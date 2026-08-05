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Mnogi ljudi koji uspešno smanje gojaznost ili prekomernu telesnu težinu posle izvesnog vremena primete da se kilogrami ponovo vraćaju. Na prvi pogled može izgledati da je razlog nedostatak discipline ili povratak starim navikama. Međutim, stručnjaci danas ukazuju da je povratak telesne težine često posledica složenih bioloških i metaboličkih mehanizama, zbog čega dugoročno održavanje rezultata predstavlja jednu od najvećih prepreka u procesu regulisanja telesne težine.

Organizam teži da sačuva ravnotežu Kada se telesna težina smanjuje, organizam prolazi kroz brojne fiziološke promene. Menja se potrošnja energije, mogu se promeniti osećaj gladi i sitosti, a telo prirodno nastoji da očuva energetsku ravnotežu. Zbog toga održavanje postignutih rezultata često zahteva isti nivo posvećenosti kao i sam proces smanjenja gojaznosti. Upravo zato savremeni pristup ne posmatra regulisanje telesne težine kao kratkoročan cilj, već kao dugoročan proces koji podrazumeva trajne promene životnih navika. Nisu presudne restriktivne dijete Iskustvo pokazuje da stroge dijete često donesu brze rezultate, ali ih je teško održati. Nakon njihovog završetka mnogi se vraćaju prethodnom načinu ishrane, što povećava mogućnost ponovnog povećanja telesne težine. Zbog toga stručnjaci sve više preporučuju uravnoteženu ishranu, redovnu fizičku aktivnost, kvalitetan san i postepeno usvajanje zdravijih navika koje mogu postati deo svakodnevnog života. Cilj nije kratkotrajni uspeh, već održivi rezultati koji doprinose očuvanju zdravlja.

Kontinuitet je važniji od brzine Savremeni pristup regulisanju telesne težine podrazumeva da podrška ne prestaje kada se postigne željeni rezultat. Naprotiv, upravo tada postaje važno održati usvojene navike i nastaviti da se vodi računa o pravilnoj ishrani i zdravlju digestivnog sistema.

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Polazeći od takvog koncepta, farmaceutska kompanija Galenika je razvila Oli-support liniju dodataka ishrani namenjenih nutritivnoj podršci osobama koje rade na smanjenju gojaznosti ili prekomerne telesne težine. Proizvodi iz ove linije mogu se koristiti uz Olire® liraglutid, ili uz drugi lek iz GLP-1 klase, kao deo sveobuhvatnog pristupa i u skladu sa savetom zdravstvenog radnika. Jedan od proizvoda iz GalenikineOli-support linije dodataka ishrani je Oli-Lax, koji predstavlja dodatni izvor dijetnih vlakana, galaktooligosaharida i pasterizovanog bakterijskog soja Akkermansia muciniphila. Ove komponente pružaju podršku intestinalnom zdravlju, varenju i redovnoj funkciji creva, što može biti važan deo održavanja zdravih životnih navika tokom procesa regulisanja telesne težine.

Foto: Promo