DA LI STE ZNALI?

DA LI STE ZNALI?

Slušaj vest

Mnogi veruju da je maslinovo ulje prirodan put do bržeg i lepšeg preplanulog tena. Budući da je poznato po hidratantnim svojstvima i smatra se zdravim izborom u ishrani, često se pogrešno doživljava i kao bezbedna zamena za preparate za sunčanje. Međutim, stručnjaci upozoravaju da je reč o opasnom mitu – maslinovo ulje ne štiti kožu od sunca, već može pojačati dejstvo UV zraka i povećati rizik od opekotina i dugoročnih oštećenja.

Preplanulost nije znak zdravlja

Iako mnogi veruju da maslinovo ulje pomaže da se koža brže i lepše pocrni, dermatolozi upozoravaju da upravo zbog toga predstavlja loš izbor za sunčanje. Problem nije u tome što ulje „privlači“ sunce, već u načinu na koji menja ponašanje svetlosti na površini kože.

Masni sloj smanjuje prirodno odbijanje dela sunčevih zraka i omogućava da UV zračenje prodre dublje u kožu. Stručnjaci objašnjavaju da ulje deluje poput sočiva ili lupe, koncentrišući sunčeve zrake na koži. Zbog toga koža brže tamni, ali taj bronzani ten zapravo predstavlja znak ubrzanog oštećenja, a ne zdravog sunčanja.

Opekotine od sunca nisu samo privremeno crvenilo i bol, one predstavljaju znak da je koža pretrpela ozbiljno oštećenje usled prekomernog UV zračenja Foto: Shutterstock

Često se može čuti i tvrdnja da maslinovo ulje pruža prirodnu zaštitu od sunca. Iako ono zaista ima vrlo nizak prirodni zaštitni faktor, njegova SPF vrednost iznosi svega oko 7 do 8, što je daleko ispod minimuma koji preporučuju dermatolozi. Za poređenje, krema sa SPF 30 blokira oko 97 odsto UVB zraka, dok SPF 8 propušta najveći deo štetnog zračenja, ostavljajući kožu gotovo nezaštićenom.

Posledice takvog izlaganja nisu samo opekotine. UV zraci oštećuju DNK ćelija i podstiču stvaranje slobodnih radikala, što ubrzava starenje kože i dovodi do pojave bora, gubitka elastičnosti i pigmentnih fleka. Dugoročno, najteža posledica je povećan rizik od raka kože, uključujući melanom. Stručnjaci upozoravaju da već jedna teška opekotina sa plikovima u detinjstvu ili mladosti može značajno povećati rizik od razvoja melanoma kasnije u životu.

Koristi za kožu ako se pravilno koristi

Ipak, maslinovo ulje ima brojne prednosti za kožu ako se pravilno koristi. Njegova vrednost dolazi do izražaja kao deo nege kože nakon sunčanja. Bogato je antioksidansima, poput vitamina E i polifenola, koji pomažu u neutralizaciji slobodnih radikala i smirivanju upale kod kože oštećene suncem.

Maslinovo ulje može biti korisno za negu kože nakon sunčanja, ali nije zamena za kremu sa zaštitnim faktorom Foto: Shutterstock