, ignorisanje simptoma ili nastavak hodanja uprkos bolu može produžiti oporavak i povećati rizik od komplikacija.

Zašto ubod morskog ježa toliko boli?

Morski ježevi su prekriveni oštrim, krhkim bodljama koje se lako lome prilikom uboda i zaglavljuju u koži. Pored mehaničke povrede, neke vrste sadrže supstance koje mogu izazvati dodatni bol i upalnu reakciju, iako su vrste koje nastanjuju Jadransko more uglavnom manje opasne od tropskih.

Morski ježevi su prekriveni oštrim, krhkim bodljama koje se lako lome prilikom uboda i zaglavljuju u koži Foto: Shutterstock

Najčešći simptomi nakon uboda uključuju:

iznenadan, intenzivan bol koji se može osećati kao peckanje ili ubod

crvenilo i otok kože

osetljivost na dodir ili hodanje

vidljive tamne tačke na mestu gde su ostale bodlje

osećaj nelagodnosti ili pritiska u stopalu

Kod nekih ljudi bol se povlači nakon nekoliko sati, dok kod drugih može trajati danima, naročito ako su bodlje dublje prodrle u kožu.

Šta odmah uraditi nakon uboda?

Prva reakcija nakon što nagazite na ježa trebalo bi da bude izlazak iz vode i smirivanje. Panika i nagli pokreti mogu dovesti do dodatnih povreda, posebno ako je stopalo bolno i teško je održati ravnotežu.

Nakon izlaska iz mora preporučuje se: Očistite ranu

Mesto uboda treba isprati čistom vodom kako bi se uklonila preostala prljavština i smanjio rizik od infekcije. Ako je dostupno, rana se može oprati blagim sapunom.

Pregledajte mesto uboda

Ako su bodlje jasno vidljive i nalaze se površno, možete pokušati da ih uklonite sterilnom pincetom. Važno je da ne pritiskate kožu oko uboda jer to može dodatno polomiti bodlje ili ih gurnuti dublje.

Foto: Shutterstock

Dezinfikujte i zaštitite ranu

Nakon uklanjanja svih dostupnih bodlji, područje treba ponovo očistiti i zaštititi sterilnom gazom ili flasterom, ako je potrebno.

Uobičajeni lekovi protiv bolova, poput paracetamola ili ibuprofena, mogu se koristiti za ublažavanje bola, ako osoba sme da ih uzima.

Uobičajene greške koje mogu pogoršati ubod morskog ježa

Razni „provereni“ kućni lekovi često se koriste kod uboda morskog ježa. Neki od njih mogu biti od pomoći, ali mnogi mogu dodatno zakomplikovati situaciju.

Pokušaj uklanjanja bodlji iglom ili nožem

Jedna od najčešćih grešaka jeste pokušaj dubokog kopanja po rani kako bi se izvukao svaki sitni trn. Iako je razumljivo da osoba želi što pre da ukloni uzrok bola, nesterilni predmeti mogu uneti bakterije u ranu, a agresivno kopanje može oštetiti okolno tkivo.

Ako je trn duboko u koži, posebno u predelu zgloba ili tabana koji je pod stalnim pritiskom tokom hodanja, bolje je potražiti medicinsku pomoć.

Lomljenje bodlji tokom vađenja

Bodlje morskog ježa su veoma krhke i lako se lome. Ako deo bodlje ostane u koži, organizam ga ponekad može postepeno izbaciti, ali zaostali fragmenti mogu izazvati dugotrajnu upalu, bol i stvaranje malih kvržica oko mesta uboda.

Jedna od najčešćih grešaka jeste pokušaj dubokog kopanja po rani kako bi se izvukao svaki sitni trn Foto: Shutterstock

Nastavljanje hodanja uprkos bolu

Mnogi pokušavaju da „izdrže“ bol i nastave da hodaju po plaži. Međutim, pritisak na stopalo može gurnuti bodlje dublje u tkivo. To je posebno problematično ako se bodlje nalaze na peti ili prednjem delu stopala, jer su ta područja pod najvećim opterećenjem.

Ignorisanje simptoma koji traju

Ako bol ne prolazi ili se pogoršava nakon nekoliko dana, to ne treba zanemariti. Dugotrajan bol može biti znak da je deo bodlje ostao u koži ili da se razvila infekcija.

Da li sirće pomaže kod uboda morskog ježa?

Potapanje mesta uboda u sirće jedan je od najpoznatijih narodnih pomagala. Ideja je da kiselina iz sirćeta može pomoći u razgradnji sitnih, krečnjačkih delova bodlji. Međutim, nema dovoljno kvalitetnih naučnih dokaza koji potvrđuju da sirće može efikasno ukloniti sve zaostale bodlje.

Može biti korisno kod sitnih, površinskih fragmenata, ali ne može zameniti pravilno čišćenje rane niti lekarski pregled kada dođe do komplikacija. Takođe se ne preporučuje upotreba jakih hemikalija ili preparata koji mogu dodatno iritirati kožu.

Kada je potrebno javiti se lekaru?

Većina uboda morskog ježa prolazi bez ozbiljnih posledica, ali postoje situacije kada je stručna pomoć najbolji izbor.

Lekaru se treba obratiti ako:

bodlje ne mogu da se uklone ili su duboko zabodene

bol traje duže od nekoliko dana ili se pojačava

javlja se izraženo crvenilo, otok ili toplota kože

iz rane curi gnoj

pojavi se povišena telesna temperatura

otežano je hodanje ili pomeranje prstiju

ubod se nalazi u blizini zgloba ili tetive

Ako su bodlje jasno vidljive i nalaze se površno, možete pokušati da ih uklonite sterilnom pincetom Foto: Shutterstock

Poseban oprez potreban je osobama sa dijabetesom, slabom cirkulacijom ili oslabljenim imunološkim sistemom, jer kod njih postoji veći rizik od sporijeg zarastanja i razvoja infekcije. Lekar može proceniti da li je potrebno ukloniti preostale bodlje, propisati terapiju protiv infekcije i proveriti status vakcinacije protiv tetanusa.

Kako izbeći neprijatan susret sa morskim ježem?

Najjednostavniji način da se zaštitite jeste da budete oprezni prilikom hodanja po moru, naročito na kamenitim obalama gde se morski ježevi najčešće zadržavaju. Pre ulaska u vodu pogledajte gde gazite, ne dodirujte morske ježeve rukama čak i ako izgledaju nepomično i izbegavajte hodanje po nepoznatom kamenitom dnu bez zaštitne obuće.

Pažljiva reakcija je ključ brzog oporavka