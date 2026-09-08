Stručnjaci napominju da je medicinska tehnologija tokom poslednjih nekoliko decenija ostvarila ogroman napredak. Današnja vozila hitne pomoći opremljena su respiratorima, monitorima, automatskim spoljnim defibrilatorima i lekovima koji spasavaju život. Hirurzi raspolažu mnogo naprednijim metodama zbrinjavanja teških povreda.

Ipak, nijedna od naprednih tehnologija ne može da vrati minute koji su izgubljeni pre nego što je pozvana pomoć.

Dr Rao kaže da ga najviše pogađaju slučajevi u kojima povrede nisu bile najteže.

- Najpotresniji slučajevi koje viđam u urgentnom centru nisu uvek oni sa najtežim povredama. Ponekad su to povrede od kojih je osoba mogla da se oporavi, ali su postale smrtonosne samo zato što niko nije reagovao tokom tih prvih, presudnih minuta. Zlatni sat zaista postoji. Njegove posledice gledam svakoga dana. I svakoga dana poželim da više ljudi van bolničkih zidova razume šta on zapravo znači - naglašava dr Rao.